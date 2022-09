El ministro de Economía y Finanzas, Kurt Burneo, presentó el Plan “Impulso Perú” que tiene como objetivo reactivar y potenciar el crecimiento económico sostenido, y promover la generación de empleo.

Dicho plan comprende medidas y acciones orientadas a reactivar la economía e impulsar el crecimiento del PBI, distribuidas en tres ejes: mejora de las condiciones para el gasto privado, aceleración de la inversión pública y la recuperación de la confianza.

Entre las medidas se encuentra el subsidio al transporte urbano para rutas concesionadas y autorizadas por 3 meses. Esta medida reducirá S/ 1 por viaje (ida y vuelta). Asimismo, las otras medidas están orientadas a mejorar las condiciones para impulsar la inversión privada se encuentran un conjunto de normas que serán impulsadas en los siguientes días, como el nuevo reglamento de las asociaciones público-privadas (APP) que permitirá agilizar la gestión de este tipo de proyectos a través de procesos simplificados y la ley de liberación de predios e interferencias.

Asimismo, se optimizará el mecanismo de obras por impuestos (OxI) a través del cual se habilitará a los gobiernos regionales y locales recursos para realizar obras de infraestructura vía este mecanismo.

Cabe destacar que estas medidas permitirán tener un impacto en la generación de empleo, directos e indirectos, pues se estima la creación de más de 200.000 puestos adicionales en los próximos doce meses, y cerca de 300.000 en el mediano plazo.

Finalmente, el titular del MEF hizo un llamado a las instituciones públicas para sacar adelante este Plan y recuperar la senda de crecimiento económico planteada.

“Generar inversión pública y privada es fundamental, necesitamos destrabar y promover nuevas inversiones. No podemos estar paralizados acrecentando las brechas sociales y de infraestructura. El día de mañana estaré en la comisión de Economía del Congreso de la República para socializar este Plan y en los siguientes días continuaré mis reuniones con los gremios, sindicatos y los distintos agentes económicos para informar sobre esta iniciativa”, sostuvo Burneo.

¿Cuáles son las medidas de reactivación de Impulsa Perú del MEF?

1. Nuevo Reglamento de APP. La medida agilizará y mejorará la gestión de proyectos de APP, reduciendo plazos y beneficiando a proyectos por un monto de inversión de USD 400 MM, mediante el proceso simplificado.

2. Nuevo Reglamento y medidas complementarias de Obras por Impuestos (OxI). Potenciará el mecanismo de Obras por Impuestos, incrementando los recursos disponibles anualmente para los Gobierno Regionales en aprox. S/ 5 mil millones, y para los Gobiernos Locales, en aprox. S/ 10,000 millones. Complementariamente, se aprobará proyecto de ley con medidas complementarias consensuadas en instancia técnica público privada.

3. Proyecto de Ley para agilizar la liberación de predios e interferencias. Permitirá mayor velocidad en la ejecución de proyectos de inversión pública y público privada, dinamizando su ejecución / Sectores competentes: MTC y MVCS4.

4. Programa de formación de Gestores Públicos. Dirigido a autoridades subnacionales electas, en materias de: APP’s, Obras por Impuestos, Invierte.pe y otros sistemas administrativos. Capacitación en dos niveles: Nivel Gestor y Nivel Ejecutor.

5. Proyecto de Ley que asegura y promueve la ejecución y culminación de las obras del proyecto Chavimochic y afianza el desarrollo de la frontera hídrica. Habilita a Midagri a acordar modificaciones al contrato de concesión con el objetivo de asegurar la culminación de la Presa Palo Redondo.16.

6. Apoyo al destrabe de APP con alto impacto económico y social. Ejemplos: Chavimochic (US$ 715 millones), Majes (US$ 654 millones), Muelle Norte (US$ 1208 millones).

7. Monitoreo y alerta temprana sobre la ejecución de APP. Esta medida permitirá identificar APPs con problemas a capacidad presupuestal acreditada.

8. Habilitación Legal para que la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios - ARCC pueda ejecutar actividades de Operación y Mantenimiento. Habilita a ARCC para realizar actividades de Operación y Mantenimiento relacionadas con infraestructura de salud (hospitales) y educación (colegios) que serán entregados en breve.

