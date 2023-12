En la conversación, la viceministra indicó sobre los avances que tiene el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur) en cuanto a las negociaciones para un Tratado de Libre Comercio con Hong Kong, Tailandia, Indonesia, la optimización de China, así como retormar las negociaciones con India, Uruguay y Guatemala. En la cartera del sector también se tiene previsto iniciar trabajos con República Dominicana, Marruecos, Emiratos Árabes Unidos y Arabia Saudita.

Participó en el Roadhsow Invest Perú 2023, realizado en Miami. ¿Cuál es el sentimiento que percibe de los inversionistas? ¿Hay una expectativa de que ellos quieren invertir en el país?

La verdad que sí, los números nos dicen eso. Hemos tenido casi 100 personas en el público, potenciales inversionistas de diferentes sectores. Por ejemplo, hay mucho interés en el sector inmobiliario, en grandes infraestructuras, también en servicios, en puertos. En fin, diversos sectores que nos hacen pensar que Perú sigue estando en la mira de los potenciales inversionistas. Esta ha sido una excelente oportunidad, porque, además del Mincetur, hemos contado con la presencia del director de inversiones empresariales de PromPerú y con el viceministro de Economía Juan Pichihua del Ministerio de Economía, lo cual nos ha permitido mostrar a los potenciales inversionistas la situación macroeconómica del Perú y la situación comercial desde los beneficios que otorga el acuerdo comercial, entrando a una cartera específica de inversiones mostrada por el director de PromPerú.

Ha dado una ponencia en este evento, ¿qué mensajes y preocupaciones les expresaron los inversionistas?

Cuando hacemos estas presentaciones, uno tiene que contar la historia completa. En ese sentido, hemos presentado al Perú como un país que tiene un marco jurídico estable para los inversionistas extranjeros, contamos con una red de 22 acuerdos comerciales con potencias económicas mundiales, como Estados Unidos, China, Unión Europea, Japón, Corea, y nuestros vecinos Chile y México. Primero eso, un marco jurídico estable. Luego se ha mostrado el comportamiento macroeconómico de Perú, que también es de mucho interés de los inversionistas. Otro elemento también que se mostró es el tecnicismo y la independencia de entidades como el Banco Central de Reserva, que permiten que nuestra política monetaria sea manejada de forma estrictamente técnica, y una Superintendencia de Banca y Seguros que también tiene el mismo perfil. También comunicamos la cartera de oportunidades de los sectores que están listos para recibir inversión extranjera directa en nuestro país.

Por supuesto, también hemos indicado lo que nos pasó este año. Hemos tenido dos fenómenos climáticos importantes que han afectado, como a nuestra industria agrícola, que es uno de nuestros principales motores de las exportaciones no tradicionales. También hemos mencionado los problemas sociales que tuvimos a inicios de año, y que poco a poco el Perú ha mostrado esa resiliencia que nos caracteriza y que nos permite todavía ser un país interesante y atractivo para los inversionistas.

¿Hay expectativas de aumentar justamente las inversiones extranjeras directas en el país?

No tenemos una cifra específica de lo que quisiéramos lograr porque estas inversiones no se trabajan ni se proyectan a corto plazo ni siquiera a mediano plazo. Son de largo plazo, porque estamos buscando generar inversiones importantes y relevantes. Es parte de un proceso, son inversionistas que toman su tiempo en la toma de decisiones. Lo importante es que nuestra presencia sea constante para que ellos tengan esa la certeza que el Perú mantiene precisamente esta línea que acabamos de indicar.

Sí puedo señalar que hemos tenido una muy buena receptividad por parte de ellos. Vamos a tener visitas programadas para el primer trimestre de potenciales inversionistas en los sectores inmobiliarios y de gran infraestructura. Incluso, también en minería de productos de minerales, no necesariamente oro, plata o cobre. Hay otros minerales también que son de interés que deberíamos aprovechar.

