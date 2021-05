Conforme a los criterios de Saber más

Ante la segunda ola del COVID-19, los plazos de recuperación del mercado de transporte terrestre interprovincial se dilatan. Transportes Cruz del Sur -que está a un 30% de su operación- confía en alcanzar los niveles prepandemia hacia mediados de 2021. Mientras tanto, se prepara internamente y pone énfasis en ser una operación más esbelta, eficiente y sostenible de cara a una encarnizada competencia superada la crisis sanitaria, donde las empresas aerocomerciales actuarán como ‘león herido’ con sus propuestas de bajo precio, asegura su director general, Luis Alfredo Ramírez.

—¿Cómo arrancó el año para Cruz del Sur?

Este año ha empezado marcado por esta segunda ola del COVID-19, lo cual generó que todo el mes de febrero estemos parados (en cuarentena) y también trajo consigo esta disparidad en las medidas del Gobierno, ya que se detuvo 100% el transporte terrestre y no al aéreo, pese a que nuestro sector –particularmente nosotros– opera con altos estándares de prevención sanitaria; mientras que las aerolíneas no.

—¿Cómo se han preparado?

Además de contar con separadores de asiento y con aforos restringidos según el grado de alerta de cada ciudad, entre otros. El año pasado, incluso, implementamos un estándar de lámparas UV grado C con Marco Polo, el cual está instalado en los ductos de aire acondicionado de los buses, de tal manera de que durante todo el viaje el aire que ingresa está sanitizado al 99,9%, esto –según está comprobado- elimina el coronavirus y bacterias. También, como parte del protocolo de bioseguridad, limpiamos los buses constantemente con cañones de ozono o la aspersión de amonio cuaternario.

En tanto; los tripulantes siguen un protocolo de prevención y despistaje; al igual que los pasajeros quienes pasan por un triaje y por la prueba de antígenos como requisito para viajar, la cual debe realizarse 72 hora antes, y en caso que no lo hubieran hecho contamos en nuestros terminales la toma de esta prueba solo S/ 30.

Sin embargo, el transporte terrestre sigue afecto a restricciones y el aéreo no. Esto es algo que ya se ha quedo establecido pero no debería ser porque uno se contagia en 10 segundos, es decir, que un vuelo aéreo demore una hora y el terrestre 10 horas no hace gran diferencia.

—Ahora que Lima ya salió de riesgo extremo, ¿cuál es el nivel de ocupación?

Aunque ya podemos operar a un 100% del aforo con la prueba de antígeno, la ocupación está en el orden del 70% a 75% y en el número de servicios estamos a la tercera parte de lo que operábamos regularmente, comparado con el mismo mes.

—¿Cuánto tiempo considera que les tomará recuperarse?

La recuperación está directamente relacionada con el avance de los procesos de vacunación, así que conforme este avance el público irá retomando la movilidad. Por ahora, el motivo principal de viaje es por trabajo o para visitar a un familiar.

—¿Han logrado activar ya todos sus destinos?

Ya tenemos 42 rutas disponibles (aunque llegamos con menos frecuencias, como en el caso de Huancayo que de 9 viajes al día ahora solo hacemos 2) y hay cinco destinos relacionados al turismo receptivo que no hemos habilitado todavía (Arequipa- Cusco, Cusco-Puno, entre otras). Las rutas internacionales tampoco están funcionando, pero esperamos que para fin de año ya se reanuden, por lo menos hacia Ecuador y Chile.

—En términos de ventas, ¿de cuánto ha sido la caída?

Nosotros tenemos tres divisiones de negocio: transporte de personal (donde atendemos a la gran minería e industria), transporte de paquetería (cargo) y transporte nacional e internacional de pasajeros, que sufrió el impacto más severo de la pandemia puesto que el año pasado operó al 30% de un año normal y este 2021 continúa igual. Siendo este último nuestra principal operación hace que en su conjunto la compañía se vea afectada de manera significativa.

—¿Qué tan lejos están del número de pasajeros transportados prepandemia?

En el 2019, transportamos a más de 2,3 millones de viajeros (sumándole el transporte institucional supera los 5 millones). Mientras que, en el 2020 movilizamos alrededor de 600.000 pasajeros y este año el volumen sería similar.

—Y, ¿qué acciones están tomando para sopesar de alguna manera esta situación?

Desde marzo del año pasado venimos manejando un conjunto de distintas estrategias que han hecho que mantengamos la empresa a flote, y tenemos un plan de transformación que estamos desarrollando intensamente porque, en algún momento, está situación pasará y continuaremos con la competencia intensa con el modelo ‘low cost’ del sector aéreo y para ello nos estamos preparando.

Tenemos un conjunto de proyectos de valor para nuestro público viajero, por ejemplo, orientado a empresas y asociado a la tarjeta Tebca (medio de pago para las personas que viajan por trabajo) la cual otorga beneficios y descuentos en hoteles, entre otros servicios.

También estamos trabajando en una nueva versión de nuestra plataforma de venta digital que esperamos lanzar entre agosto y setiembre próximo a fin de mejorar la conversión.

Mientras que, hacia adentro, estamos desafiando en muchos aspectos nuestras operaciones, todo ello para ser una compañía mucho más esbelta, eficiente y sostenible de cara a un escenario posCOVID-19 donde la competencia será más intensa con el formato ‘low cost’ de las aerolíneas, nuestro foco está en competir con este modelo aéreo pospandemia.

—¿Cúanto más agresiva considera será la competencia aérea?

Las aerolíneas van a actuar como un ‘león herido’ porque la pandemia las está impactando muy fuerte, su exposición es mayor a los problemas generados por el COVID-19 ya que son operaciones internacionales. Ante esta realidad, van a seguir apostando por modelos ‘low cost’ y ‘ultra low cost’, por ello hay que prepararse y hacer la tarea.

—Pero, ¿qué tan más eficientes pueden ser en cuanto al precio de los pasajes? ¿Cuál es el límite?

La venta por tramos, por ejemplo, permitirá que en temporada alta (cuando se reponga y sea más del 100%) se pueda ser más eficientes en nuestra oferta de precios y también estamos haciendo más esbelto el servicio a bordo, ya no podemos mantener los estándares de dar desayuno o cenas, hoy entregamos snacks y apuntamos a tener un ‘sell service’ abordo, apelando a la tecnología.

—¿Qué otros proyectos comerciales alistan?

Esperamos concluir y lanzar otros proyectos comerciales entre octubre y diciembre de este año, como la nueva versión de nuestra plataforma de ventas y el robustecimiento de nuestro canal institucional, con convenios para otorgar descuentos a los grupos empresariales en hoteles, restaurantes y otros. Hacia finales de año nuestra propuesta de valor se verá transformada y el modelo de operaciones también; estamos gerenciando la crisis y a la par trabajando en la transformación de nuestro perfil competitivo.

—Aunque hay mucha incertidumbre en el mercado, ¿cuáles son las proyecciones para este año?

El escenario que habíamos previsto para este año – que no contemplaba una segunda ola del nuevo coronavirus- apuntaba a recuperar los niveles preCOVID en el último trimestre de este 2021; sin embargo, ahora la expectativa es alcanzar los niveles de 2019 a mediados del 2022, siempre y cuando el proceso de vacunación avance a buen ritmo.