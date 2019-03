Chile: Cencosud y filial de Walmart son multadas por pactar precio de carne de pollo

En Chile, las cadenas de supermercados Walmart Chile, SMU y Cencosud fueron multadas por el Tribunal de la Libre Competencia (TDLC) con una sanción monetaria de 8.000 millones de pesos (US$ 12,2 millones) tras confirmar que las firmas acordaron fijar los precios del pollo entre los años 2008 y 2011.

La resolución de la entidad, que acogió la denuncia de la Fiscalía Nacional Económica (FNE), precisó que las empresas participaron de un acuerdo o práctica concertada "por sí o a través de sus relacionadas", destinado a fijar, por intermedio de sus proveedores, un precio de venta para la carne de pollo fresca en supermercados igual o superior a su precio de lista mayorista, entre al menos los años 2008 y 2011.



La FNE sostuvo que los supermercados estaban impedidos de vender carne de pollo fresca por debajo del precio de lista mayorista más el Impuesto al Valor Agregado (IVA) y que la coordinación ocurrió a través de sus proveedores.



Según la Fiscalía, las cadenas "adhirieron conscientemente a un esquema común que sustituyó los riesgos de la competencia por una cooperación práctica entre ellas", con el fin de "regularizar el mercado y evitar guerras de precios".



LAS SANCIONES

La cadena Cencosud tendrá que pagar una multa de alrededor US$ 5,1 millones (equivalente a unos 3,345 millones de pesos), mientras que SMU cancelará unos US$ 3 millones (1,994 millones de pesos) y Walmart, unos US$ 3,9 millones (unos 2,752 millones de pesos).

Cencosud, SMU y Walmart concentraban en Chile el 92,5% de la industria de los supermercados al cierre del 2011 a través de las marcas Jumbo y Santa Isabel; Unimarc, Bigger, Mayorista 10, Maxi Ahorro, Alvi, Dipac y Comer; Hipermercado Lider, Lider Express, SuperBodega aCuenta y Ekono.



Este mecanismo quedó al descubierto en el marco de la investigación realizada en el denominado "caso pollos", en el cual las avícolas Agrosuper, Don Pollo y Ariztía fueron condenadas en octubre de 2015 por la Corte Suprema a multas que alcanzaron unos 55 millones de dólares de la época.



Tras la sentencia de este jueves, el plazo máximo que tienen las partes para presentar la apelación ante la Corte Suprema por la sentencia es de 10 días hábiles.