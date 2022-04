El aumento del costo de vida ha generado una nueva crisis que ha llevado a marchas y contramarchas del Gobierno. Jaime Reusche, representante de Moody’s, comenta la visión de la calificadora sobre la situación que vive nuestro país.

—Duda que Pedro Castillo termine su período. ¿Cuáles son esas razones?

De por sí gobernar al Perú es bastante complicado, incluso cuando se tiene una agenda muy clara de gobierno y de políticas públicas; con lo cual, con una agenda improvisada, los retos se magnifican enormemente y eso es lo que estamos viendo en esta gestión. Por esta razón hemos visto dos intentos de vacancia que, si bien no han contado con todo el apoyo necesario del Congreso, se empieza a ver un desgobierno muy marcado en el país, que hace muy difícil prever que el presidente Castillo pueda terminar su período.

—¿Qué es lo que más le preocupa de este gobierno?

En periodos anteriores hemos visto que cuando la relación entre el Poder Ejecutivo y Legislativo se complica se vuelve muy difícil gobernar y ejercer una agenda. En este caso hemos tenido un tumulto bien marcado en estos 9 meses de gobierno. En este tiempo lo único que hemos visto es una especie de desgobierno que sufre para comunicar, ejercer políticas públicas y liderazgo, lo cual genera un rechazo bastante como el que estamos apreciando.

Con la pandemia se ha tenido una emergencia nacional que típicamente genera cierto apoyo a las autoridades; sin embargo, en este caso, ha generado más rechazo por la improvisación.

—¿El actual aumento del costo de vida desnuda a Castillo?

Se nota que estamos frente a un gobierno indeciso que está tratando de satisfacer a muchos grupos de interés, pero que no tiene un plan centrado en brindar gobernabilidad y tranquilidad. A despecho de que hay una subida de precios por un impacto inflacionario global e interno, el Gobierno no está comunicando a la población cuál es su estrategia y cómo se van a resolver los problemas inmediatos.

—¿Qué opinión tiene sobre las medidas que están tomando como exonerar el Impuesto Selectivo al Consumo (ISC) y subir la remuneración mínima vital (RMV)?

Estamos viendo en este momento los costos de la improvisación. Cuando no se considera el equilibrio fiscal y macroeconómico, y no se tiene técnicos competentes que puedan entender los efectos secundarios de cada una de las políticas que se dictan, eso tiene repercusiones en los ciudadanos y es lo que vemos en este momento.

La improvisación tiene costos fuertes y marcados que hacen que la población sufra de la inestabilidad que genera.

—¿Estas medidas son populistas?

Las medidas implementadas por el Gobierno son muy cortoplacistas y se podría decir que son populistas, pero no populares, porque el efecto que tienen para mitigar el impacto sobre los combustibles es mínimo y efímero. No hay una política bien articulada de cómo atacar el problema de raíz y están recurriendo a la improvisación, como lo estamos viendo con el mismo anuncio de inmovilización social en la última hora del día anterior.

—¿Cuál es la salida?

El problema es que, si bien todavía se tienen buenos técnicos en las instituciones económicas del país, el presidente es bastante dubitativo en cuanto a escuchar los conceptos de estos técnicos y no se presta a implementarlos, porque tiene sus dudas sobre a quién escuchar y está a la deriva.

—Nuevamente se ha anunciado la intención de subir impuestos a la minería. ¿Es factible?

El Perú tiene una minería relativamente competitiva en cuanto a impuestos, pero también ciertas deficiencias como su pobre infraestructura. Brasil y Chile tienen mejor infraestructura para ayudar a la actividad minera; entonces, la competitividad tributaria del sector minero para el Perú se vuelve muy importante; y ahí somos menos competitivos que Chile y China. El Perú es el segundo productor de cobre en el mundo y es menos competitivo tributariamente que ambos países. Deberíamos buscar mayor competitividad para tratar de atraer más inversión minera.

—¿La situación que estamos viviendo en el Perú ejerce una presión sobre la calificación?

