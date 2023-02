Según el Estudio de Inclusión Financiera y Acceso al Crédito: Una mirada desde Experian Spanish Latam, el 59,4% de peruanos no cuenta con experiencia crediticia y solo un 15% ahorra por medio de instituciones financieras, lo que indica que muchas personas no han logrado integrarse al sistema financiero.

Germán Del Rio, business consultant, explicó que se incluye en este estudio a bancos, cajas municipales, financieras, cajas rurales y edpymes, supervisadas por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS). Estas personas no cuentan con experiencia con productos y servicios que van desde préstamos, líneas de crédito, instrumentos de ahorro o de inversión, desde el más simple, como una cuenta, hasta instrumentos que cotizan en los mercados de valores.

Elio Peralta, senior business consultant, señaló que el 40,6% restante (quienes sí tienen experiencia crediticia) corresponde a alrededor de 10,2 millones de personas que, según el informe, acumulan más de US$ 57 mil millones en créditos.

“Si comparamos la cantidad de personas con experiencia crediticia entre junio del 2022 y junio del 2021, estas se incrementaron un 7%; sin embargo, comparado con el crecimiento que se obtuvo entre junio del 2020 y junio del 2019, que fue de alrededor del 15%, vemos que todavía estamos a la mitad [del nivel prepandemia]”, dijo.

Respecto a las personas que ingresan al sistema financiero, personas nuevas que no tenían experiencia crediticia, a junio del 2022 se logró incluir a 134 mil personas con un ticket promedio aproximado de US$ 933 por colocación, por debajo del ticket promedio que se registró en el 2019, de US$ 1.340, añadió Peralta.

“Los que ingresan al sistema son jóvenes con edades que oscilan entre los 18 y 45 años, y con ingresos arriba de los US$ 300, cerca de los S/ 1.200 al cambio”, agregó Peralta.

Vanina Fochesatto, head of business consultancy, resaltó que, producto de la paralización por la pandemia, las instituciones financieras plantearon un manejo más tradicional de sus carteras por temor al incremento de morosidad, por lo que fueron restringiendo sus políticas de otorgamiento de créditos. Estas luego empezaron a flexibilizarse. Sin embargo, entraron en el juego otras instituciones financieras que apuntaron al acceso al crédito ágil, desde alguna aplicación y sin necesidad de ir a una sucursal.

“Todo eso se fue acelerando a partir del 2020 y 2021, e hizo que todo el sistema crediticio se vaya teniendo que adecuar a esas políticas. Es esa población joven la que accede y quizás los primeros en acceder a ese tipo de créditos”, explicó.

Reducción de brechas

Según Peralta, existe una brecha de acceso crediticio que se reducirá siempre que se pueda acceder a nuevas fuentes de información, sobre todo no tradicional. En el Perú, dijo, se está trabajando una normativa desde la SBS para poder adoptar nuevas tendencias como el ‘Open Banking’ y ‘Open Finance’ para los usuarios finales.

“Así, las personas pueden dar consentimiento para que las entidades financieras accedan a sus datos. Se está trabajando en ello. Hay un trabajo arduo del regulador [teniendo en cuenta] la ley de protección de datos, pero creemos que esta va a ser la oportunidad de cambiar esta tendencia”, anotó.

Del Río resaltó el caso chileno, en el que se observó que después del 2019 el porcentaje de la población sin experiencia crediticia se incrementó durante los siguientes cuatro años.

“Entendemos que el efecto de la pandemia en contra de la inclusión financiera en entidades reguladas fue más agresivo en Chile que lo que fue en Perú que, a pesar de la pandemia, mantuvo un crecimiento, acotado, bastante leve, pero crecimiento”, agregó.