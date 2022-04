Los precios del cobre subían el martes después de que el banco central de China dijo que iba a impulsar su política de apoyo a la economía, pero los confinamientos por el COVID-19 en el principal consumidor y las expectativas de subidas agresivas de las tasas de interés en Estados Unidos limitaban las ganancias.

A las 1224 GMT, el cobre referencial en la Bolsa de Metales de Londres (LME) ganaba un 1.08%, a US$ 9,874.50 la tonelada. Los precios del metal, muy utilizado en las industrias de la energía y la construcción, cayeron el lunes a US$ 9,756.50, el nivel más bajo desde el 9 de febrero.

“Las esperanzas de nuevos estímulos chinos han ayudado a la confianza, pero los negativos siguen ahí”, dijo un operador. “La reunión de la Fed está en el horizonte y los confinamientos en China ya han impactado en la actividad económica y la demanda y han creado problemas logísticos que están ralentizando aún más las cosas”.

Las expectativas son de una subida de tasas en Estados Unidos de medio punto porcentual en la próxima reunión de la Reserva Federal del 3 y 4 de mayo, con apuestas de que irá aún más lejos en los próximos meses.

El banco central chino dijo que intensificará el apoyo de una política monetaria prudente a la economía real, en particular a las pequeñas empresas afectadas por el COVID.

El cobre se mantiene por debajo del promedio móvil de 100 días, actualmente en torno a los US$ 9,925. El soporte más fuerte se encuentra en el promedio móvil de 200 días, entre 9,700 y US$ 9,7010.

En otros metales básicos, el aluminio subía un 0.9%, a US$ 3,117 la tonelada; el zinc ganaba un 1.7%, a US$ 4,240; el plomo avanzaba un 1.2%, a US$ 2,354; el estaño mejoraba un 2.7%, a US$ 40,950; y el níquel operaba con escasos cambios a US$ 32.625.

VIDEO RECOMENDADO

El Ministerio de Salud (Minsa) señaló que no será obligatorio el uso de la mascarilla en espacios abiertos de regiones que tengan el 80% de cobertura con tercera dosis en mayores de 60 años y 80% con segunda dosis en personas de 12 años a más. En este video conozca todo los detalles.