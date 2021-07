Conforme a los criterios de Saber más

Recientemente se comparó la política de inversiones de las AFP peruanas con las de un fondo noruego que había decidido no invertir en algunas empresas mineras locales, por considerar que no cumplían con estándares mínimos en algunos criterios sociales y ambientales. Una comparación que no considera las grandes diferencias existentes entre ambos inversionistas.

En primer lugar, las AFP peruanas, por norma, están obligadas a invertir el 50% de los fondos en el mercado local, bajo estándares regulatorios exigentes, que, sumado a la baja liquidez del mercado local, limitan el abanico de instrumentos elegibles. Una restricción que no tiene el fondo noruego, que por el contrario está obligado a invertir todo el portafolio que administra fuera del país, es decir, tiene la capacidad de invertir directamente en más de 9.000 compañías de las cuales 634 son mineras y de materiales. Eso también le permite discriminar y excluir a aquellas empresas que cumplen con sus estándares de inversión. En el caso de las AFP, en vez de excluir, tenemos que incluir.

La estrategia de inclusión implica integrar los factores Ambientales, Sociales y de Gobierno Corporativo (ASG) en el análisis de inversión, un aspecto indispensable para cumplir con nuestro deber fiduciario. En ese análisis, además de utilizar información pública de diversas fuentes, información brindada por las empresas y proveedores externos, se realiza un análisis de factores ASG con potencial de impacto financiero (materialidad) para cada inversión. Asimismo, se tiene una estrategia de relacionamiento con las empresas buscando la mejora continua en estos factores y con ello generar más rentabilidad en el largo plazo para los fondos de pensiones, al mismo tiempo que se fortalece un ecosistema socialmente responsable.

En el caso de las AFP peruanas, consideramos que las estrategias de exclusión no son adecuadas bajo las condiciones regulatorias antes descritas y, finalmente, no generan un impacto positivo en los ámbitos social o ambiental. Al dejar de invertir en una empresa, como propone la estrategia de exclusión, no se genera el cambio necesario para mejorar el impacto en el ambiente y la comunidad.

En Prima AFP, por ejemplo, el monto que invertimos en el sector minero guarda una relación inversa con los riesgos ASG que identificamos. Así, más de dos tercios del portafolio invertido en minería está en compañías que tienen una calificación ASG de al menos BBB, según MSCI. También realizamos un seguimiento de potenciales controversias, con la finalidad de evaluar la materialidad y el nivel de riesgo para incluir dichos sucesos en la evaluación ASG que realizamos.

El compromiso por las inversiones responsables en el Perú ha tomado velocidad en los últimos años. Somos 19 empresas socias del Programa de Inversión Responsable (PRI), pero queda mucho por trabajar para tener inversiones ASG a la peruana. En ese camino, creemos que debemos incluir antes que excluir, con ello generamos un cambio positivo en las empresas cuyas prácticas hoy están bajo la lupa y al mismo tiempo hacemos más sostenibles negocios que, finalmente, permitan generar la mejor rentabilidad posible a los fondos de pensiones.