9. Creación del Programa de impulso empresarial. Financiará créditos para el capital de trabajo, adquisición de activo fijo y consolidación de deuda para MYPE, incluyendo un bono de buen pagador que permitirá la reducción de tasas de entre 3% y 5% (S/ 500 millones).

10. Promoción e impulso de un mayor crédito para las mypes. Fortalecimiento patrimonial para promover un mayor acceso al crédito de mype y segmentos de menores ingresos (inclusión financiera) a lo largo de todo el territorio nacional.

11. Impulso al crédito para pequeños agricultores y apoyo financiero para las campañas agrícolas. Focalizar la atención del beneficiario para pequeños agricultores. Establecer mecanismos graduales de reducción de beneficios para agricultores que ya han recibido el subsidio de tasa y ampliar la cobertura para nuevos agricultores.

12. Fondo MIPYME Emprendedor. Asignación de mayores recursos para fondos concursables no rembolsables para la promoción de clústeres, CITEs, capital semilla, entre otros (instrumentos no financieros).

13. Subsidio al GLP para uso doméstico (Extensión temporal del subsidio FISE). Se ampliará la vigencia del incremento del vale FISE a S/ 25 hasta el 31 de diciembre de 2022 (de no aplicar medida alguna, se revertiría al valor de S/ 25 a S/ 20 el 4 de octubre de 2022).

14. Subsidio a la tarifa eléctrica para hogares más vulnerables (Adelanto por 3 meses de beneficios Ley 31429). Implementación de subsidios para las familias de menores ingresos. Se espera que el grupo de beneficiarios alcance alrededor de 20 millones de personas (equivalente a 5 millones de hogares).

15. Subsidio al transporte urbano para rutas concesionadas y autorizadas (por 3 meses). Esta medida reducirá S/ 1 por viaje (ida y vuelta).

16. Programa de Empleo temporal para la contratación de trabajadores jóvenes. Incentivo económico para la contratación de trabajadores formales entre los 18 y 29 años, con ingresos menores o hasta S/ 1600, diferenciando los incentivos por género y plazo del contrato (entre 17.5% y 55% del salario).

17. Implementación del bono alimentario con mejora en la estrategia de focalización. La medida específica significaría un subsidio de S/ 270 a sus beneficiarios, en línea con lo señalado en la Ley N° 31538, pero será más efectiva y llegará lo más pronto posible a la población.

18. Bono familiar habitacional. Subsidio directo que otorga el Estado a una familia de manera gratuita como premio a su esfuerzo ahorrador y no se devuelve para la adquisición de un inmueble.

19. Medidas para minimizar el impacto de la volatilidad de precios de combustibles sobre la población vulnerable a través del Fondo para la Estabilización de Precios de Combustibles (FEPC). Pago por obligaciones generadas por el FEPC para asegurar la continuidad de su operatividad, considerando que el actual contexto aún se encuentra sujeto a múltiples riesgos por la guerra entre Rusia y Ucrania.

20. Implementación del programa de alimentación complementaria para población vulnerable. Transferencia de Partidas a favor del Programa Nacional de Alimentación Escolar Qali Warma en el Presupuesto para el Año Fiscal 2022. Los beneficiarios serían 4.2 millones de escolares y 2 millones de familias.

21. Depreciación acelerada para Edificaciones y otras construcciones. Para la inversión en Edificaciones y otras construcciones que se realice en los años 2023 y 2024, se reduce la depreciación de 20 años a 3 años, con ello se reduce el IR de las empresas en el corto plazo. Así, se promueve el sector construcción que es muy importante por su relación con actividades productivas en otras industrias y por ser una fuente directa de empleo.

22. Depreciación acelerada para los vehículos eléctricos. Para la inversión en vehículos de transporte terrestre que utilicen energía eléctrica que se realice en los años 2023 y 2024, se reduce el periodo de depreciación de 5 años a 2 años. De esta manera se promueve el uso de tecnología más limpia.

