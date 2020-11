Conforme a los criterios de Saber más

El lunes amanecimos con buenas noticias para el mercado de valores tras la elección de Joe Biden como presidente de EE.UU., pero la vacancia de Martín Vizcarra dio un giro tremendo, ¿cómo tomar el primer impacto de esta nueva crisis política en nuestra economía?

El ruido político siempre genera volatilidad en los mercados y, principalmente, cuando hay un suceso como el de la vacancia que, en cierta medida, no era lo que esperaba el mercado de inversionistas y por eso vimos esa caída tan fuerte este martes, porque la incertidumbre por un cambio de gobierno siempre genera volatilidad en el mercado, sobre todo en los inversionistas. Sobre el tema, hablamos con Jorge Ramos, presidente de la Asociación de Sociedades Agentes de Bolsa.

¿Cómo revertir ese impacto?

En la medida que esa incertidumbre desaparezca, como se ha visto con el nombramiento del primer ministro, el mercado y los inversionistas empiezan a reaccionar con más tranquilidad, y ayer hemos visto que la BVL, a horas de la mañana, subió casi 0,8%, mientras que algunos papeles de la plaza bursátil rebotaron después de la caída de ayer.

Es normal cuando pasa este tipo de acontecimientos, en EE.UU. octubre fue un mes muy malo para los mercados por el proceso electoral, pero en noviembre ya hubo un buen rebote en los mercados. Lo mismo ha acontecido acá pero en un tiempo más corto porque ha sido un cambio brusco e inesperado.

Al ser un cambio inesperado, ¿ese rebote podría indicar que la recuperación va a ser más rápida o difiere mucho de cómo se recuperaba el mercado en procesos electorales normales?

En la medida que las nuevas decisiones políticas que se tomen sean acertadas, que se sepa quiénes son los miembros del gabinete y se mantenga la estabilidad que ha tenido el país, la recuperación debería ser rápida, pero si la incertidumbre demora en aclararse no vamos a tener una rápida recuperación. Va a depender mucho de qué tan rápido el gobierno aclare cuáles son las nuevas políticas y el objetivo debe ser que rápidamente el nuevo gobierno establezca y comunique la conformación del nuevo gabinete y las políticas que van a tomar.

Si bien, por ahora la atención está puesta en la conformación del nuevo gabinete, con el antecedente de las decisiones tomadas por el Congreso a nivel económico que fueron el punto de encuentro entre Ejecutivo y Legislativo, ¿se puede esperar una recuperación rápida?

Si esas decisiones son pro mercado y generan estabilidad, la recuperación será rápida, pero si no son pro mercado y la mayoría de inversionistas locales y extranjeros no están de acuerdo, la recuperación va a demorar y por eso es importante conocer a los titulares de cada ministerio para, en función a ello, tomar decisiones.

¿El interés de los inversionistas sigue latente?

En general, el Perú como economía está muy bien posicionado. Tenemos los niveles de riesgo país más bajos y a pesar de la caída de ayer, tenemos una de las bolsas que mejor se ha recuperado en la región.

Como país estamos bien posicionados en caso se pueda llegar a un consenso, estamos ante un buen escenario para que se pueda empezar a mover la economía, lo que se suma a otros factores positivos como los resultados favorables de uno de los estudios sobre la vacuna contra el COVID y el fuerte crecimiento que viene teniendo China. En la medida que todos esos factores, aunados a una buena política monetaria y un consenso entre el Ejecutivo y el Legislativo, el escenario será bueno si se sabe aprovechar, pero todo va a depender de que se llegue a un consenso.

Con miras a ese consenso necesario, ¿en qué se deben centrar las decisiones económicas tanto del Ejecutivo como del Legislativo para recuperar los niveles previos a la pandemia?

Al final es un poco lo que están haciendo el resto de economías a nivel mundial, un incremento fuerte en la inversión no solo pública, a través de infraestructura, y crear –justamente– la estabilidad necesaria para que la inversión privada crezca. Si bien esta pandemia ha generado mucho retraso económico, también hay oportunidades y muchos inversionistas están listos para invertir y aprovechar las oportunidades que generan las crisis.

Teniendo en cuenta que el foco del Congreso ha estado en las AFP y la ONP, ¿podemos confiar en el que el escenario sea propicio para lo que se necesita para seguir creciendo?

No quiero dar una opinión sobre algo que puede ser o no. No sé si van a seguir teniendo los mismos objetivos.

Decía que siempre hay oportunidades después de las crisis, ¿cuál es la principal oportunidad que ve ante este nuevo escenario?

Hay muchas oportunidades porque justamente lo que ha pasado no solo en Perú sino a nivel mundial, es que este ‘lock down’ o cierre de la economía ha generado una retracción de las inversiones no solo por la incertidumbre sino porque muchas de ellas no se podían realizar, como las del sector inmobiliario.

¿Los inversionistas están a la expectativa?

Hay mucho dinero listo para ser usado en inversiones y por eso se proyecta un fuerte crecimiento del Perú el próximo año. Hay una buena capacidad de ahorro y de inversión pendiente por hacer no solo del sector privado sino del público, todo eso debería –en la medida que haya la tranquilidad necesaria para los inversionistas– echarse a andar y empezar a mover la economía.

Como presidente de ASAB, ¿hay decisiones pendientes para que el mercado bursátil camine de mejor manera?

El mercado bursátil en el Perú es una de las mayores alternativas para los inversionistas, se ha creado un ecosistema muy bueno para el inversionista con distintos productos para distintos perfiles de riesgo. Pero para que los inversionistas crean en esos productos se necesita la estabilidad macroeconómica y política necesaria. Entonces, las condiciones están dadas, lo que necesitamos simplemente es estabilidad.

¿La elección de Joe Biden qué tanto podría ayudar en los objetivos que debemos perseguir a nivel económico?

Es muy bueno porque EE.UU. es uno de nuestros principales socios comerciales, aparte de China, y como en cualquier país del mundo, después que se conoce quién es el nuevo presidente y las políticas que va a impulsar, se genera como un gatillador. En el caso de EE.UU., Perú es uno de los países beneficiados porque una de las políticas que se va a impulsar es la inversión en infraestructura y eso nos favorece por ser uno de los productores principales de metales básicos, como el cobre. El escenario externo e interno es bueno para el Perú.

Si hablamos de un gatillador a nivel interno, ¿cuál debería ser?

Un gatillador importante va a ser la estabilidad política, si la logramos creo que el Perú va a avanzar, como lo prevén muchos analistas, como una de las economías de mayor crecimiento en la región. Ese es el gatillador que necesitamos.

¿Cuál sería su mensaje final para los inversionistas?

Mucha serenidad, hay que ir con mucho optimismo porque tenemos las condiciones para ser una de las mejores economías de la región, pero hay que estar atentos a los nombramientos.