"No vamos a tener el crecimiento que esperábamos, pero tampoco vamos a tener una caída dramática, como se podría pensar. Es importante notar en este punto que, en los últimos dos meses, hemos notado crecimiento en nuestras exportaciones".

¿Los inversionistas han preguntado o expresado sobre el tema de Alberto Fujimori y su salida de prisión tras la decisión del Tribunal Constitucional?

En realidad, no, porque las presentaciones han sido esencialmente técnicas. No hemos tenido ninguna pregunta relacionada a este punto durante las actividades que hemos tenido el martes o miércoles. Obviamente que los inversionistas están mirando todo esto bajo una lupa, pero es un tema esencialmente político que no debería afectar las relaciones comerciales o las inversiones que estamos viniendo a mostrar en esta oportunidad.

Respecto al comercio exterior, en septiembre, el titular del Mincetur, Juan Carlos Mathews, le dijo a El Comercio que las exportaciones peruanas al extranjero iban a terminar en negativo este año. ¿Qué proyección se tiene?

Estamos cerrando el año y las cifras de exportaciones que inicialmente habían sido previstas de crecimiento las vamos a ver muy parejas con las del año pasado. No vamos a tener el crecimiento que esperábamos, pero tampoco vamos a tener una caída dramática, como se podría pensar. Es importante notar en este punto que, en los últimos dos meses, hemos notado crecimiento en nuestras exportaciones. Por ejemplo, en septiembre hemos tenido un incremento del 2,2% y en octubre del 6,4%, lo cual apoya frente a las cifras negativas que hemos tenido en algunos meses pasados. Es muy pronto para tener las cifras de noviembre, pero tenemos elementos para pensar que estos últimos cuatro meses del año van a ser de crecimiento y que nos van a permitir compensar algún descenso que hayamos tenido a lo largo del presente año.

El sector exportador este año fue afectado por la conflictividad social y fenómenos climatológicos. Para el otro año, distintos analistas esperan una desaceleración económica a nivel mundial, lo cual podría implicar menor demanda de productos y eso puede afectarnos. ¿Qué se viene haciendo desde el Perú?

Hay que tener en consideración que, por ejemplo, si hablamos del mercado norteamericano, nuestra canasta exportadora está constituida básicamente por productos de la agroexportación, productos alimenticios. Cuando hay una crisis económica, lo último que uno hace es dejar de comer o dejar de atender temas de salud. Por lo tanto, nuestras cifras de exportación no deberían sufrir una caída dramática el próximo año. De hecho, este miércoles, además de la presentación que hicimos como representantes de Perú, también tuvimos un panel conformado por expertos en materia de inversiones de diferentes sitios de Estados Unidos y que tienen un análisis muy fino de lo que va a pasar en los próximos años a nivel de inversiones y también eventualmente de exportaciones, y ellos, por ejemplo, efectivamente indicaron que no va a haber seguramente un crecimiento exponencial, pero es el momento en el cual las cosas comienzan a volver a su nivel. Por lo tanto, esperan que el próximo año sea un año de reposo, mas que de caída, para retomar el repunte de diferentes sectores en la economía, y no solamente en el comercio entre Perú y Estados Unidos, sino a nivel mundial.

"Pienso que el primer trimestre del próximo año deberíamos estar cerrando ese proceso [del TLC con Hong Kong]"

Teniendo en cuenta ese periodo de reposo, ¿se puede volver a crecer a tasas altas en un mediano plazo o hay que ser pacientes?

Ser pacientes y ser un poco resilientes. Tiendo a ver el vaso lleno: ese periodo nos va a permitir a nosotros consolidar todas las acciones que ya hemos realizado este año para fortalecer nuestras condiciones para la atracción de inversiones, así como seguir desarrollando todos estos aspectos logísticos que menciono. Estamos en una situación expectante. Ellos [los participantes del panel] consideraron, por ejemplo, que el Perú es un país que siempre va liderando las expectativas de los inversionistas, precisamente por esta estabilidad macroeconómica y que fue meridianamente sustentada y presentada por el viceministro de Economía.

