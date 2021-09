Conforme a los criterios de Saber más

El precio del dólar estadounidense en Perú cerró a la baja en la jornada del martes en la plaza cambiaria peruana, en medio de una estabilización de los mercados globales tras el pánico desatado en la víspera por la situación financiera del gigante inmobiliario chino Evergrande.

Al término de la sesión, el precio del dólar se situó en S/ 4,1130 en el mercado interbancario, un nivel menor en 0,15% frente a los S/ 4,1190 del cierre del lunes, según datos del BCR.

Para frenar la subida en el día, la autoridad monetaria salió a intervenir en el mercado colocando diversos instrumentos cambiarios. En dos subastas, colocó swaps cambiarios por S/ 340 millones y swaps de tasas de interés por S/ 600 millones.

También se vendió al contado US$ 50 millones, a un tipo de cambio promedio S/ 4.1160 por dólar. Con esto, el BCR acumuló ventas por US$ 1.524 millones en setiembre y US$ 7.948 millones en el año.

A nivel local, persiste la incertidumbre política y económica, mientras los operadores buscan señales de predictibilidad y nuevos anuncios positivos en cuanto a la reactivación tras el golpe de la pandemia del COVID-19.

El sentimiento se encuentra en la misma línea de lo dicho por el presidente del Banco Central de Reserva (BCR), Julio Velarde, quien la semana dijo que el dólar podría estar en S/ 3,60 o S/ 3,70 en un contexto de mayor confianza.

En el ámbito internacional, Evergrande ha estado luchando por conseguir fondos para pagar a sus numerosos prestamistas, proveedores e inversionistas. Esta semana vence el plazo para que la empresa pague los intereses a sus acreedores, lo que ha provocado gran nerviosismo entre los mercados financieros.

Los inversionistas también se mantienen cautelosos ante el próximo anuncio de política monetaria de la Reserva Federal de Estados Unidos (Fed) que se dará el miércoles, en medio de indicios sobre los tiempos de una reducción de estímulos.

Con el resultado de la jornada, el dólar acumula una ganancia de 13,65% en el mercado cambiario peruano en lo que va del 2021, tras cerrar en S/ 3.619 el año pasado.

