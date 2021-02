Conforme a los criterios de Saber más

La pandemia ha impuesto una serie de retos en la forma de operar de las empresas y el sector de microfinanzas no es ajeno. Al riesgo de topes a las tasas de interés que restringe el acceso de las personas al sistema financiero se sumó el sobreendeudamiento, que también excluye a las personas. German Linares, CEO de Financiera Confianza hace una reflexión sobre los retos y nos cuenta sus planes de crecimiento.

—¿Qué impacto ha empezado a generar la segunda ola del COVID-19 en el mercado de microcréditos?

Las variables siguen siendo las mismas. El cliente tiene que levantarse todos los días a trabajar y nosotros continuaremos atendiendo esa necesidad. La diferencia entre este año con el que pasó es que hemos aprendido mucho de la pandemia, ya tenemos experiencia en el manejo de la crisis. Lo otro es que el segundo pico se desató en enero, con lo cual, esperamos que la gestión tanto del gobierno como de las empresas permitan retomar la recuperación.

—¿Qué tanto se pudo haber afectado la bancarización el año pasado?

La pandemia nos hizo acelerar la digitalización. En este momento, tenemos la mayor parte de los productos en los celulares de nuestros asesores y en el app de los clientes. Este acelerador nos permitió bancarizar y acercar más al cliente con lo digital. Por ejemplo, las reuniones con las señoras del producto Palabra de Mujer pasaron a ser digitales. No creo que la bancarización se haya impactado.

—Considerando que es un año en que las entidades buscarán su revancha, ¿cómo prevé que pueda venir la competencia?

Detrás de nuestros clientes tanto del pasivo como del activo tanto están las entidades financieras del rango medio en microfinanzas. Esta es una tarea que seguiremos gestionando con cercanía. Lo otro que estamos fortaleciendo mucho es la digitalización para que ayude a concretar la cercanía con las necesidades del cliente. El cliente va a estar con quien realmente le brinda una oferta de valor y nosotros somos muy exigentes en cumplir con esta. De hecho nos ha ido muy bien con todo lo que han sido los créditos que dimos en la pandemia porque, precisamente, estamos muy cerca del cliente.

—¿Espera que la bancarización se incremente en este año?

Esperaría que sí, porque cada vez será necesario transar con menos efectivo, producto del tema sanitario. Acá valdría la invitación a las autoridades que tienen que ver con el manejo del efectivo, como el Banco Central de Reserva y al mismo gobierno, para reflexionar sobre qué mecanismos de dinero digital se pueden crear que permitan que las transacciones entre personas sean más eficientes. Ahorita tenemos un problema, por un lado opera el Plin, por el otro el Yape, el BIM y por ahí hay otra billetera que anda funcionando. Si todos esos mecanismos no se ponen de acuerdo y no existe una regulación que les permita que sean interoperables, el dinero electrónico no va a tener el uso que se requiere . Cuando eso se dé, será cuando la bancarización empezará a crecer.

—¿Se requiere la interoperabilidad de las billeteras por la pandemia?

No solo con ocasión de la pandemia. Se debe buscar el acceso de la tecnología a la base de la pirámide, porque va a permitir que la información sea de acceso para todo el mundo. Y en el mismo ideal, los mercados también se van a ampliar para todo el mundo. Este es un acelerador hacia la virtualización de muchas cosas y de la que estamos seguros que va a tener un mayor impulso la de los medios de pago.

—¿Se pueden dar compras de carteras en este año?

El entorno está enrarecido. Las compras de cartera que se den de qué tipo de cartera serán. Este es un gran problema que tenemos que gestionar todas las entidades. Nuestra cartera de crédito es de muy buena calidad. Nos seguirán bombardeando por los buenos clientes, pero nosotros estamos trabajando para ser más eficientes y trasladarles esa eficiencia a los clientes antes de que se los lleven.

—¿Qué le preocupa del sector?

Uno de los temas que no hay que dejar de transmitir es el cuidado que tiene que ver con el sobreendeudamiento de los clientes. Hay que tener mucho cuidado que por el ánimo de que todos quieren quedarse con los clientes buenos los terminen sobreendeudando . Lo que hay que hacer es salir a buscar al cliente que necesite el dinero, estudiarlo bien y prestarle responsablemente. A veces las entidades dicen el cliente me salió malo, pero no es cierto, lo que está mal es la evaluación de la entidad. Desafortunadamente hay entidades que prefieren robarle el cliente al otro que ponerse a estudiar a los clientes y darles la facilidad.

—¿En esta coyuntura el riesgo de sobreendeudamiento ha aumentado?

