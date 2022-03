El oro se encaminaba a registrar su mayor ganancia trimestral desde septiembre del 2020, ya que su atractivo como refugio se veía favorecido por el conflicto entre Rusia y Ucrania y la preocupación por la elevada inflación.

Sin embargo, a las 0938 GMT, el oro al contado cedía un 0,5%, a US$ 1.93,40 por onza, y los futuros del oro en Estados Unidos caían un 0,6%, a US$ 1.927,80, por la caída de los precios del crudo.

MIRA | Ampliación del Aeropuerto Jorge Chávez será con un solo terminal

El barril se desplomaba tras conocerse que Estados Unidos evalúa liberar una gran cantidad de su Reserva Estratégica de Petróleo para hacer frente a los altos precios del combustible.

“Esto (la bajada de los precios del petróleo) ha disipado en cierto modo las preocupaciones inflacionistas de los actores del mercado, lo que significa que el oro como reserva de valor parece tener menos demanda hoy”, dijo Commerzbank en una nota.

El lingote ha ganado cerca de un 5.2% este trimestre, ya que la invasión rusa de Ucrania a fines de febrero hizo que el oro alcanzara un nivel casi récord a principios de este mes.

Junto con la crisis de Ucrania, las preocupaciones sobre la alta inflación y si los esfuerzos de los principales bancos centrales son suficientes para frenarla están pesando en la economía y ayudando al oro a tener un buen desempeño, dijo Brian Lan, del distribuidor GoldSilver Central.

Los lingotes, que no devengan intereses, son considerados como una reserva de valor segura en tiempos de incertidumbre y una cobertura contra la inflación.

En otros metales preciosos, la plata bajaba un 0,6%, a US$ 24,69 la onza; el platino cedía un 0,7%, a US$ 983,27; y el paladio restaba un 1,3%, a US$ 2.235,77.