Ayer el Gobierno promulgó el Decreto Supremo (DS) que incrementa la Remuneración Mínima Vital (RMV) de los trabajadores sujetos al régimen laboral de la actividad privada. Así, el sueldo mínimo aumentará en S/95, pasando de S/930 a S/1.025 a partir del 1 de mayo. El último incremento de la RMV se dio en el 2018 durante la gestión de Pedro Pablo Kuczynski, pasando de S/850 a S/930.

Según la exposición de motivos del documento, esta decisión se basa en la recuperación económica experimentada en 2021, centrándose en la recuperación del Producto Bruto Interno (PBI), del empleo y la productividad laboral. Asimismo, se toma en cuenta la caída del desempleo, el ratio entre el salario promedio y la RMV, entre otros.

Por ejemplo, señaló que el PBI en el cuarto trimestre del 2021 alcanzó los S/139.663 millones, superando los S/138.109 millones del 2019, lo que sería un indicador de mejora en la productividad. Asimismo, remarcó la recuperación de la población económicamente activa ocupada, que llegó a los 17′133.000 en el 2021, mientras que la población informal se ubicó en el 76,6% del total, un 1,3% superior al 2020.

Para Fanny Montellanos, directora de Promoción del Empleo del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE), estos indicadores probarían que el escenario es propicio para el aumento del sueldo mínimo. “Se ha procedido como corresponde, tanto en la parte técnica como en lo que exige la Constitución”, afirmó.

Evolución del sueldo mínimo en Perú (Infografía: GEC).

Asimismo, dijo que las medidas fueron trabajadas en conjunto con el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) durante la gestión de Pedro Francke y la actual, de Oscar Graham.

Además, resaltó que el Gobierno siguió las condiciones técnicas consensuadas en el Consejo Nacional de Trabajo (CNT) en el 2007 y en el 2018 para poder tomar su decisión.

Anoche el ministro de Economía, Oscar Graham, indicó en entrevista con Latina que aunque el MEF no realizó un informe sobre el incremento, “hay un espacio para hacer [el aumento de la RMV] en este momento”.

La cuestión técnica

Diego Castillo, socio del estudio Hernández y Cía, advirtió que el aumento de la productividad laboral a la que hace referencia el MTPE no sustenta el incremento de la RMV.

“La justificación principal del aumento de la RMV es sostener que entre 2020 y 2021 ha habido un incremento en la productividad. Lo que no señalan es que ello se debe a un efecto rebote. No se trata de una mejora sustancial, sino de una recuperación progresiva que, además, no ha alcanzado los niveles prepandemia”, advirtió.

En el mismo sentido, Luis Miguel Castilla, exministro de Economía y Finanzas, indicó que la productividad laboral en el último año ha caído, por lo que los cálculos presentados por el MTPE estarían errados.

“No es cierto que hubo más productividad. El análisis que se hace, diciendo que no hay recesión, ni un incremento fuerte del desempleo o de la tasa de informalidad se toma fuera de contexto, pues son dos años excepcionales en los que sí estamos saliendo de una recesión” Luis Miguel Castilla, exministro de Economía y Finanzas

Al respecto, Montellanos indicó que “no hay un consenso o estudio oficial” sobre el cálculo de la productividad laboral en el 2021. “Estamos completamente seguros de todo el análisis que hemos desarrollado”, respondió.

Situación de las mypes

Las empresas tienen menos de un mes para acomodarse este mayor gasto sin que necesariamente aumenten sus ingresos.

“Si bien el incremento es de S/95, para la empresa no solo es eso, sino entre un 40% y 60% más dependiendo del régimen en que se encuentren sus trabajadores por gratificaciones, CTS, vacaciones, asignación familiar”, afirmó Pablo Lavado, director de la Maestría en Economía de la Universidad del Pacífico.

Esta situación podría impulsar a que empresas en el límite de la formalidad opten por dejar de contratar trabajadores o los reasignen como informales.

“El riesgo latente es la informalidad frente a la imposibilidad de las empresas pequeñas de pagarle a sus trabajadores cumpliendo las normas. Pueden dejar de contratar por el canal oficial, lo cual es un riesgo para el trabajador que pierde sus beneficios sociales” Alicia Jiménez, asociada principal del estudio PPU.

El MTPE indicó que esta medida alcanzaría a más de 1,4 millones de trabajadores, pero no habría considerado a las empresas que ya no los podrían considerar dentro de sus planillas. “La exposición hace referencia a que más de un millón de trabajadores formales se verán beneficiados con el aumento de la RMV, pero es una conclusión bastante limitada, porque solo alude de manera inmediata a que a partir de mayo percibirán un ingreso mayor, sin analizar cómo sus respectivos empleadores podrán llegar a cubrir el gasto adicional o siquiera si van a poder llegar a cubrir ese gasto”, afirmó Castillo.

Al respecto, Montellanos indicó que en el 2016 y 2018 no se dieron despidos ni una reducción en la formalidad de las empresas. “La preocupación [por despidos] es válida, pero son supuestos [...] En 2016 y 2018, años en que se aumentó la RMV, hicimos un estudio utilizando información de la planilla electrónica. Dicho estudio no encontró efectos negativos sobre la permanencia en el empleo”, respondió.

Reacción

Según Gerónimo López, secretario general de la Confederación General de Trabajadores de Perú (CGTP), el incremento del sueldo mínimo es insuficiente, pues ellos demandaban que este ascendiera a S/1.500. “Este incremento no está a la altura de cubrir la perdida del poder adquisitivo que han sufrido la clase trabajadora de nuestro país durante los últimos 4 años desde que se dio el último aumento”, aseveró.