Según el ejecutivo, la revalorización de este tipo de viviendas se ha incrementado a un ritmo de casi 20% anual desde el 2019. Esto se explica, en parte, por el precio del metro cuadrado, que actualmente asciende a US$115. “Esperamos que para fines del 2023 esta cifra se eleve. En promedio, podría llegar a los US$ 130 o US$ 140″, dijo.

Por su parte, Antonio Espinoza, director de Nuevos Negocios de Desarrolladora, anota que tanto el norte de Lima como el Este ya llegaron a su límite de crecimiento y el 92% de los condominios y lotes en desarrollo se encuentran en el el sur, entre Lima, Chincha y Cañete, que cuentan con aproximadamente 19 mil lotes. De estos, 70% ya ha sido vendidos.

Nuevos proyectos

Desarrolladora extendió su portafolio este 2023 al lanzar su proyecto Country San Antonio, ubicado en el kilómetro 72 de la Panamericana Sur, a 600 metros del mar.

Se trata de casas de campo con acceso exclusivo a la playa, cuyo valor se encuentra, en promedio, en los US$ 145 mil, un precio mucho menor al de una casa de playa que puede llegar a costar hasta US$ 500 mil en la costa del sur de Lima.

Agrega que las casas de campo tienen un tópico, restaurante y, si se quiere bajar a la playa, se cuenta con una sede de playa independiente con restaurante, entre otros.

“Este es un proyecto muy especial porque, si bien está muy cerca a la playa, se encuentra elevado unos 50 msnm. Echado, desde tu casa de campo, vas a ver la playa abajo. Así en la mañana estás con tus hijos disfrutando del campo y luego puedes bajar a la playa con piscina, club house, lockers”, dice Espinoza.

Sobre el perfil del comprador Espinoza explica que son parejas con una edad promedio de entre 30 y 50 años, con dos o tres hijos, y que viven en distritos como La Molina, San Borja, Miraflores y San Isidro.

Asia del Campo, por su lado, desarrolla actualmente el condominio Las Dunas que cuenta con 400 lotes además de áreas comunes.

Es un concepto de casas ‘tiny’ que te permite acceder a un terreno de US$ 33 mil y construir una casa pequeña desde US$ 20 mil.

Estas casas de campo tienen un espacio lúdico con parrilla, canchas deportivas, jardines y parques, además, es un condominio tipo club que tiene coworking, ciclovía, restaurantes, piscina y todos los servicios para disfrutar y compartir en familia, agrega.

Según Villalobos, Asia del Campo mueve un promedio de S/ 30 millones al año, siendo una empresa mediana en el rubro.

Otro jugador en el mercado de casas de campo, pero con un modelo de negocio distinto es Grupo Norte, que cuenta con 17 años en el negocio de desarrollo de clubes, alrededor de los cuales se desarrollan casas de campo.

Según David Herrera, gerente general de la empresa, a diferencia de otras propuestas, los interesados en esta pueden comprar un lote de US$ 50 mil con una membresía vitalicia al club con un pago único de US$ 5 mil y el pago de mantenimiento mensual de hasta S/ 120. “Tenemos muchos socios que no son propietarios, pero el 99% de los propietarios son socios de los clubes”, afirma.

Herrera comenta que la empresa cerró el 2022 con US$ 20 millones en ventas, el mejor año de su historia con un incremento del 80% respecto al cierre del 2021, con US$ 11 millones. Y para el 2023 esperan un crecimiento del 10%.

El representante de Grupo Norte afirma que antes de la pandemia un 40% compraba para reventa, pero eso ha cambiado.

“Hoy ha bajado mucho la compra de inversionistas y subido mucho la compra de usuarios. Vendimos 300 lotes el año pasado, cuando en 2019 fueron 140”.