Mucho se ha hablado del boom del comercio electrónico en nuestro país debido a la cuarentena. Y así como en empresas peruanas, las compras online también se realizaron hacia el exterior. Los servicios de transporte de carga no pararon y esto permitió que podamos obtener productos del extranjero sin salir de casa.

Arutro Goga, blogger de tecnología, contó cómo fue su experiencia de compra en Amazon en plena pandemia. “Como había cosas tecnológicas que necesitaba, hice un pedido de un accesorio para mi Mac que llegó después de 12 días. El envío me costó unos 30 dólares, e incluso considerando el precio de envío junto con el producto, me terminó costando menos que si lo hubiese comprado aquí. Y tenía la seguridad que me iba a llegar a tiempo”.

De hecho, algo que parece increíble es que el producto de Amazon que pidió desde Estados Unidos le llegó antes que otros artículos que compró online en Perú. “En épocas normales, los envíos de Amazon tardaban 4 días. Ahora demoró un poco más. Estuvo una semana en almacenes, por el personal reducido de Amazon. Pero luego llegó a Miami, después a Bogotá y por último a Lima”.

Goga comentó que Amazon utiliza un sistema que se llama Amazon Global City, que es su brazo de envíos internacionales, incluyendo Latinoamérica, donde ya te cobran calculando impuestos, entre 25 a 40 dólares el envío de un producto, despendiendo el costo.

Así como las compras en Estados Unidos, desde Europa también llegan en corto tiempo. A diferencia de empresas como la china AliExpress, que funciona con Serpost y cuyo servicio postal aún no se ha logrado restablecer por completo.

EL CASO DHL

Ronald Cabanillas, gerente de operaciones de DHL Express, indicó que diez días para ellos es demasiado tiempo. “Ahora, por ejemplo, un envío de Amazon demora dos días útiles en llegar a Perú. Desde cualquier parte de Estados Unidos, y siempre que el producto no necesite ningún pedido adicional de Aduanas”.

DHL es una de las empresas de envíos que no pararon. Aunque hubo una pausa de atención al público el mes pasado, la operación está funcionando actualmente sin ningún inconveniente.

“Desde el lunes siguiente que se decretó la cuarentena, trabajamos sin ninguna complicación operativa. Felizmente, nuestra empresa estaba considerada entre la que no podían parar. Como empresa global, veíamos mucho la experiencia de DHL China o España. Cuando llegó la cuarentena ya teníamos todo el plan de contingencia, en temas de teletrabajo, o medidas de seguridad para nuestro personal”, explicó Cabanillas.

Pero en mayo pasó algo imprevisto. Los volúmenes de importaciones excedieron en un 30% al mes histórico más alto de la compañía que fue en diciembre 2019. “Entonces decidimos tomar una pausa para reacomodarnos, y poder dar un mejor servicio. Pero acá nunca paramos”.

Una de las ventajas de DHL es que opera con aviones propios. Tienen 6 vuelos que llegan con carga de lunes a viernes desde distintos países. Incluso, a veces hasta 7 y 8 vuelos exclusivos que traen material. Mientras que muchas otras empresas dependen de vuelos cargueros, que no vienen todos los días. “No pueden superar los tiempos que nosotros manejamos porque llegan todos los días vuelos propios”, indicó.

DHL es uno de los socios estratégicos de Amazon para llevar productos a distintos países. El gerente de operaciones recomendó que cuando se encarga un producto mayor a 200 dólares, debes indicar bien tus datos como nombre y DNI. “Nosotros nos encargamos de los trámites de Aduanas para pagar un 4% del valor y 18% de IGV. Te llega un correo indicando cuántos son los impuestos que debes pagar, y listo”.

“REPLICAR LA EXPERIENCIA DE AMAZON EN PERÚ”

Helmut Cáceda, presidente de la Cámara Peruana de Comercio Electrónico (CAPECE), reconoció que así como mucha gente compró y le funcionó, otros quedaron decepcionados. A estos últimos, “costará mucho traerlos nuevamente al canal digital”.

Sin embargo, desde CAPECE ya ensayan soluciones efectivas. “Vemos la gran oportunidad de replicar la experiencia del gigante Amazon en Perú, e integrar a todos los actores de la industria en una sola plataforma de negocios que acelera la eficiencia logística, y solucione el gran dolor de cabeza actual del mercado que es ¿dónde se encuentra mi mercadería?”.

Propuso la plataforma Qayarix como “un nuevo gran actor que se suma al ecosistema local, que reúne en una sola plataforma tecnológica, el conocimiento, sistemas de almacenes urbanos, y la experiencia de los principales operadores logísticos del sector, para tener el control y trazabilidad al 100% de la mercadería, que permitirá ofrecer una promesa de entrega segura a los consumidores y reducir los tiempos de entrega”.

En ese aspecto, anunció novedades: “Estamos trabajando para probar que cuando se trabaja como ecosistema, podemos lograr grandes cosas. Lo demostraremos en un primer gran evento que estamos preparando para ayudar a que las Mypes puedan ingresar al comercio electrónico, certificados bajo nuestro sello de confianza online, de la mano con el gobierno”.

RECOMENDACIONES

Arturo Goga añadió que estas demoras en los delivery en Perú se deben a que no pudieron darse abasto a tantos pedidos: “Ninguna tienda o e-commerce estaba preparada para esta demanda”.

Recomendó también, como alternativa, comprar en empresas chicas, que no van a sobrecargarse de pedidos, y son conscientes de lo que pueden atender. “Por ejemplo, yo me compré una Mac por OLX hace poco. Me pareció más viable que comprármela en una tienda. Me fue bastante bien”. Facebook Marketplace también es una buena opción para buscar el producto que necesitas, afirmó.

Agregó que como medida de protección se debe evitar hacer pagos por adelantado por el producto. Siempre contraentrega. También buscar la reputación del vendedor. Y buscar a los que tengan stock, no los que trabajan a pedido.