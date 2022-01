El precio del dólar estadounidense en Perú operaba estable en el mercado informal o paralelo hoy miércoels 26 de enero de 2022. El tipo de cambio se transó a S/ 3,830 la compra y a S/ 3,860 la venta, según casas de cambio de Lima.

Por otra parte, en el mercado interbancario, el billete verde operaba a S/ 3,848 en el mercado interbancario, según datos proporcionados por el Banco Central de Reserva (BCR).

La entidad monetaria detalló que el dólar tiene un retroceso de 3,58% en lo que va del 2022, en comparación al resultado anotado al cierre del año pasado (S/ 3,991)

La moneda extranjera registró una apreciación de 10,28% al finalizar el 2021 ante el impacto de la incertidumbre política y las dudas sobre el panorama económico por las nuevas variantes del coronavirus.

“El tipo de cambio peruano continúa presentando presiones al alza en el cuarto trimestre de 2021, que se asocia tanto a factores domésticos como externos″, dijo el BCR en su último reporte de inflación.

La institución destacó que la divisa estadounidense se ha visto afectado en los últimos meses, principalmente, por el ruido político, anuncios de posibles estatizaciones, problemas con empresas mineras, mayor aversión al riesgo por los temores de presiones inflacionarias a nivel global, la variante ómicron del coronavirus y un nuevo pedido de vacancia presidencial.

En lo que va del año, la entidad monetaria ha ofertado US$ 17.600 millones en el mercado cambiario mediante ventas en el mercado spot (US$ 11,600 millones) y colocación neta de derivados cambiarios y CDR BCRP (US$ 6.000 millones).

Las proyecciones para el cierre del tipo de cambio en 2022 se ubican entre S/4,10 y S/4,20, mientras que para el próximo año oscilaría entre S/ 4,01 y S/ 4,25.