En estos tiempos de pandemia, la adaptación se ha convertido en un factor fundamental para muchos de los hoteles que operan en nuestro país. Lo hemos visto durante el 2020 y lo estamos notando ahora, a pocos días de que inicie una Semana Santa con ‘nuevas’ restricciones para viajar.

Efectivamente, tras la decisión del Gobierno de suspender el turismo durante las fiestas de este fin de semana (entre el 1 y 4 de abril), más de un hotel ha modificado sus ofertas para mantener algo de sus visitas durante estas fechas, un período que es considerado como una de las temporadas altas de nuestro calendario turístico.

“No les ha quedado otra alternativa. Era eso o morir (sin ingresos). Siempre que se respeten las disposiciones del Ejecutivo, creo que es un ‘win to win’ tanto para los hoteles como para los huéspedes”, explica a Día1 Tibisay Monsalve, gerenta general de la Sociedad Hoteles del Perú (SHP).

Así las cosas, la mayoría ha optado por ampliar sus paquetes promocionales, ya no ofreciendo estadías entre el 1 y 4 de abril, sino, por ejemplo, entre el 31 de marzo y el 5 de abril. “Es decir, para que el viajero pueda llegar un día antes de que inicie la Semana Santa e irse un día después de que esta acabe”, comenta a nuestro suplemento la gerenta de Los Portales Hoteles, Vanessa Villagrán. “Y a partir de esa fórmula comercial, otras tantas combinaciones”, añade.

Estas adaptaciones, entonces, han sido las respuestas de los hoteles a la suspensión total del turismo para este fin de semana. “Y seguirán esa línea si el Gobierno vuelve a dictar restricciones de movilidad para las próximas fechas importantes del calendario turístico”, anota Monsalve.

Lejos han quedado los días en que Semana Santa redituaba ingentes ingresos a las empresas del turismo. En el 2019, por ejemplo, generó ventas por más de US$185 millones, según el Mincetur.

HACERSE DE ALGO DE CAJA

Evidentemente, aunque las ‘fórmulas de emergencia’ permiten a estas compañías sortear –legalmente– el bloqueo de los viajes, los ingresos que conseguirán esta Semana Santa están lejos de sus expectativas de inicios de año y a ‘años luz’ de lo que obtuvieron en las celebraciones de estas fechas en el 2019, es decir, en tiempos de la añorada ‘normalidad’ prepandemia.

“Estaremos operando a entre el 30% y 40% de nuestra capacidad”, indica a Día1 Eduardo Jáuregui, presidente de la Cámara de Comercio Exterior y Turismo de Paracas (Capatur). Son cifras de temporada baja que contrastan con el récord que consiguió la industria de los viajes en abril del 2019, cuando hicieron turismo por las fiestas 1,5 millones de personas dentro del Perú, dejando ingresos por más de US$185 millones, según dio a conocer en ese momento el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur).

Y es que a los hoteles no solo les toca lidiar con las restricciones de viajes. Ese es el escollo más importante, pero no el único. Para comenzar, solo pueden ofrecer este tipo de estadías extendidas aquellos que tengan una infraestructura amplia, capaz de soportar varios días de ‘encierro’ con no pocos servicios para sus huéspedes (y sin aglomeraciones).

EL COSTO Y EL MIEDO A VIAJAR

Luego está el tema del costo, pues estos paquetes se encarecen y no todos los viajeros pueden acceder a ellos. Aquí es importante tener como referencia que el promedio de gasto del viajero en la Semana Santa del 2019 fue de poco más de S/100 diarios por persona, de acuerdo al Mincetur.

Finalmente, los pasajeros deben superar el miedo a viajar, algo que desanima a más de uno en pandemia. “Las restricciones alimentan ese miedo y terminan provocando que incluso aquellos que han comprado sus boletos para volar, ya no viajen”, ha señalado al respecto el gerente general de la aerolínea Viva Air, Stephen Rapp.

Esta será una Semana Santa atípica pero, dentro de todo, hay interés por destinos de la sierra central y las playas del norte, detallan en Los Portales. Veremos si se concreta en viajes.