Inmediatamente no ejerce una presión en la calificación de riesgo que otorgamos al Perú. Creemos que todavía puede soportar la coyuntura, porque los fundamentos económicos siguen robustos, pero también vemos que esta incertidumbre está pesando fuertemente sobre la inversión tanto privada como pública.

—¿Cuál es su percepción sobre el ministro Óscar Graham?

Se ve que se está optando, por lo menos en cuanto a las instituciones económicas, por buenos técnicos. El ministro Óscar Graham es un técnico de carrera en el sector público que entiende muy bien cómo funcionan las instituciones económicas. En ese sentido, vemos un manejo bastante prudente. Esto se aprecia incluso en el escándalo de corrupción de Petro-Perú, en que se deterioró mucho la calidad de la gerencia a raíz de nombramientos políticos y el Ministerio de Economía [bajo el mando del ministro Graham] ejerciendo su mandato está poniendo mejores técnicos en Petro-Perú.

—¿Cómo califica lo que sucedió con Petro-Perú?

En Petro-Perú también ha habido un costo de la improvisación. No solo se tiene un escándalo de corrupción en la petrolera, sino que estamos frente a un problema en el cual la empresa podría entrar en un incumplimiento de pagos internacional. Este es el verdadero costo de los nombramientos políticos y deterioro de la calidad del servicio civil. No es solo los escándalos de corrupción, que de por sí son una falta grave, sino que hay otras repercusiones para la reputación del país y para la atracción de inversiones, que muchos no consideran y que el presidente le ha dado, ahora, un poco más de espacio al MEF para rectificar esta situación.

—¿El escándalo de Petro-Perú podría tener implicancias en el soberano?

Desde el punto de vista de la calificación del soberano, las implicancias serían limitadas. Pero más allá de ello, si hubiera una aceleración de pagos y el Gobierno decide no pagar, se generaría un costo reputacional enorme y quebraría Petro-Perú. Esto generaría un rechazo de los inversionistas extranjeros al Estado y perjudicaría el endeudamiento del soberano a futuro, porque se perdería credibilidad y esto generaría costos de financiamientos mayores. La tasa de interés en que se endeudaría el país sería más alta.

—¿Cuál es su percepción sobre el Congreso?

El Congreso, en parte, está tratando de fiscalizar al Ejecutivo y tratar de guiar las políticas públicas para tener algo más de certidumbre y consistencia en las políticas públicas. En ese sentido el Congreso ha ejercido una función de candado institucional, de prevenir que el Ejecutivo ejerza aún más políticas improvisadas, pero al mismo tiempo el Congreso ha estado generando algo de ruido con algunas inconsistencias en las medidas que adopta que disuaden la inversión. En general, vemos que la separación de poderes está funcionando.

—¿Qué tan peligroso puede ser abrir el retiro del 100% de los fondos de las AFP?

Esa es otra de esas medidas improvisadas y cortoplacistas que buscan gratificación inmediata para tratar de generar algo de apoyo y la verdad que se estaría generando irresponsablemente una mala utilización de ahorros para el retiro. Este no es un estímulo productivo y es un mal uso de los recursos para las pensiones de los trabajadores.

—¿Esto presiona a la calificación?

Puede que genere problemas en el largo plazo, pero se pueden tomar medidas para mitigar estos impactos. De que futuros gobiernos quieran adoptar esas medidas, va a depender mucho de la situación económica en la que se encuentre el país. Sí genera mayores fricciones en el largo plazo y genera desequilibrios a futuro, con lo cual es muy difícil medir el impacto en la calificación en el plazo inmediato.

—¿Qué percepción deja que el Congreso no haya podido vacar al presidente?

Genera incertidumbre tanto en el medio local como en la visión internacional del país. Se aprecia que se tiene un continuo vaivén entre el Ejecutivo y Legislativo. Hay mucho cálculo político y genera dudas sobre la posición de las distintas bancadas del Congreso. Nos quedamos estancados en un equilibrio que no ayuda a nadie, genera más ruido, que altera mucho la actividad económica, nos es productivo y todo el mundo está infeliz.