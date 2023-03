Y es que, durante la presentación del último reporte de inflación, Velarde consideró que hay probabilidades de que el fenómeno de El Niño Costero sea de magnitud moderada o débil.

¿Se podría hablar de una recuperación económica? Eduardo Jiménez, jefe del Sistema de Información de Macroconsult, señaló que el dinamismo del crecimiento desacelerado que venía teniendo el país debería normalizarse para el segundo trimestre, luego de que los tres primeros meses del año se complicaran por las protestas sociales y los impactos de las lluvias. Esto siempre considerando que se afronte con una “relativa rapidez” el fenómeno del Niño.

“Según nuestra estimación, la economía debería crecer 1,9% en el año. Eso implica, más o menos, un crecimiento en promedio de 2,5% en los siguientes meses. El Banco Central tiene [una proyección de crecimiento en el 2023 de] 2,6%, eso requiere un crecimiento de 3,5% [durante el segundo trimestre]. Son números bastante disimiles, pero va a depender mucho de las lluvias”, acotó.

Por su parte, Víctor Fuentes, economista jefe del Instituto Peruano de Economía (IPE), estimó un crecimiento de 2,2% entre abril y junio.

Factores

Los factores para este impulso del Producto Bruto Interno (PBI) en los siguientes tres meses están relacionados a la minería, apuntaron ambos expertos.

Estos son un escenario internacional favorable, con un precio del cobre -principal producto que exporta el Perú- por encima de los US$4 la libra, explicó Jiménez, así como la operación de la mina Quellaveco, que favorecerá a las exportaciones peruanas.

Otro aspecto que se considera es el efecto base de similar periodo en 2021, precisó Fuentes.

“Varias de las minas grandes el año pasado empezaron a tener problemas hacia finales de febrero y marzo. Entonces, el gran ‘driver’ del segundo trimestre va a ser la recuperación del sector primario, principalmente de la minería”, dijo.

Por su parte, Carlos Casas, profesor principal de Economía de la Universidad del Pacífico, señaló que el crecimiento en el segundo trimestre se debería a una recuperación de la actividad económica, dado que ya no habrían los factores que se dieron en el primer trimestre, de protestas y lluvias, aunque precisó que el efecto de estos riesgos aún es una incógnita a resolver entre abril a junio.

No obstante, consideró que el crecimiento proyectado por el BCR no sería sostenido a lo largo del año.

“Sí puede haber alguna mejora [en el segundo trimestre], pero el panorama para el año no es muy bueno. El BCR mismo ha reducido su proyección de tasa de crecimiento de 2,9% a 2,6% y lo que uno ve es un panorama negativo para la inversión, una desaceleración del consumo en general y todo tiene que ver con la incertidumbre que aún tenemos en la economía y este ambiente político. Simplemente es producción que no se pudo sacar, planes de inversión que no se ejecutaron. Se recupera el segundo trimestre, pero de ahí no esperaría ningún repunte espectacular”, indicó.

Fuentes agregó que el consumo privado podría presentar una recuperación hacia finales del 2023, cuando la inflación empiece a ceder con una mayor claridad y el impacto en los salarios sea menor.

Tasa ideal

La tasa ideal de crecimiento para el Perú oscila entre el 4% y 6%, según los especialistas. Sin embargo, señalaron que ese porcentaje está lejos de ser alcanzado, debido a los temas políticos, indicó Jiménez.

Casas coincidió en que el aspecto político genera un ambiente adverso, donde se afecta básicamente a la inversión. Añadió que el tema climático se suma en ese factor, que afecta a la economía.

Asimismo, Fuentes apuntó a que existen espacio y condiciones para ser aprovechadas y que la economía se eleve entre 4% o 5%, pero resaltó que más importante es que haya un crecimiento sostenido y estable.

“Los proyectos de inversión, tanto públicos como privados, dada las condiciones externas y pensando en el largo plazo, también son buenos. Existe todo el espacio y las condiciones para poder aprovechar ese potencial [de crecimiento] y crecer un poco más pegado hacia el 4% o 5%, y nos debería acercar un poco más hacia el potencial del Perú”, expresó.