23. Incentivos a la inversión en Investigación, Desarrollo Tecnológica e Innovación Tecnológica (I+D+i). Se otorgan incentivos a la inversión en I+D+i, mediante deducciones1/ a las empresas de menor tamaño, de gasto de hasta 125% adicional para la determinación del IR. Se prorrogará por 3 años la Ley N° 30339.

24. Impulso a la inversión en exploración en minería e hidrocarburos. Permite a los contribuyentes atenuar el costo de los proyectos de inversión en minería e hidrocarburos generando un incremento potencial del portafolio de las actividades extractivas. Se prorrogan las Leyes N°27623 y 27624 que devuelven el IGV a la exploración en minería e hidrocarburos.

25. Prorrogar la exoneración del IGV de los Apéndices I y II del TUO del IGV. Esta medida permite atenuar el precio de los principales bienes que componen la canasta de consumo de la población de menores recursos: frutas, verduras, legumbres, tubérculos y otros alimentos, así como el transporte terrestre de pasajeros, urbano e interprovincial, el metro, entre otros.

26. Impulso a la gestión de proyectos. Optimización y reingeniería de gestión. Repotenciación de Equipo Conectamef para que esté mas cerca de las entidades. Mayor dotación de personal especializado para GL y GR. Creación de Unidad de Gestión de Proyectos Especializada (enfoque PMO).

27. Reactivación de obras paralizadas y destrabe. Implementación de la ley para la Reactivación de al menos 1,170 obras paralizadas. PL pendiente de 2da votación en el Congreso que permitirá poner en valor las obras paralizadas. Masificación de la asistencia técnica y el acompañamiento para que las entidades cumplan sus cronogramas de ejecución. Duplicación de las visitas a obra y acciones de asistencia técnica.

28. Articulación interinstitucional para la aplicación del control concurrente. Acompañamiento conjunto MEF y CGR para la aplicación Control Concurrente (Ley 31358) en la inversión pública.

29. Elevación de estándares de calidad. Mejorar de la calidad de la preinversión a fin de reducir los problemas en fase de Ejecución: Publicación e implementación de Metodología General para evaluar la calidad de la preinversión. Mejora de la programación multianual de inversiones para cumplir con la programación y limitar proyectos nuevos.

30. Mayores recursos para inversiones en zonas con mayor brecha. Mayor inversión en municipalidades con menores recursos y mayor pobreza: Impulso al Fondo Invierte para el Desarrollo Territorial (FIDT) 2022. Se transferirá recursos por S/309 millones a municipalidades, duplicando al último concurso. Autorizaciones presupuestales para la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios (ARCC). Optimización presupuestal para Intervenciones de Reconstrucción (IRI) en el ámbito vigente del ARCC.

31. Priorización de la Hoja de Ruta para el acceso a la OCDE. Adopción de estándares internacionales para mejorar la política pública en materia económica, que permita atraer nuevas inversiones y mejorar la entrega de servicios a los ciudadanos por parte del Estado. Mejora de comunicación con el Poder Legislativo, gremios empresariales y trabajadores.

32. Asignación de mayores recursos a entidades opinantes en proyectos de inversión pública y privada (Sernamp, Cultura, SBN, Senace, Produce, Sanipes, Imarpe), así como gobiernos regionales. Se asignará mayores recursos para entidades que cumplen un rol clave en el otorgamiento de permisos para el avance expeditivo de las inversiones.

33. Actualización del Plan Nacional de Infraestructura Sostenible para la Competitividad (PNISC) 2022-2025 y medidas de facilitación y fomento a los proyectos priorizados y complementarios. Publicación del PNISC en setiembre.

34. Creación de un grupo de trabajo alto nivel para el seguimiento y evaluación al avance de las inversiones públicas, privadas y público privadas. Compromiso gubernamental para identificar las trabas que afectan a los proyectos de inversión pública, privadas y público –privadas , y adoptar acuerdos en un espacio permanente de coordinación.

35. Lanzamiento del Nuevo plan de Competitividad y Productividad.

36. Shock regulatorio para el impulso de sectores productivos. Están pendientes la emisión de decretos supremos, resoluciones ministeriales