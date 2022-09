El precio del dólar estadounidense en Perú operaba al alza en el mercado informal o paralelo hoy miércoles 28 de setiembre de 2022. El tipo de cambio cotizaba a S/ 3.930 la compra y a S/ 3.960 la venta, según casas de cambio de Lima.

Por otra parte, en el mercado interbancario, el billete verde cerró en la jornada anterior en S/ 3.950, según datos proporcionados por el Banco Central de Reserva del Perú (BCR).

En lo que va del año, el billete verde acumula un retroceso de 1.02% en comparación con la última cotización de 2021, en S/ 3.991.

A nivel regional, la mayoría de mercados de monedas y acciones de América Latina cerraron el martes con alzas, recuperando parte de las pérdidas de la sesión anterior, aprovechando una transitoria baja del dólar y un alza del petróleo, pero los agentes no son optimistas sobre la tendencia para los próximos días.

Según la agencia Reuters, el crudo -importante generador de divisas de los países de la región-, subió en torno al 2% en la sesión, desde un mínimo de nueve meses del día previo, apoyado por las restricciones de la oferta en el golfo de México como precaución ante el huracán Ian y por el ligero debilitamiento del billete verde.

“Los operadores de divisas encuentran que los mercados desarrollados son más difíciles de navegar que sus contrapartes emergentes”, indicó una nota de la correduría Acciones y Valores, en Bogotá.

No obstante, los inversores no son optimistas sobre la tendencia para los próximos días, teniendo en cuenta que no han cambiado los factores relacionados con la alta inflación, la política monetaria restrictiva global y los vientos de recesión.

Más temprano, el presidente de la Fed de St. Louis, James Bullard, dijo que las rápidas alzas de las tasas de interés en Estados Unidos han aumentado el riesgo de una recesión, pero es probable que sea causada por un impacto externo y no por el colapso de una economía estadounidense que sigue siendo resistente.