Aun cuando la venta de productos esenciales, en supermercados y farmacias, no se ha detenido, el sector ‘retail’ –que incluye tiendas por departamento, módulos de venta, restaurantes y locales de entretenimiento– se proyecta como uno de los más afectados de una pandemia que ha motivado el cese de las operaciones de la gran mayoría de empresas en el país.

Pero tras la paralización decretada por el gobierno para detener la expansión del coronavirus, el impacto negativo en el rubro comercial irá más allá de los 42 días de aislamiento social decretados porque, como se le ha escuchado decir a más de una autoridad, la vida de los peruanos post Covid-19 no volverá a ser la de antes.

Y es que, culminado el aislamiento, a la reducción en la capacidad de aforo de los locales comerciales, se sumaría la restricción en los horarios de atención, con lo que el golpe en las ventas continuará haciéndose evidente. De ser así, ¿qué pasará con la fuerza laboral que emplea este sector?

Según Juan José López, consultor Sales & Marketing de Michael Page, se vienen meses difíciles para el ‘retail’ porque la reducción de sus capacidades se traducirá en una disminución en la cantidad de empleados. “Menos demanda siendo atendida por menos personal, lleva a menos ventas. Ese será el desafío más grande que tendrán estos negocios”, afirma.

PRIMERAS EVIDENCIAS

Como prueba del golpe inicial que el Covid-19 ha empezado a hacer sentir en el sector comercio, la firma experta en reclutamiento de personal asegura que durante la paralización hubo una evidente reducción en las convocatorias para cubrir posiciones, aun cuando en el primer trimestre se superaron las búsquedas de similar periodo del año pasado.

“No significa que [esas posiciones] ya no se van a buscar sino que por ahora no van a contratar a nadie porque la gran mayoría de estas empresas está concentrada en la disminución de costos y tienen en ‘stand by’ sus convocatorias”, afirma el ejecutivo tras asegurar que adicionalmente vienen aplicando varias medidas pensadas en reducir los gastos echando mano de sus planillas.

El cierre de los centros comerciales ha originado que el principal golpe laboral se refleje en la nula actividad de su fuerza de ventas.

Para lograrlo, López indica que algunas firmas ‘retail’ han optado por la reducción salarial, pero también están estudiando la posibilidad de cambiar la modalidad de contratación a algunos de sus trabajadores, “pasándolos de tiempo indefinido a manera definida”, además de optar por el trabajo a medio tiempo, “todo con el objetivo de disminuir sus costos”.

Con relación a los sueldos, indica que aunque el porcentaje a aplicar depende de cada empresa, en Michael Page manejan información de reducciones de entre 10% y 20%, pero no descarta que estas puedan llegar hasta 50% y volverían a sus niveles anteriores culminada la etapa más fuerte de la crisis.

PERFILES ESENCIALES

Y aunque por ahora las convocatorias se encuentran en ‘stand by’, Juan José López indica que si bien, estas decisiones dependerán de las estrategias que tomen las empresas para salir de la crisis post coronavirus, las primeras en retomarse serán las de los llamados “perfiles esenciales” y son las que se encuentran vinculadas con el desempeño propio del negocio.

“No me refiero a que estos puestos sean más importantes que otros, sino que se trata de personas que manejan una parte esencial del negocio, desde un jefe de cuenta hasta un gerente comercial, alguien totalmente involucrado y de no estarlo no se podría continuar con el negocio”, añade.

Las compras por internet resultarán vitales en los próximos meses, no solo para recuperar los principales indicadores de los negocios, sino también para generar más puestos de empleo.

Mientras que en el caso de las posiciones que no son esenciales, como los perfiles necesarios para implementar nuevas líneas de negocios, Michael Page prevé que seguirán en ‘stand by’ porque son decisiones que se pueden aplazar para retomarlas a futuro.

LOS MÁS BUSCADOS

Con relación a los perfiles que serán más buscados por el negocio ‘retail’, la consultora sostiene que debido a que el e-commerce cobrará mayor protagonismo después de la pandemia, serán precisamente los puestos vinculados al comercio ‘on line’ los más demandados.

Así seremos testigos de más convocatorias para, por ejemplo, cubrir puestos de manager e-commerce, jefes de línea e-commerce o gerentes de e-commerce. Incluso para comandar operaciones regionales desde nuestro país.

Sin embargo, en el caso de los puestos de mayor jerarquía o C-Level, resulta probable –a decir de Michael Page– que no haya muchos movimientos y sigan siendo ejercidos por quienes hoy los ocupan pero con un claro mandato: eficiencia en costos y crecimiento para continuar adelante con el negocio.

FUTURO DIFERENTE

Frente a una realidad con diferentes impactos en términos laborales, en un sector que hasta a inicios de año se proyectaba como uno de los menos dinámicos en el 2020 (2,6% de crecimiento según el BCR), resulta válido considerar –como señala Juan José López– que después del aislamiento social “nos vamos a encontrar con un mercado golpeado y un cliente totalmente nuevo, por lo que habrá un efecto inmediato en la demanda y las ventas”.

Aun así, su consultora pronostica que entre junio y julio es probable que se retomen algunos indicadores, mientras que en diciembre el escenario se tornaría un poco optimista.

Las compras navideñas, además de las ventas que se generen a medio año, contribuirán con la recuperación del sector pero, todo parece indicar que la crisis seguirá golpeando el 2021.

“Nada va a ser igual después [del Covid-19]. Van a tener que cambiarse todos los KPI’s y las estrategias porque uno de los eventos principales, el Día de la Madre, se verá totalmente afectado, al igual que el Día del Padre, pero se espera que los ‘cyber days’ permitan incrementar las ventas”, asegura.

A pesar de ello, Michael Page reconoce que el impacto negativo terminaría por sentirse todo el 2021. “La pérdida de poder adquisitivo generará cambios estructurales en la demanda y aunque la compra ‘online’ ganará peso el otro año, las posiciones de e-commerce serán bastante importantes durante este periodo, pero también veremos cierre de tiendas y congelamiento de proyectos, lo que terminará afectando la demanda de puestos como gerentes de tiendas o personal de fuerza de ventas”, concluye.

¿Qué pasará con la rotación laboral?

Debido a que los niveles de rotación en el sector ‘retail’ se presentan, por lo general, en la fuerza de ventas, Michael Page considera que en adelante habrá una rotación mucho más alta porque las ventas disminuirán productos de la restricción de horarios y del aforo físico dentro de las tiendas.

Mientras que en la plana administrativa y ejecutiva, es probable que los movimientos se motiven producto de la incertidumbre generada a raíz del estado de emergencia, que también hará que haya más gente dispuesta a escuchar nuevas oportunidades laborales. “Creo que eso va a generar movimientos atípicos a nivel laboral”, anota Juan José López.

DATOS DE INTERÉS

14% se incrementó la búsqueda de posiciones sales & marketing en Michael Page. Este resultado se dio entre enero y marzo últimos y fue superior al alcanzado en similar periodo del 2019. Dicho incremento se habría interrumpido durante el estado de emergencia.

10% crecerán las ventas de e-commerce tras el aislamiento social. Según Michael Page el incremento mensual será motivado porque las personas no podrán comprar como antes y optarán por el internet como alternativa.