Claro, porque a los clientes buenos los quiere todo el mundo como es natural en cualquier mercado. Me gustaría que hiciéramos una cruzada para no sobreendeudar. ¿El cliente se sobreendeuda porque pide créditos a todas las entidades financieras? No, el cliente se sobreendeuda porque todas las entidades le ofrecen créditos al mismo tiempo . La responsabilidad no es del cliente, la responsabilidad es de nosotros. Como la responsabilidad es de nosotros eso hay que matizarlo.

—¿En cuánto ha crecido el sobreendeudamiento?

En el 2020 hemos condonado el triple de créditos que condonamos en periodos anteriores. Es decir, ya agotamos todos los procesos de cobro y terminamos castigando la cartera . Eso tiene unos efectos perversos para el cliente, porque queda registrado en la central de riesgo y excluido del sistema financiero.

—¿Cuántos clientes podrían haber salido del sistema?

No tengo el número, pero en nuestro caso la cifra de condonación se triplicó. Las causas son muchas. Hay clientes que fueron mal estudiados, clientes que estaban bien con nosotros y los sobreendeudaron. Tú dirás ‘es fácil decir los demás son los culpables y no nosotros’. No nos quitamos de que pueda existir uno que otro error nuestro, pero no es política de la empresa salir a comprar carteras. Por eso, me atrevo a decir que como nuestros clientes son buenos, vienen otras entidades y los sobreendeudan, y después no pueden pagar a ninguno. Lo perverso de esta práctica es que el cliente queda sujeto o presa de los prestamistas de la banca informal como el gota a gota y todas estas bandas delincuenciales que gestionan este tipo de mercado negro.

—A partir de ahora, la SBS les exigirá menos capital para cubrir los riesgos asociados a la operación de la financiera, ¿cómo beneficia esto a sus clientes?

Una de las eficiencias que buscamos es optimizar el capital. Esto implica gestionar mejor los riesgos para necesitar menos capital de respaldo y aumentar los recursos en nuestro crecimiento. La certificación del método estándar alternativo [ASA, por sus siglas en inglés] para el cálculo del patrimonio por riesgo operacional, que la SBS nos acaba de aprobar, nos va a liberar capital por S/30 millones. Solo con esa autorización nuestros créditos podrían crecer más o menos en 11% y esto tiene muchas ventajas para nuestros clientes.

—¿Cuáles son esas ventajas?

Por ejemplo, aumentar el crédito promedio, llegar a más personas en segmentos en que los demás no llegan, especialmente en el ámbito rural; también la certificación nos genera un menor costo financiero que se le va a trasladar a los clientes. Por otro lado, esta autorización ha sido posible, gracias a que los procesos con los que gestionamos la empresa son de alta calidad, lo que brinda a los clientes tranquilidad en el manejo de sus depósitos.

—¿Ese crecimiento del 11% en los créditos lo tienen presupuestado para este año?

Ese crecimiento es adicional. El año pasado, sin considerar los programas del gobierno, aumentamos nuestras colocaciones en 3% y para este año, independientemente de la certificación y sin considerar los programas del gobierno, esperamos crecer alrededor de un 5%. Tenemos planeado aumentar tanto el crédito individual como los grupales dirigidos a las mujeres, mediante nuestro producto Palabra de Mujer.

—Las captaciones de depósitos de Financiera Confianza en Lima crecieron más del 50%, ¿quiénes son sus clientes?

Son varias razones. Tenemos productos con condiciones financieras muy buenas que han permitido que las personas permanezcan con nosotros. Hemos mantenido nuestras tasas de interés competitivas frente a la competencia. De hecho, a un par de entidades financieras, como a mediados de pandemia, les dio por incrementar sus tasas para quitarnos clientes, pero no pudieron. Hemos lanzado productos como el ahorro programado, que permite al cliente tener una planeación financiera de sus recursos. También, tenemos clientes especiales, que tienen un nivel de ahorro mucho mayor. Ser parte de la Fundación de Microfinanzas del BBVA hace que las empresas vean nuestro riesgo de manera positiva.

—¿Cómo pueden afectar la norma de topes a las tasas de interés?

Los topes a las tasas de interés son una limitación para llegar, especialmente, a las personas que tienen muy baja posibilidad de ser bancarizadas, porque no hay vías de acceso, no hay servicios públicos, no hay transporte, etc. Si cuando no había topes era difícil llegar por el costo operativo, con topes las oportunidades quedan borradas. Por el lado de las entidades financieras, estas aprenderán a gestionar el nicho que les quede.

