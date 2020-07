El 89% de limeños del segmento C gasta S/.8 en almuerzo

Comer fuera de casa es un hábito que va en aumento. La presión por el tiempo, la independencia laboral del segmento femenino, la inserción de más jóvenes al mercado laboral y el mayor poder adquisitivo son algunos de los factores que han hecho que hoy el 84% de limeños desayune, almuerce o cene en alguna cafetería o restaurante los días de semana, precisa el estudio de la consultora Opino.

Este da cuenta que el mayor gasto en hombres y mujeres se da a la hora de almorzar. Así, mientras el 89% del segmento C gasta hasta S/.8 soles al día, los consumidores del nivel socioeconómico (NSE) A/B superan los S/.40 a la semana.

Patricia García, gerente general de Opino, señala que almorzar fuera de casa de lunes a viernes es más común en los hombres. Destaca que solo el 34% de NSE C suele llevar su almuerzo al trabajo, en tanto, las mujeres lo hacen en un 37%, pues son menos prejuiciosas que el segmento masculino.

¿Y A LA HORA DE CENAR?

Aunque las proporciones de gente que opta por no almorzar en casa son casi similares entre el NSE C y A/B la brecha sí aumenta a la hora de cenar, pues el 40% de personas del NSE A/B declara cenar fuera y del NSE C solo el 26%.

Pero en el nivel de frecuencia ganan los comensales del C, ya que el 65% afirma cenar en restaurantes tres veces de lunes a viernes, hábito que solamente el 31% del A/B replica.

Si analizamos dónde comen, las preferencias también son distintas. El gusto por los 'fast foods' es mucho más marcado en el estrato C, siendo la mejor opción en el 42% de los casos (donde la marca que lidera es Bembos, seguido de McDonald's y Burger King); mientras que el A/B opta en un 51% por ir a un restaurante de comida tradicional.

Además los hombres (62%) salen más veces a comer de noche que las mujeres (36%). Aquí el nivel de gasto fluctúa hasta los S/.30 a la semana en el caso del C y por encima de ese monto en el A/B, detalla la encuesta de Opino realizada vía panel online a 300 personas de Lima Metropolitana entre 18 a 60 años.