Brendan Oviedo, presidente de la Sociedad Peruana de Energías Renovables (SPR), asegura, sin embargo, que el objetivo de la norma no es reemplazar el gas de Camisea, sino balancear la matriz energética para complementar el “extraordinario beneficio que el gas natural ha aportado, sigue aportando y seguirá aportando a la economía nacional”.

— ¿Cómo avanza el proyecto que promueve las energías renovables en el Congreso?

Lo que hemos podido informarnos es que el Ministerio de Energía y Minas (Minem) está tratando de conseguir los votos para que esto pase al Pleno del Congreso. Como se sabe, el proyecto ya ha sido aprobado por la Comisión de Energía y Minas, pero hay un candado en la Comisión de Economía y Finanzas, que necesita inhibirse de ver el tema de fondo.

— ¿Por qué debería inhibirse?

Porque, al tratarse de un collage de proyectos, uno de esos tenía un tema específico que caía en la jurisdicción del MEF. Pero, al margen de eso, ha y muchas expectativas, no solo de los actores del mercado sino de otros que quieren entrar y que esperan una reacción por parte de los congresistas para desarrollar nuevos proyectos renovables , como ha ocurrido en otros países, caso de Chile, donde ha sido un boom extraordinario que nadie previó con tanto éxito.

"Lo que sucede es la generación eléctrica está muy concentrada no solo en gas natural sino en energía hidráulica. Y lo que necesitamos es abrir el mercado para que sopese la distribución del riesgo de generación eléctrico en otros recursos que tenemos en abundancia".

— ¿Y qué hay de la norma del Minem que busca priorizar el uso del gas natural para generación eléctrica en situaciones de emergencia? ¿La SPR también ha intervenido en su elaboración?

No hemos intervenido. Pero el hecho de que exista una norma que busque destinar el gas natural para generación térmica en este tipo de situaciones denota una falta de planificación energética. Denota falta de toma decisiones para, justamente, evitar situaciones como esta con nuestro gas natural.

"Cuanto más sólido es un sistema eléctrico, más sólida es la economía. No hay economía sin electricidad".

— ¿Cuál es la posición de la SPR respecto al uso del gas natural?

Yo he estado revisando hace unas semanas que vienen saliendo declaraciones sobre un ataque de la SPR al gas natural, pero el gas natural es un recurso extraordinario que tenemos. Es más, estamos asociados a empresas que generan energía con gas natural. Es un recurso estratégico. Lo que sucede es la generación eléctrica está muy concentrada no solo en gas natural sino en energía hidráulica. Y lo que necesitamos es abrir el mercado para que sopese la distribución del riesgo de generación eléctrico en otros recursos que tenemos en abundancia.

La generación eléctrica está muy concentrada no solo en gas natural sino en energía hidráulica, señala Brendan Oviedo, presidente de la SPR. (Foto: iStock) / loveguli

— ¿Por eso es importante el proyecto de ley que promueve la generación RER?

Es obvio y voy a ser bien claro en esto: acá no se trata de sustituir, sino de balancear la matriz energética. Eso es muy importante aclarar, porque el diablo está en el detalle. Eso me preocupa porque no hablamos de sustituir el gas natural. Al contrario, queremos fortalecer el sistema. No lo vamos a sustituir. El gas natural va a seguir operando. Es más, la economía va a seguir creciendo. Cuanto más sólido es un sistema eléctrico, más sólida es la economía. No hay economía sin electricidad.

"Para nosotros es totalmente absurdo que traten de ensuciar la discusión técnica diciendo que no queremos el gas natural. Al contrario. Lo queremos. Punto. Se acabó la discusión".

— ¿No se trata de sustituir al gas natural, entonces?

Acá lo que se quiere hacer no es que ingresen renovables, solamente, es que ingresen renovables con competencia, porque cuanto más oferentes hayan, mejor será el resultado del precio (tarifa) que vamos a recibir. Entonces, lo que se está tratando de garantizar es que entren nuevos competidores porque hoy día no pueden. Esa es una de las cosas más importantes que va a haber. Pero no es la única.

— ¿Qué otras ventajas hay?

