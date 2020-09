La fase 4 de la reactivación económica se iniciará de manera parcial en el país a partir del mes de octubre, anunció este viernes el presidente de la República, Martín Vizcarra.

En una conferencia de prensa, el mandatario precisó que las actividades productivas que están comprendidas en esta etapa deben reiniciarse paulatinamente a fin de que los casos positivos de coronavirus (COVID-19) no vuelvan a aumentar en el territorio nacional.

“Ahora desde el mes de octubre vamos empezar parcialmente la fase 4 porque estas actividades hay que ser cuidadoso, porque queremos continuar con los resultados que venimos alcanzando en la reducción de personas hospitalizadas y que fallecen debido al COVID-19”, aseveró.

Asimismo, precisó que el decreto aprobado en Consejo de Ministros especifica que no se contemplan todas las actividades previstas inicialmente para la fase 4. "Hay algunas que todavía no estamos considerando que puedan iniciar. Esas que concentran gente. Los bares, las discotecas, los cines no pueden todavía funcionar”, señaló.

También informó que se está elevando el aforo de algunas actividades comerciales.

"Estamos aumentando al 60% [las tiendas]. Los restaurantes al 50%. Se está autorizando el transporte de pasajeros por vía férrea y estamos autorizando en este decreto supremo el inicio del transporte de pasajeros por vía aérea en vuelos internacionales”, agregó.