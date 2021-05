Conforme a los criterios de Saber más

Latinoamérica hoy mira a Estados Unidos para cumplir el nuevo “sueño americano”: la posibilidad de vacunarse contra el COVID-19 en medio de una pandemia que parece no tener fin. Y es que aunque en varios países latinos ya se inició el proceso de inoculación, este aún avanza lento por la demora en la disposición de vacunas y la organización. La otra cara de la moneda se vive en Estados Unidos, donde la organización funciona y estas dosis abundan [según un estudio que la Universidad de Duke compartió con CNN, podría tener un excedente de 300 millones de vacunas a finales de julio], pero tienen al frente a un buen grupo de su población que las mira aún con desconfianza.

Ante esto y a la creciente apertura de los estados a no exigir residencia o algún otro vínculo para vacunarse, los turistas - con poder adquisitivo e incluso de clase media- de esta parte del mundo han decidido invertir y viajar exclusivamente para vacunarse. El despegue del llamado- y controvertido también- ‘turismo de vacunas’ desde entonces ha sido frenético. Según datos de la Superintendencia Nacional de Migraciones, que recogió EFE, el aumento de peruanos rumbo a Estados Unidos pasó de 4.229 en febrero a 10.222 en marzo, con un incremento del 137%. Y tras el llamado de varias autoridades de Florida, Texas y Miami a viajar para inocularse en estas últimas semanas, los vuelos que salen desde Perú van a tope.

Juan José Melgar, director comercial de Nuevo Mundo, cuenta que hoy las aerolíneas americanas ya han recuperado niveles de ocupación casi prepandémicos.

“Es muy fuerte esta tendencia. En abril, en Nuevo Mundo hemos pasado de que en una semana nuestra venta a Estados Unidos representara el 20% de lo que vendíamos a un 75% y ahí se ha quedado. Se podría decir que se ha multiplicado por cinco y hasta por seis frente a los que tuvimos en marzo 2021”, explica Melgar.

El ejecutivo sostiene esta explosiva demanda y los vuelos llenos son los causantes de que los pasajeros estén pagando ahora mucho más de lo habitual. “Los peruanos están sacando de sus ahorros o se está endeudando para viajar porque las tarifas están más altas de lo usual. Antes un turista pagaba US $300 por ir a Miami, hoy paga US$700, US$800 o hasta US$900 por un pasaje en clase turista”, detalla.

Si bien el vuelo directo es lo que muchos viajeros priorizan en sus búsquedas, suelen ser los más caros, así que los peruanos están valorando más la posibilidad de ir antes que la comodidad del viaje, comenta Juan José Melgar, director comercial de Nuevo Mundo. Florida y Texas son los estados más demandados dentro de Estados Unidos si el turista viaja con escalas.

Para Inés Hochstadter, country manager de Despegar para Perú y Ecuador, Miami siempre -desde antes de la pandemia- estuvo en top 5 de ventas y que los precios serán siempre más elevados si se compra con poca anticipación. Destaca que lo que se está viendo ahora es que los boletos de avión son más flexibles para cambio de fechas. “Desde Despegar estamos siempre atentos a las necesidades de los viajeros peruanos, y diseñamos las mejores propuestas que se adecúen a sus intereses, como suele ocurrir con los viajes a Estados Unidos”, comenta la ejecutiva de la agencia, que ha lanzado su campaña promocional Hot USA.

Pero que los precios estén más altos se explica también por un factor adicional: la frecuencia de salidas de vuelos aún no ha vuelto a ser la misma que se tenía en el 2019, antes de la pandemia. En la agencia de viajes Nuevo Mundo estiman que si la tendencia de viajes continúa así, las aerolíneas podrían abrir más frecuencia de vuelos para el mes de junio.

Al gasto de transporte, además, se deben incluir los costos de estadía. María Eugenia De Aliaga, directora de márketing de Nuevo Mundo, estima que un turista puede gastar entre US$1.000 a U$2.000 en un viaje a Estados Unidos, según el tiempo de permanencia en el país, que en gran medida dependerá de la vacuna ( sea de una o dos dosis) que se inyectarán, entre otros factores.

¿La demanda seguirá al alza o llegó a su techo?

Mientras los peruanos con cierto poder adquisitivo son atraídos por las noticias de las vacunaciones al aire libre a turistas en Nueva York o Miami y más estados del país norteamericano, vale la pena preguntarse si este tipo de turismo mantendrá esos altos niveles de demanda o si existen algunos factores que podrían ir moderando este vertiginoso crecimiento de los viajes hacia el país del Tío Sam.

Cecilia Guzmán-Barrón, socia y líder del área laboral en DLA Piper Perú, comenta que un factor que puede poner un techo a estos viajes masivos es el acceso a las visas, dado que el Gobierno Americano no está otorgando nuevas visas de turismo a quienes solicitan este permiso por primera vez y su embajada en el Perú hasta hoy no tiene citas disponibles.

