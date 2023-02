Durante su intervención en el evento “¿Inversión en medio de la crisis?”, organizado por el Estudio Benites, Vargas & Ugaz, el exministro de Economía, Luis Miguel Castilla, explicó que, pese a que el Banco Central de Reserva (BCR) es una entidad reputada y eficaz, es probable que incumple por tercer año consecutivo la meta de inflación del año.

“La inflación ha sido de 2,5% en los últimos 20 años y ahora es alrededor de 9% (...) Es imposible que bajemos de 9% a 3% en los siguientes meses, esta inflación nos va a acompañar y, a inicios del 2024, veremos una recuperación”, anotó.

Según el economista, el 40% de la variabilidad del crecimiento del PBI responde a problemas internos y la percepción del mundo respecto a nuestro país es la de estar en el limbo. “El hecho de ser catalogados en una economía ni democrática ni autoritaria sino en el camino, es perjudicial en la percepción que se tiene de fuera”, dijo.

Asimismo, aclaró que lo que ha sostenido a la economía ha sido el consumo privado que se dio luego del ahorro privado forzado que hubo tras el confinamiento por la pandemia. A esto se le sumó la liberación de las AFP y CTS.

“El consumo privado que ha sido gran motor de la economía hace que la perspectiva sea, en el mejor de los casos, un crecimiento de 2% como máximo este año, creo que será menor según cómo se resuelva [los conflictos]”, precisó.

País ingobernable

Continuando con su análisis, Castilla comentó que en el Perú, el Estado ha dejado de funcionar cabalmente hace muchos años y es el primer país en América Latina con el mayor nivel de desafección ciudadana.

“Con 69%, estamos en una posición donde hay enojo, rechazo. Vemos el impacto negativo de la conflictividad y acá tenemos un impacto bastante notorio en muchos sectores de la economía, especialmente los que están siendo afectados en el sur del país como el turismo, comercio, hidrocarburos, agropecuario, agroindustrial”, agregó.

Explicó que cambiar la percepción es muy difícil y, pese a la resiliencia de la economía peruana, consideró que tendremos un crecimiento “duro” en los siguientes meses. “Si esto se fuese a agravar o hay un incidente desde fuera, un crecimiento negativo por lo menos uno o dos meses”, agregó.

Confianza

Por otro lado, sobre comentó que el Plan Impulso Perú, impulsado por el entonces ministro de Economía Kurt Burneo, adoleció por falta de confianza y hoy, el plan Punche Perú trata de enfocarse en el acompañamiento de la inversión pública y darle más dinero a los segmentos económicos más golpeados.

“[Sin embargo] qué son S/ 6 mil millones en una economía de US$ 250 millones, eso no va a cambiar nada. Sí es importante destacar que el Ejecutivo no solo ha planteado eso (...) en medio de una crisis el gobierno plantea una serie de medidas para acelerar el cierre de brechas, simplificar la tramitología y lo que la norma manda en permisos de sector minero formal, por ejemplo. No ataca todo pero creo que es saludable”, reconoció.

José Ugaz, socio de Benites, Vargas & Ugaz, y también participante del panel, planteó que donde no existe confianza, es difícil pensar en desarrollo y posibilidad de inversión y sobre todo en el fortalecimiento de la democracia y la gobernabilidad.

“Este impacto de la corrupción en la pérdida de la confianza respecto de las autoridades y entre los ciudadanos, porque parte del problema es que ya no solamente desconfiamos de la autoridad, sino también entre nosotros mismos, está generando enfrentamientos cada vez mayores. En el Perú solamente un 11% de la población se declara satisfecha con la democracia”, añadió.