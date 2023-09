“Captura el Cáncer” es el nombre de la campaña por la que la Liga Contra el Cáncer ganó el premio Creatividad Empresarial organizado por la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC) en la categoría Comunicación Innovadora. Damary Milla, gerente general, conversó con El Comercio sobre la importancia de promover salud y una detección oportuna de esta enfermedad.

¿Cómo nace esta campaña?

La campaña que ganamos en el 2022 intentaba promover salud, que las personas pudieran encontrar la forma de hacerse una detección oportuna porque normalmente creemos que una persona con cáncer es alguien que no tiene cabello, que se ve mal, enferma o vulnerable y no es así. El cáncer es realmente una enfermedad que ataca silenciosamente.

La palabra “captura” el cáncer la movimos porque se relaciona como cuando la policía captura a alguien que ha actuado mal. Trabajamos con la policía nacional y diferentes instituciones promoviendo esta frase de capturar el cáncer oportunamente haciéndose un chequeo oportuno todos los años.

¿Han mejorado las cifras de prevención y tratamiento?

Las cifras son alarmantes, aproximadamente cinco mujeres mueren al día por cáncer de mama y eso va a ir en aumento si no se hacen un chequeo a tiempo. No podemos evitar que te dé cáncer, pero sí podemos hacer que lo detectes a tiempo, porque una detección oportuna salva vidas.

¿Cuáles son los principales factores por los que las personas evitan hacerse un chequeo?

A veces es el miedo, a veces son barreras sociales, culturales, falta de información o porque no le dan la prioridad necesaria a la salud.

Es una enfermedad que aterra y es importante darnos cuenta de que no discrimina sexo ni condición social. El problema es aquella gente que no tiene los recursos económicos ni el acceso a salud, porque estas personas no van a tener un oportuno chequeo ni formas de poder enfrentar un tratamiento.

¿Cómo combatir el miedo al diagnóstico?

Con campañas publicitarias que lleguen realmente al corazón y a la mente de la gente podemos cambiar ese chip. A veces el miedo es: qué pasa si me hago una detección y me encuentran el cáncer, puedo morir.

Por eso nuestras campañas de captura el cáncer dirigido al despistaje de cáncer de mama en mujeres busca lograr concientizar. Si te detectas el cáncer a tiempo, las probabilidades de curarte son altísimas.

Tener esa cultura de prevención ayuda muchísimo a este miedo. Mucha gente ha sobrevivido a esta enfermedad detectándola en etapas tempranas haciéndose un chequeo todos los años.

¿Qué iniciativas se necesitan y desde qué otros frentes?

Sabemos que el sector salud atraviesa por una crisis y que todavía hay falencias de establecimientos de salud, equipos de tecnología de punta, médicos que atiendan oportunamente. A veces se van más por el tema del tratamiento, cuando se debería enfocar en la prevención y detección porque eso ahorraría millones de soles.

Sí creo que la Ley Nacional del Cáncer que se aprobó hace un tiempo nos permite tener ciertas puertas y estrategias abiertas a que la situación en los siguientes años pueda mejorar. Ese ha sido un gran paso pero falta fiscalización, implementación.

Desde la sociedad civil, nosotros veremos que esto se dé a tiempo y lucharemos por los derechos de los pacientes.