La otra es que va a diversificar la producción de energía, que está concentrada en dos fuentes: gas natural y agua. Y, geográficamente, en el centro del país (al 80%). Esta norma no es la panacea, pero va a viabilizar el ingreso de otras tecnologías que van a hacer que el sistema sea más seguro, y con nuevos competidores, los cuales – si la teoría económica se cumple – van a trasladar un menor costo, más eficiente, al usuario.

— Solo para tenerlo bien claro: ¿La SPR no están en contra del desarrollo del gas natural?

Nosotros en la SPR jamás hemos cuestionado la importancia del gas natural. Es más, Hunt Oil es asociado. Fenix también. Y Celepsa, que acaba de comprar Termochilca. Para nosotros es totalmente absurdo que traten de ensuciar la discusión técnica diciendo que no queremos el gas natural. Al contrario. Lo queremos. Punto. Se acabó la discusión. Siguiente discusión: que el Perú no emite gases de efecto invernadero (GEI) y que el principal emisor es el bosque, así que no tenemos por qué desarrollar más Recursos Energéticos Renovables (RER) porque no baja nuestros compromisos de mitigación. Eso es una falta de conocimiento total.

— ¿No es así?

Yo trabaje en la secretaria de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático en el 2004, así que algo sé sobre cambio climático. Todos los países del planeta han asumido compromisos de reducción de emisiones, y dentro los compromisos que ha asumido el Perú hay medidas de mitigación. Si uno revisa las medidas de mitigación, allí están detallado todo: transporte, electricidad, todo. Nadie está pidiendo más que lo que allí se exige.

— Lo que dice Videnza Consultores es que hay un aparente sesgo del Estado por achacar los problemas de cambio climático al sector eléctrico, cuando no es el que más contamina.

Este proyecto de ley, que creo que es la madre del cordero (de la discusión), ni siquiera se sustenta en el cambio climático. Su objetivo final es asegurar el suministro eléctrico para que la economía funcione. (…) Yo veo el interés del país y en eso coincido mucho con la visión de la SPR, que ha trasladado que esto (el desarrollo de las energías renovables) es indispensable para continuar el crecimiento del Perú y para complementar el extraordinario beneficio que el gas natural ha aportado, sigue aportando y seguirá aportando a la economía nacional.

— ¿Si este proyecto de ley llega a aprobarse, cuantos MW pondría en marcha? Esto, tomando en cuenta que hay más de 20 mil MW en cartera.

Yo creo que la competencia va a eliminar un buen porcentaje. Nadie hoy en día sabe cuántos proyectos son muy buenos, cuántos son medianamente buenos y cuáles son malos. Justamente, eso es lo que hace la competencia: saca al mediocre y deja a los buenos.

— ¿Finalmente, qué me puede decir sobre el lobby congresal o lobby verde denunciado por el semanario Hildebrandt en sus Trece y que involucra a la SPR?

Nosotros en la SPR siempre hemos tenido reuniones públicas. Todas están registradas. Hemos tenido reuniones, como las tienen todas las instituciones gremiales del país, colaborando, informando como lo estamos haciendo ahora. Nuestra participación (en el Congreso) ha sido de apoyo netamente técnico para la promoción de una tecnología que sabemos que va a beneficiar al país. No ha habido nada irregular.

— Es común que los gremios hagan llegar sus propuestas, pero ¿definitivamente no ha habido nada irregular?

La SPR forma parte de una asociación de asociaciones que reúne a 17 asociaciones de 12 países iberoamericanos, y todos nos han dicho que estas cosas sueles pasar, obviamente, no al nivel de lo que ha sucedido acá, pero no hay absolutamente nada irregular. Yo, personalmente, soy muy bucólico, así que probablemente no he dicho todo lo que debería, por lo cual hay una declaración que hemos efectuado.

— ¿Qué dice esa declaración?

En sencillo, dice que hemos trabajado con nuestro Código de Conducta, con todas las normas anticorrupción de todos nuestros asociados. Desafortunadamente, esto se ha generado en un contexto político picante y se han aprovechado de eso para resaltar algo (una inconducta) que jamás existió. Yo, felizmente, hago esto ad honorem, así que nadie puede decir que no creo en las energías y que lo hago con un móvil desconocido.

— ¿No recibe un pago por presidir la asociación?

Todos los gerentes generales y/o presidentes de todas las asociaciones gremiales reciben sueldo. Yo soy ad honorem.