¿Qué tanto ha cambiado el ecosistema de innovación y ‘startups’ ante la llegada de la IA?

Hoy vemos un interés en el mercado corporativo por encontrar soluciones con IA que les permita ganar eficiencia. Eso nos lleva naturalmente a nosotros a buscar, con más apetito, ese tipo de soluciones.

¿Y qué tan maduras son las soluciones que encuentran en el mercado?

Te diría que la mayoría de las inversiones que venimos haciendo tienen un componente importante de IA generativa. Hay compañías en las que hemos invertido donde la IA es parte ‘core’ del producto que tienen, pero en aquellas donde no es ‘core’, igual está presente. Así como antes hablábamos de empresas nativas digitales y no nativas, hoy podemos hablar de empresas nativas IA y no nativas que necesitan transformarse. Las empresas en las que nosotros estamos invirtiendo son nativas IA.

Son 500 millones de euros acumulados en contratos entre 190 ‘startups’ y Telefónica a nivel global.

Wayra nació en el 2011. ¿Qué tanto se ha transformado?

Cuando empezamos, la situación era totalmente distinta. Nuestra misión era ayudar a crear ecosistemas locales para emprendedores y lo hicimos trabajando como una aceleradora, haciendo inversiones en empresas en fases muy tempranas. En el Perú, hemos estado desde el principio.

¿Cuántos ‘exits’ han logrado en el mercado peruano?

Como Wayra Hispam, tenemos 29 de las cuales, como Perú, tenemos 7 entre las que están Crehana, Culqi y Joinnus que este año hizo ‘exit’ a Krealo. A nivel global, son más de 100.

Andrés Saborido, director global de Wayra. (Foto: Hugo Pérez)

¿En qué etapa están ahora?

En el 2018 cambiamos nuestra tesis de inversión. Decidimos invertir en ‘startups’ que pudieran tener un encaje con las empresas de Telefónica. Hoy el número que más nos gusta contar es la cantidad de compañías que tenemos en el mundo y que hacen algún tipo de negocio con Telefónica. Son 190 empresas de más de 550 activas. Solo en Perú, hay 11 ‘startups’ que están trabajando con Telefónica o las empresas del grupo ubicadas en el país.

¿Cuál será su apuesta en el mercado peruano el 2024?

Algo que hemos intensificado este año es transferir estos aprendizajes de 12 años a otras compañías que están buscando lo mismo que Telefónica: buscar una relación con las ‘startups’. Esto que se conoce como innovación abierta. Así lo estamos haciendo con empresas como AstraZeneca. Aquí en Perú tiene un acuerdo con nosotros en el que buscamos compañías en el ámbito de la salud aplicadas a su negocio y los ayudamos a transitar el camino.

¿Cuál es el ritmo de inversiones que tienen previsto para el próximo año?

Tenemos tres líneas de trabajo naturales. Una es como inversor y ese sigue siendo nuestro ‘core’. Estamos haciendo alrededor de 40 inversiones por año y queremos seguir con ello. La segunda línea es el desarrollo de negocio entre las ‘startups’ y las empresas de Telefónica. Y el tercero, es seguir colaborando en otras corporaciones interesadas en seguir desarrollando negocios con ‘startups’.