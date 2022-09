El titular del sector, Kurt Burneo, explicó que con dicho plan se buscará mejorar el PBI potencial, aquel que mide el nivel máximo de crecimiento que puede generar la economía peruana. “El entorno internacional ya no es tan favorable. Gran parte de la responsabilidad, cuando no toda, va a depender de lo que hagamos internamente”, sostuvo.

Las 36 medidas se implementarán mediante decreto supremo, acciones de gestión y proyectos de ley. Dentro de los proyectos, existen ocho que implican subsidios y prórrogas a exoneraciones [ver infografía].

Para Hugo Perea, economista jefe del BBVA Research, si bien las medidas de subsidio y exoneraciones no resultan onerosas, sí debería mantenerse el carácter temporal. No obstante, al requerir aprobarse mediante ley, podrían perder su propósito.

“Eso puede entrampar una implementación expeditiva o eventualmente una desfiguración de las medidas y pierden su objetivo. Ahí vemos un riesgo”, comentó.

Con la implementación del plan Impulso Perú, que implicará recursos por S/3.000 millones, el MEF busca agregar 0,6 puntos porcentuales adicionales al PBI del 2022 y 0,8 puntos más al 2023.

Por otro lado, el plan considera también cambios como un nuevo reglamento y medidas complementarias para Obras por Impuestos, un proyecto para agilizar la liberación de predios, apoyo al destrabe de asociaciones público-privadas, entre otros. Sin embargo, para Perea, estos representan medidas ya contempladas o que comprenden la agenda del ministerio.

“No vemos una novedad en particular, reconociendo que todavía no tenemos muchos detalles. Tampoco vemos medidas que vayan a generar confianza, dado que no vemos anuncios que impliquen una corrección sobre medidas laborales”

Hugo Perea, economista jefe del BBVA Research