Respecto a los Tratados de Libre Comercio, ¿cuál es el avance desde el Mincetur? Entiendo que hay negociaciones con Hong Kong, la India, Indonesia, Tailandia y la actualización del tratado con China.

Iría por aquellos que ya están en proceso precisamente de negociación, que son el caso de Hong Kong y de China. Con Hong Kong hemos llevado adelante tres rondas de negociación. Pienso que el primer trimestre del próximo año deberíamos estar cerrando ese proceso. En el caso de China, no es un acuerdo nuevo propiamente, sino una optimización del acuerdo ya firmado con ellos desde hace 13 años. Nuevas condiciones y dinámicas de mercado determinan que hagamos una revisión y pensamos que con los avances que ya se han llevado adelante, deberíamos estar cerrando esta negociación en el primer trimestre del próximo año.

Luego, estaríamos retomando la negociación con India. Después de cinco rondas se debe retomar este proceso, por acuerdo entre ambos países, en el primer trimestre del próximo año. Y dar inicio a las negociaciones con Indonesia, que es un país que representa un mercado muy importante para nosotros. Son 273 millones de habitantes que es interesante que puedan comprar nuestros productos. Es un mercado atractivo para nosotros.

También tomamos conversaciones informales con otros países, que más adelante iremos comentando sobre sus avances. Consideramos que desde el Ministerio de Comercio Exterior no podemos darnos satisfechos con los 22 acuerdos comerciales que tenemos suscritos con potencias. La búsqueda de nuevas oportunidades para nuestros productos es una constante.

En el caso de Indonesia, ¿cuándo iniciarían las negociaciones?

En el primer trimestre, tal vez.

¿Y con Tailandia?

El caso de Tailandia es diferente, porque con Tailandia tenemos un acuerdo firmado y sucesivos protocolos que se han ido perfeccionando. Lo que vamos a hacer es terminar de cerrar alguno de estos [protocolos] y consolidar un acuerdo comercial integral. Vamos súper avanzados en el caso de Tailandia.

El ministro Mathews también comentó, entiendo que durante la presentación del presupuesto público del Congreso, que se esperaba trabajar también en las negociaciones de TLC con Emiratos Árabes Unidos, Marruecos y República Dominicana. ¿Cómo está el tema con esos tres países?

A esos me refería cuando hablaba de las conversaciones informales. Durante todo este año hemos estado en conversaciones con República Dominicana a través de su embajador y también tuvimos oportunidad de reunirnos hace un mes o un par de meses en Ginebra con representantes del gobierno de República Dominicana, lo cual nos permitió tener una idea más clara del interés de este país, quien estaba como una especie de moratoria con relación a las negociaciones, después de su negociación con Estados Unidos. Pero hemos visto con mucha satisfacción que este país está interesado en negociar con nosotros. Es un mercado que nos parece sumamente interesante dentro de Latinoamérica, porque, además ya nuestras exportaciones en productos agrícolas, también es un mercado interesante para los productos de manufactura diversa, que es un sector que queremos impulsar decididamente a través de la exportación, por ejemplo, de productos para la construcción, productos cerámicos, cámaras hiperbáricas, de hornos, entre otros productos que Perú tiene para ofertar a este país.

Con Emiratos también tuvimos oportunidad de conversar en octubre. Conversé con el viceministro de Economía, quien nos ha señalado el interés de iniciar las conversaciones para definir cuáles serían los términos de una negociación entre estos dos países. Con Marruecos, también ese fue el acercamiento y los equipos técnicos están tomando contacto para ver en qué momento vamos definiendo estos puntos. Más adelante ya podríamos hablar con más certeza del inicio de negociaciones con estos países.

Aún no se inician las negociaciones formales con estos tres países.

Estamos en la etapa de exploración, en la etapa de conversaciones previas, que es parte de todo este proceso de negociación de acuerdos.

"Uruguay nos ha manifestado el interés de impulsar el acuerdo que estábamos negociando con ellos".

