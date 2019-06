Copa América: ¿Cómo afectan los torneos internacionales en el valor de los jugadores?

En la Copa América, Copa Libertadores o en el fútbol en general, hay momentos que parecen marcar las carreras de los jugadores para bien o para mal. Un ejemplo positivo de ello, es el caso de Wilmer ‘el zorrito’ Aguirre en el 2010 quien, en el triunfo de Alianza Lima por 4 tantos a 1 ante Estudiantes de la Plata (Argentina) por la Copa Libertadores, tuvo un rol protagónico anotando 3 goles y dando una asistencia. En mayo de ese año, tres meses después su gran actuación, Aguirre fichó por el club mexicano San Luis de Potosí.

Tres meses después de anotarle 3 goles a Estudiantes de la Plata de Argentina, Wilmer Aguirre fichó por el club mexicano San Luis de Potosí. (Foto: Andina)

Un caso distinto, es el del otrora arquero del Liverpool, Loris Karius, en la final de la Champions League del 2018, donde su equipo cayó 3 a 1 ante el Real Madrid. Dos de los goles del equipo español llegaron debido a errores del portero alemán. En agosto de ese año, dos meses después de su mala actuación, el Liverpool anunció la cesión de Karius por dos temporadas al Besiktas de Turquía.

Para Carlos Gonzáles, gerente general de la Agencia de Representación de Futbolistas (Agref), un partido a nivel internacional sí puede marcar la carrera de un jugador.

“Si bien es cierto que hay un seguimiento a algunos clubes, cuando estos juegan frente a rivales importantes a nivel internacional y a un jugador le va bien, podría servir como un empujón final para que el club o clubes interesados puedan aterrizar una propuesta”.

►Copa América: Bolivia lideraría el ránking de países con mayor crecimiento

►Liga 1: ¿Es rentable la venta de jugadores en el Perú?

►Copa América: El alto costo de asistir a Brasil 2019 y la escasa taquilla



En ese sentido, subraya que la oferta que recibe un jugador no responde exclusivamente a un momento en específico, sino a un seguimiento constante que el club interesado ha venido realizando a un jugador.

Por su lado, David Ruiz, socio fundador de Inyogo, explica que son muchos los aspectos que un club revisa antes de hacer una oferta por un jugador. “Hoy en día la estadística permite hacer una evaluación no solamente a través de un torneo, sino se evalúa al jugador en todo el año”.

A NIVEL DE SELECCIONES

Renato Ricci, country manager del Johan Cruyff Institute Perú, señala que es muy importante que un jugador sea convocado a la selección de su país, ya que al aumentar su exposición, su valor aumenta. Esto ayuda, siempre y cuando, el jugador sume minutos en partidos oficiales o su equipo obtenga buenos resultados.

“Un caso muy conocido es el de James Rodríguez que después de lo que hizo en el mundial de Brasil 2014 cambió a un club de primer nivel”, comenta Ricci.

El Real Madrid fichó por 80 millones de euros al colombiano James Rodríguez, luego de su buen desempeño en el Mundial Brasil 2014. (Foto: Getty Images)

Como se recuerda, el Real Madrid fichó por 80 millones de euros al jugador colombiano, a poco menos de un mes desde que convirtió —según una encuesta realizada por la FIFA— el mejor gol del Mundial Brasil 2014 ante Uruguay en octavos de final.

En cuanto a la selección peruana y su participación en el Mundial de Rusia 2018, Ricci señala que algunos jugadores recibieron buenas propuestas deportivas, mientras que para otros el escenario se mantuvo igual que tenían antes del Mundial. La diferencia fue el nivel de desempeño que tuvieron o la oportunidad de sumar minutos de juego. En líneas generales, considera que las oportunidades eran limitadas al quedar eliminados en la primera fase y con apenas un partido ganado.

DIVISIONES MENORES

Al respecto, Gonzáles menciona que los torneos internacionales no solo benefician a quienes integran los equipos de mayores, sino también a quienes integran las divisiones menores de sus clubes o selecciones.

“Los torneos sudamericanos sub 17 o sub 20 son también el principal escaparate para esos chicos. Posteriormente a esos torneos, salen al menos uno, dos o tres jugadores por cada selección”, dice Gonzáles, quien detalla que tras el Sudamericano clasificatorio al mundial de la categoría sub 20 en el 2013, tres jugadores peruanos migraron a ligas internacionales. Esos son los casos de Andy Polo al Génova de Italia y Edison Flores al Villarreal de España.

Edison Flores fichó por el Villarreal de España. (Foto: El Comercio)

IMAGEN DE LOS JUGADORES

Tras disputar un torneo internacional, el valor de los jugadores también mejora en cuanto a su imagen, resalta David Ruiz. Es decir, que las marcas se interesan más en ellos y están dispuestas desembolsar un monto mayor por contar con sus presencias en los comerciales.

“En el caso de André Carrillo su valor se elevó en 50% o más tras el Mundial de Rusia”, detalla Ruiz, representante de imagen del futbolista.

Por otro lado, detalla que la Copa América servirá de vitrina para los jugadores en todos los aspectos, pero advierte que no necesariamente va a determinar que sus valores se eleven incrementen de manera considerable.