Los precios del cobre caían el jueves, en una jornada de cautela extendida en los mercados, ya que los informes sobre disparos de artillería en el este de Ucrania aumentaron el temor a un conflicto con Rusia.

Los mercados bursátiles bajaban, los precios de los bonos subían y el dólar se fortalecía ligeramente, haciendo que los metales sean más costosos para los compradores fuera de Estados Unidos.

El cobre de referencia en la Bolsa de Metales de Londres (LME) bajaba un 0,5% a US$ 9.939,50 la tonelada a las 11:41 GMT, tras haber caído antes hasta un 1,7%.

El cobre alcanzó un máximo histórico de US$ 10.747,50 la tonelada en mayo, pero desde entonces ha oscilado entre los US$ 9.000 y los US$ 10.000 debido a la desaceleración de la economía china, el mayor consumidor de metales.

Los precios siguen siendo demasiado altos y es probable que caigan en las próximas semanas o meses a medida que aumente la oferta de cobre, dijo el analista de Commerzbank Daniel Briesemann, añadiendo que el descenso se revertiría pronto.

“Las perspectivas de la demanda son excelentes a largo plazo”, sostuvo.

Los rebeldes respaldados por Rusia y las fuerzas ucranianas se acusaron mutuamente de haber disparado a través de la línea de alto el fuego en el este de Ucrania, lo que ha hecho saltar la alarma en un momento en que los países occidentales han advertido de la posibilidad de una invasión rusa en cualquier momento.

Entre otros metales, el aluminio LME subía un 0,1% a US$ 3.260 la tonelada, el zinc ganaba un 0,5% a US$ 3.602, el níquel sumaba un 0,7% a US$ 23.560, el plomo bajaba un 0,1% a US$ 2.336 y el estaño caía un 0,3% a US$ 43.570.