El trabajo de un TLC con estos países sería tras culminar los acuerdos con los primeros países mencionados.

Exactamente.

¿Cómo es la situación con Arabia Saudita?

Arabia Saudita también está en el horizonte del interés que tenemos de negociar, pero digamos que está en una etapa un poco previa a las que te acabo de mencionar. No lo perdemos de vista, está en cartera, ya iremos comunicando los avances que también tengamos con ellos.

Además, ¿cuál es la visión con los países cuyas negociaciones se quedaron en stand by? Mencionó el caso de la India, pero hay otros como Turquía.

Con Turquía no lo tenemos previsto en este momento. Hemos estado trabajando la cartera que acabo de mencionar. Más bien, sí comento que hay buenas perspectivas de llegar a un entendimiento con Guatemala, porque ese es un acuerdo que también falta poner en vigencia, a pesar de ya ha sido firmado por ambas partes. Estamos trabajando en ello, en coordinación con el sector privado y también con otras entidades públicas involucradas para sacar adelante y terminar de formalizar el acuerdo comercial.

En ese caso último, ¿qué falta ahí?

La formalización, seguir los procesos internos para formalizarlo. No tengo una fecha concreta, pero esperamos que sea pronto. No es mucho lo que queda en realidad. También quiero mencionar que Uruguay nos ha manifestado el interés de impulsar el acuerdo que estábamos negociando con ellos. Tenemos conversaciones muy frecuentes con su embajador, tuve oportunidad también de visitar Uruguay en octubre y ahí establecimos conversaciones para identificar si estamos listos o no para retomar este proceso de negociación. De hecho, la semana pasada volvimos a tener una reunión acá con el embajador, con miras a identificar los pasos siguientes para impulsar este proceso nuevamente.

En total son 10 países mapeados [y la actualización del tratado con China]. ¿Hay otros países que les manifestaron interés en tener tratados de libre comercio con el Perú?

Por lo pronto son esos, que son bastantes. Tenemos la expectativa que en el primer trimestre se cierren dos de los acuerdos que estamos negociando. Eso, tal vez, nos va a dar un poco más de respiro para pensar en incorporar procesos con otros países, pero por lo pronto con los que tenemos creo que vamos avanzando bien.

Sobre las zonas económicas especiales, ¿ya se tiene trabajado un proyecto de ley marco?

Venimos trabajando las entidades del sector público y privado, también con el Congreso, en la definición de un sistema de zonas económicas especiales que incentiven las inversiones en nuestro país. Este es un concepto que consolida el interés que tenemos de constituir al Perú en un hub de Latinoamérica hacia el mundo, porque precisamente podría hacer que otros países de la región vengan al Perú a procesar y fabricar sus productos para aprovechar los beneficios arancelarios que tenemos con los acuerdos comerciales que tenemos vigentes.

Definitivamente lo que queremos es contar con zonas económicas especiales que tengan las condiciones necesarias para sus creaciones y que su tratamiento recoja las recomendaciones internacionales para los incentivos otorgados. Estamos observando muy de cerca las recomendaciones de la OCDE, entre otras, y también el ‘benchmarking’ con la experiencia de otros países de la región, ejemplos exitosos como Costa Rica, República Dominicana y Uruguay. Entonces, estamos en este proceso y seguramente pronto tendremos noticias con relación a este tema.

¿En qué periodo de tiempo se podrá tener lista la propuesta?

A más tardar el próximo año. Nuestra ambición es poder presentar algo antes que se termine la legislatura del presente año, es decir, en unos 10 días, más o menos. Estamos trabajando muchísimo en eso. También quiero resaltar la participación del sector privado, muy activo en este tema. Este es un caso en el cual veremos los resultados de este trabajo conjunto y coordinado.

Hay que tener en cuenta que este proceso tiene que establecer las condiciones que determinen que nuestras zonas económicas especiales son más atractivas que otras de la misma región. Así que esperamos pronto cerrar este ciclo de elaboración de la propuesta para continuar con el trabajo que corresponda en el Congreso.