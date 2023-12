El Instituto de Economía y Desarrollo Empresarial (IEDEP), de la Cámara de Comercio de Lima (CCL), informó que el Perú contará con siete nuevos centros comerciales para el periodo entre el 2023 y el 2025, con un monto de inversión de US$ 192 millones.

Para este año, la lista comprende el Centro Comercial Gastronómico Plaza de los Reyes en el Centro de Lima (US$ 15 millones) y Eco Plaza Ate (22 millones). No obstante, para estos dos malls todavía no se ha definido la fecha de inauguración.

Para el 2024 y 2025 se estima la apertura de cinco centros comerciales con mayor concentración en la capital.

En Lima las inversiones que destacan son Eco Plaza Wilson (US$ 30 millones), Lifestyle La Molina (60 millones), Las Vegas Plaza Puente Piedra (40 millones) y el Centro Comercial San Juan de Lurigancho del grupo Cencosud (inversión por definir).

En tanto, en provincias figura el proyecto Eco Plaza Piura, de US$ 25 millones.

Malls postergados

Por otro lado, el jefe del IEDEP de la CCL, Óscar Chávez, señaló que, a la fecha, se han postergado seis proyectos de centros comerciales estimados en US$ 540 millones, cartera que fue anunciada a finales del 2022, pero cuya apertura se prolongaría hasta el 2026.

“La caída del PBI y el crecimiento mínimo del consumo privado pueden explicar estas decisiones, además del clima de pesimismo que rodea a la inversión privada”, explicó el economista.

En este grupo se encuentran los proyectos Central Plaza Los Olivos (US$ 50 millones) y Plaza Nicolini (70 millones), ambos pertenecientes al grupo de empresarios de Las Malvinas y Polvos Azules.

También figuran el Mall Plaza Cusco (US$ 70 millones), el Real Plaza de San Juan de Lurigancho (110 millones), Real Plaza Milenia en San Isidro y Real Plaza Higuereta, ambos del grupo Intercorp (US$ 120 millones cada uno).

Inversión en remodelación y conversiones

Asimismo, el IEDEP sostuvo que la tendencia de las inversiones en los malls se inclina más hacia remodelaciones y expansiones que a la construcción de nuevos centros comerciales.

“En ese sentido, el ritmo de expansión de los próximos dos años tiene como objetivo consolidar los servicios y experiencias de sus visitantes en recintos ya operativos, mediante la ampliación de áreas recreativas, comerciales, de servicios y gastronómicas”, precisó Óscar Chávez.

Añadió que, de esa manera, las firmas buscarán consolidar a mediano plazo un mecanismo seguro para mejorar los niveles de ventas, así como la reducción de costos, dados los actuales escenarios de bajo crecimiento y alta inflación.

Remodelaciones del Grupo Intercorp

Este es el enfoque del Grupo Intercorp y Parque Arauco. El primero, con su marca Real Plaza, espera en los próximos dos años remodelar cinco de sus 21 centros comerciales a nivel nacional, periodo en el que ha señalado no abrirá ningún nuevo mall.

Si bien no ha anunciado cuáles serían los centros comerciales a remodelar, se conoce que los cambios sumarán de 5,000 a 15,000 metros cuadrados (m2) al área arrendable por cada complejo comercial.

Remodelaciones de Parque Arauco

Por su parte, Parque Arauco, desde octubre del presente año, convirtió sus centros comerciales El Quinde, en Cajamarca e Ica, a la marca Mega Plaza.

En el caso de Cajamarca, las mejoras traen la modernización de 29,500 m2 de superficie y la inclusión de áreas de juegos y recreación. A esto se suma el mayor proyecto de reconversión y ampliación en su principal complejo Mega Plaza Independencia, con una inversión de 33 millones de dólares.

Jockey Plaza Shopping Center

A su vez, Jockey Plaza Shopping Center viene trabajando en la remodelación del Boulevard de Asia, que consta de tres etapas y se inició a finales de setiembre del 2022. Se estima que culminará en el presente año buscando transformar el Boulevard en el hub de comercio, servicios, entretenimiento y gastronomía del sur de Lima.

Por su parte, Real Plaza planea incorporar un mayor número de cargadores para vehículos eléctricos en su sede de Real Plaza Salaverry (San Isidro), además de incorporar nuevos formatos gastronómicos al resto de sus establecimientos.