El premio Creatividad Empresarial 2021 regresa con su vigésimo quinta edición, a realizarse el 18 de noviembre próximo. El galardón, liderado por la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC) no pudo entregarse durante el 2020 debido a la pandemia del Covid-19.

A las categorías conocidas como el Compromiso con la Sociedad o la Comunicación Innovadora, se les une este año la denominada Respuesta a la Pandemia. Este segmento busca reconocer a aquellas iniciativas solidarias que nacieron durante este contexto o que permitieron la reinvención de las empresas. “Creo que lo que lo que ha generado la pandemia es esa aceleración [...] que ha permitido que nos apalancamos en la tecnología para brindar una respuesta frente a ella. Esa es una categoría nueva que estamos incluyendo este año, la Respuesta a la Pandemia. Creemos que muchas empresas tienen iniciativas que esperamos puedan compartir para demostrar al final que nosotros tenemos la capacidad de reaccionar frente a la adversidad”, afirma Edward Roekaert, rector de la UPC.

Luego de 25 años, la universidad continúa impulsando estos premios, ya que considera que son un ejemplo de su compromiso con la innovación, la misma que le exigen a sus estudiantes. “Nosotros no podemos plantearle a nuestros propios alumnos [que innoven] si no ven que [la universidad] se exija. Y esa postura de exigencia significa que no te quedes con el primer resultado, con el primer borrador, sino que siempre vas a encontrar una mejor manera de hacer las cosas y lo importante aquí es que el premio para la UPC es una manera de traducir todos sus esfuerzos en el fomento de la innovación en otras organizaciones del país”, añade.

Así, Creatividad Empresarial termina siendo una muestra para los estudiantes de que las empresas optarán por contratar trabajadores que tengan la capacidad de innovación y adaptación. “Lo que nosotros hacemos a través de Creatividad Empresarial es demostrarle a nuestra comunidad que estamos cumpliendo con la misión para la cual fuimos fundados. Nosotros queremos que los jóvenes profesionales contribuyan a la transformación del país para bien y la única manera de transformar es innovar”, agrega Roekaert.

Por otro lado, el rector resaltó que dado el contexto de la pandemia originado por el Covid-19, la innovación empresarial es cada vez más importante para adaptarse a la nueva realidad. “La innovación es un elemento clave para la sostenibilidad de toda organización. Cuando una organización deja de serle útil a sus usuarios, simplemente desaparece” afirma.