"Es justo que el gobierno chino maneje su tipo de cambio"

La guerra comercial entre Estados Unidos y China —que lleva más de un año— ha traído consigo incertidumbre y riesgos que ralentizan el crecimiento de la economía global. Mucho se escucha sobre la posición del presidente estadounidense Donald Trump, pero poco se conoce sobre la opinión de China en esta coyuntura.

Al respecto, El Comercio conversó con Zhang Jun, PhD, Decano de la School of Economics y Director del China Center for Economic Studies de Fudan University, para conocer la postura del gigante asiático sobre las tensiones que parecen nunca acabar.

¿Qué posición tiene el gobierno chino sobre la guerra comercial?

Inicialmente y hasta hoy, el gobierno chino no esperaba una guerra comercial con Estados Unidos. En los últimos 40 años, China se ha beneficiado de los vínculos económicos con la economía estadounidense y mantenía buenas relaciones con este país.

Ahora, esta guerra está poniendo en juego muchas relaciones entre ambos países. No obstante, el gobierno de China ha dicho claramente que no está asustado porque su economía no es la misma de hace unos 40 años. Es una economía más fuerte.

¿Qué caracteriza a la economía china de este siglo?

Creo que hay una alta probabilidad de que China se convierta en la economía más grande a nivel global, por encima de la economía estadounidense. Al mismo tiempo, el gobierno chino está comprometido a no menguar las oportunidades para otras economías emergentes o en desarrollo, sino busca crear oportunidades para compartir estas posibilidades con las economías emergentes.

No obstante, aun China se convierta en la economía más grande del mundo, todavía no es un país con ingresos altos porque tiene una población cuatro veces más grande que de Estados Unidos. Su ingreso per cápita es mucho más pequeño.

¿Cómo han afectado las tensiones comerciales a las expectativas de crecimiento de China para este año?

A corto plazo esta guerra comercial representa un shock para la economía China y esto puede bajar un poco las expectativas de crecimiento. Ello hará que algunos inversionistas ajusten sus inversiones. Sin embargo, siguen confiando en el potencial de crecimiento de China que abrirá distintas oportunidades de hacer negocios.

China es un mercado bastante grande con una población de casi 1.400 millones de personas. No creo que las empresas quieran perder la oportunidad de hacer negocios en este gran mercado.

Donald Trump, presidente de los Estados Unidos, le declaró la guerra comercial a China en julio del 2018.

¿Qué medidas ha tomado el gobierno chino para reducir el impacto de la guerra comercial?

La política [monetaria] de China tiene que cambiar. La economía se ha desacelerado en comparación con hace cinco años. Es natural y justo que el gobierno chino maneje su tipo de cambio. La moneda china debe depreciarse para que haya espacio y pueda bajar su tasa de interés. Si nos fijamos en otras economías globales, casi todos los países han optado por reducir sus tasas.

La guerra comercial crea la oportunidad para que China haga cambios: reducir la tasa de interés, devaluar su moneda y generar una mayor demanda interna que, en conjunto, reduzca los impactos de la guerra comercial.

Otra medida que ha tomado el gobierno chino es reducir los impuestos para las empresas chinas. Así las empresas tendrán más ganancias y podrán seguir creciendo. Ello ha sido además, una medida muy bien aceptada que esperamos creará incentivos.

¿Qué tan bien preparadas están las compañías chinas, como Huawei, para enfrentar las 'amenazas' de Trump?

Obviamente es malo que se incluyan a las compañías chinas en una lista negra, pero no hay que olvidarse que el mercado chino es bastante grande en comparación al mercado global.

En el caso de Huawei, pese a que está enfrentando este problema, ha encontrado una forma de salir. Primero está enfocándose nuevamente en el mercado local, y segundo, está planeando gastar más en investigación y desarrollo para crear nuevas tecnologías que reemplacen a los 'softwares' que compraban a Estados Unidos.

Entonces si el presidente Trump pone en lista negra a alguna de las compañías chinas, termina beneficiándolas e incentivándolas a acelerar sus inversiones para ser más competitivas. Pienso además que esta lista negra no va a funcionar bien porque no les conviene a las diferentes compañías de Estados Unidos perder un mercado tan grande como el chino. Les va a afectar financieramente.

Es por eso que en China decimos que si Huawei muere, muere también una empresa estadounidense. Y si Huawei crea sus propios chips, ¿qué va a pasar con las empresas estadounidenses? Creo que las compañías estadounidenses son bastante inteligentes y esperan seguir haciendo negocios con China, y ello explicaría por qué el presidente Trump ha cambiado de opinión últimamente.

¿Cuáles son sus expectativas sobre la guerra comercial en los siguientes meses? ¿Podríamos esperar que esta termine o se agudice?

El gobierno chino tiene más tiempo que el gobierno estadounidense porque en el caso del presidente Trump, este tiene una fecha límite [a menos sea reelegido]. Sin embargo, no creo que lleguen a un acuerdo al final de este año.

Todos esperamos que en los siguientes meses Trump se comprometa y posponga algunos temas como los aranceles impuestos. Así China podría decir que comprará más productos agrícolas estadounidenses.

Ambas partes tienen que hacer diferentes compromisos o no habrá un fin. Caso contrario, Estados Unidos y China no podrán ser más socios comerciales, en especial cuando Estados Unidos sigue ratificando la competencia entre ambos. Mientras, China trabaja para hacerse más competitiva.