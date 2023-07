Las bolsas europeas, excepto Milán, cotizan con pérdidas, en una sesión en la que lo más destacado será el IPC en la eurozona de julio y el PIB del segundo trimestre del año.

Minutos después de la apertura, solamente la Bolsa de Milán registraba una subida del 0,09 %, mientras que Madrid cedía el 0,33 %, Fráncfort, el 0,14 %, París, el 0,08 % y Londres, el 0,04 %.

Entre tanto, el principal índice de la Bolsa de Tokio, el Nikkei, subió un 1,26 % este lunes, después de que el Banco de Japón (BoJ) anunciara que ha decidido dar mayor rango a los rendimientos a largo plazo y gracias a la debilidad del yen, que beneficia a las exportadoras.

Por su parte, el pasado viernes, Wall Street cerró en rojo en todos sus indicadores y el Dow Jones de Industriales subió un 0,50 %, cuando los inversores analizan una nueva tanda de resultados empresariales y nuevos datos sobre la inflación.

Dentro de la agenda de esta semana destaca en Estados Unidos, datos del mercado la e informe oficial de empleo de julio .

Asimismo, se publicarán las encuestas de ISM americano, manufacturera y de servicios y datos de precios preliminares de julio de la eurozona.

En el mercado de deuda, el interés del bono alemán a diez años se sitúa en el 2,519 %, mientras que el español sube hasta el 3,542 %.

En cuanto al petróleo, el Brent, de referencia en Europa, cae el 0,14 % hasta los US$ 84,87 el barril, mientras que el West Texas Intermediate (WTI), de referencia en EE.UU., baja un 0,01 % hasta los US$ 80,58 el barril. El euro se mantiene estable y se cambia a US$ 1,102.