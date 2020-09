La pandemia ha sido clave para acelerar todos los procesos digitales que implican, sobre todo, manipular menos efectivo; una evolución impulsada principalmente por la necesidad de evitar la propagación del COVID-19. Diego Conroy, CEO de Niubiz, explica a Día1 cómo la firma de pagos digitales ha experimentado estos cambios en los últimos meses y cómo avanza la adopción de métodos de pago que antes estaban al margen.

Hasta la fecha, ¿de qué forma les ha impactado este cambio de tendencias?

Un impacto positivo de toda esta situación tan dura y fuerte de la pandemia ha sido la gran transformación hacia medios de pago digitales. Hubo un cambio profundo y se ha acelerado un proceso que ya venía dándose. El Perú ha ganado unos tres años en el proceso de adopción de pagos digitales. Lo vemos en varios frentes. El comercio electrónico –los pagos a través de páginas web, links de pago, códigos QR, etc.– que crecía a ratios de 40% a 50% ha duplicado ese crecimiento, expandiéndose alrededor de 120% comparado con el 2019 y en todos los giros, no solamente en las empresas grandes. Los pequeños comerciantes, bodegas, todos necesitan ahora una solución de comercio electrónico. Lo que antes era interesante o moderno ahora es una necesidad.

¿Cómo han crecido ciertos medios de pago, como el QR o sin contacto?

Están creciendo fuerte; no al nivel de volumen del comercio electrónico en general, pero cada vez con más fuerza. Empezamos el año en alrededor del 10% [de cantidad de pagos sin contacto] y ahora, en promedio, en todas las tarjetas las transacciones sin contacto son alrededor del 40%; y si vemos solo tarjetas de crédito, son más del 50%. Ese es un cambio importante que también apoya mucho a todo lo que es salud pública. El comercio electrónico está representando ya alrededor de 40% de las transacciones con tarjeta.

En el mundo del transporte público y con la necesidad de evitar los contactos ahora por el COVID-19, ¿hay mayor adopción de esta solución de pago?

Sí, fuertísimo. En transporte público veníamos trabajando pilotos y rutas con algunos empresarios innovadores que querían adoptar nuevas tecnologías, lo cual nos permitió desarrollar un producto robusto y sólido. Ahora con esta coyuntura eso ha tenido una aceptación muy fuerte, los empresarios de transporte, usuarios y autoridades buscábamos una solución más eficiente y segura. Ya estamos desplegando en varias líneas y tenemos un plan muy agresivo para terminar con más de 1.000 buses a fin de año, de los más de 140 buses que tenemos hoy.

A nivel general, ¿cómo les fue en el primer semestre?

No estamos alcanzando los volúmenes que esperábamos a inicios del año: todavía no llegan a los del 2019. Estamos viendo una recuperación en cada mes y en algunos giros que se reactivan y venden nuevamente, pero hay otros que aún no pueden operar. Vemos un año complicado, pero un futuro muy auspicioso en adelante. Hay una transformación en el mercado en el cual jugamos un rol importante.

FOTO 3 | La normalización de los pagos sin contacto. (Foto: iStock)

¿Cómo varían las preferencias por soluciones de pago digitales?

Los que no tenían pensado adoptar una solución de comercio electrónico se han visto beneficiados con el app VendeMás, que es gratuita. Una de las soluciones que tenemos es el cobro con link. Pueden recibir pagos con cualquier billetera, Yape, Lukita, Plin; y ahora también se va a poder cobrar con el celular. Prácticamente con esto desaparece la necesidad de comprar un POS y el celular se convierte en eso. Es una solución muy innovadora y es la primera en Latinoamérica que estamos lanzando, con lo cual sí esperamos una masificación muy fuerte.

¿Qué tan fuerte?

Esta app, que ya tiene todas las funcionalidades, debe cerrar con más de 300 mil clientes este año. Esto es una masificación importante, le da un dinamismo muy diferente al mercado y lo bueno es que es inclusivo.

Con respecto al crecimiento en pagos digitales de 120%, ¿cómo se traslada esto a la cantidad de empresas nuevas que tienen?

Tenemos fuera del App unas 50 mil empresas que han accedido a soluciones ya sea por links de pago, la aplicación o páginas web. El número de empresas que están tomando estas tecnologías mes a mes es tres veces más el número de empresas que nos solicitaban estos productos tan solo a inicios de año. En mayo se afiliaron 1.681 clientes nuevos para soluciones de comercio electrónico, cifra muy superior al promedio mensual de afiliaciones del 2019, que fue de 313. Más de cinco veces el promedio del año pasado.

De cara al tercer y cuarto trimestre, ¿cómo ven la recuperación?

Todavía es complicada la situación, esperamos que recién hacía fin de año e inicios del 2021 se recuperen los volúmenes del año pasado. Sin embargo, sí vemos un futuro auspicioso en cuanto al crecimiento de varias líneas de negocio y sobre todo en cuanto a la digitalización en el país. No existe ningún giro en este momento que no tenga empresas con soluciones de comercio electrónico, es algo que se ha dado a todos los niveles. Bodegas, panaderías, todo ese ecosistema que lo veía como algo de acá a dos años, tuvieron que transformarse rápidamente.