En tanto, solo podrían viajar aquellos viajeros que ya cuenten con una o solo deban actualizarla. Se estima que en este momento son alrededor de 1,5 millones de peruanos quienes cuentan con visa de turista, de acuerdo al expresidente de la Asociación Peruana de Operadores de Turismo Receptivo e Interno (Apotur), Enrique Quiñones.

Para Melgar y De Aliaga, ejecutivos de la agencia Nuevo Mundo, la tendencia al alza no durará hasta después del mes de agosto, pero consideran que no mucho más allá si es que se siguen concretando los acuerdos para que más vacunas lleguen al país. La última semana, el presidente Francisco Sagasti anunció que nuestro país recibirá 60 millones de dosis hasta fin de año.

“Si el Perú adquiere muchas vacunas y acelera el ritmo de la vacunación, se frenará esta tendencia. Y esperamos que así sea. Sin embargo, creemos que Estados Unidos sí se mantendrá como uno de los destinos más buscados después de la fiebre de la vacunación. ¿Por qué? Justamente porque se percibe como un destino seguro, donde el grueso de la población ya está vacunada, para hacer turismo y ya no solo para ir a vacunarse”, proyecta De Aliaga.

¿El turismo médico permite la vacunación?

Aunque el turismo de vacuna es controvertido por la desigualdad en el acceso a las vacunas de algunos países en desmedro de otros “cuando estos deberían estar disponibles para todos en todas partes”, como indicó la directora de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), Carissa Etienne, o el aprovechamiento de algunas empresas de turismo o ciudades en el mundo que lo promueven, no es ilegal y se incluye dentro del turismo médico. Según comenta la abogada Guzmán – Barrón de DLA Piper, los peruanos y peruanas que ya tienen visa de turista vigente para Estados Unidos pueden ser inoculados allá.

“Recordemos que la visa V2 es para hacer turismo, no para vivir en Estados Unidos. Esta permite recibir tratamientos médicos en ese país, y la vacuna es parte de ello”, comenta la representante de DLA Piper.

Añade que otro sería el panorama si el inmigrante le miente a la Embajada de Estados Unidos sobre el motivo del viaje para conseguir una visa de turista. “Pueden cancelar la visa o cerrar las puertas al país a los turistas por permanecer en territorio americano más allá del tiempo autorizado, o por dar información falsa al oficial de aduana, o cometer un delito en el territorio americano”, comenta.

Sobre este tema, los representantes de Nuevo Mundo precisan que no están a favor de promover el ‘turismo de vacuna’, ya que sería irresponsable ofrecer un viaje y la vacunación al pasajero, pero que sí consideran que hay que apoyar a la vacunación. “El bien mayor es que los peruanos estén vacunados lo más pronto posible”, apuntan.

Melgar añade que el turismo de vacuna no les genera sostenibilidad como negocio, que es lo que una empresa necesita para poder ver hacia adelante y proyectarse para invertir o contratar más personas.

De Aliaga, por su parte, cuenta que como empresa esperan que todos tengan acceso a la vacuna, ya que de esa manera se reactivarán los viajes en general a los lugares que deseen. “En el sector turismo, todos estamos alineados al mismo objetivo, tanto receptivo como emisivo, porque todos entendemos que sin vacunas, no hay turismo. Mientras las personas no se sientan seguras no van a venir a Perú ni salir de Perú”, sentencia.

El nuevo turista

Hoy el pasajero peruano aprendió cómo funciona el turismo en pandemia. Según comenta Inés Hochstadter, de Despegar para Perú y Ecuador, cada vez más viajeros se animan a comprar sabiendo que ante cualquier imprevisto, pueden cambiar su ticket sin penalidad. “Casi todo lo que vendemos hoy, es flexible, eso quiere decir que se puede cancelar o cambiar, solo pagando la diferencia tarifaria, si es que hubiese”, añade.

Por otro lado, comenta que la estadía y los destinos se alargaron un poco con este home office. Con el teletrabajo, se puede viajar en familia, y quedarse más días porque se trabaja desde ahí. “El nuevo turista prefiere destinos que tienen atracciones al aire libre que en un sitio cerrado por un tema de seguridad sanitaria”, explica.

De Aliaga, de Nuevo Mundo, explica que cuando se levantaron las primeras restricciones en Perú, se vio a un turista con mayor intención de realizar turismo interno. Ahora, tras las zonificaciones de riesgo extremo, muy alto y alto esto se frenó y el turista peruano volvió a mirar al turismo externo del Caribe y Estados Unidos con una mirada renovada.

El proceso de vacunación en el Perú cuenta con unos 2,1 millones de vacunados.

