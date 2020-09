La digitalización acelerada de muchos negocios, a raíz de la pandemia del COVID-19, los ha obligado a buscar nuevas opciones para analizar y gestionar mejor sus bases de datos.

Según Kruger Corporation, este proceso ayuda a las empresas a tomar decisiones acertadas, mejorar sus servicios, reorganizar su estrategia y aumentar su rentabilidad.

“Si no vendes no existes y no puedes vender si no conoces las necesidades de tu cliente. Aunque parezca un concepto vaporoso, el manejo de base de datos (Big Data) y su correcta interpretación a través de un buen análisis brinda la posibilidad de manejar una gran cantidad de datos para crear nuevos servicios comerciales”, apuntó Ernesto Kruger, CEO de la compañía.

“Para las empresas de hoy, es recomendable entender el manejo de estos datos porque supone la columna vertebral de rentabilidad en cualquier negocio: la elaboración de un examen interno a través de éste permite ofrecer soluciones que lleven a las empresas a mejorar sus servicios y repensar su estrategia”, agregó.

Manejo de datos y mipymes

Uno de los principales beneficios es que proporciona una variedad de información que, convenientemente clasificada, contribuye a crear una estrategia común que une la experiencia de compra tradicional con la moderna a través de Internet. Esto beneficia, principalmente, a las micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes).

“Ayuda a conocer mejor las preferencias del cliente, a tener sus productos más recurridos siempre actualizados y a su disposición y, por encima de cualquier otra cosa, a incrementar los beneficios”, anotó Kruger.

Afirmó que las áreas de marketing, ventas, logística y seguridad son las que han demostrado mayor permeabilidad a la introducción de este avance.

¿Cuándo utilizarlo?

De acuerdo con el ejecutivo, es recomendable que las empresas recurran al manejo de datos cuando se identifica un problema. Por ejemplo, si la estrategia de ventas de una empresa demanda una circulación continua de información, cuanto más organizada esté, habrá mejor organización del trabajo.

“Supongamos que alguien tiene un negocio en el rubro bancario y ha amontonado una suma ingente de datos operativos de negocio en discos duros y cajas de cartón, teniendo la probabilidad de perder o traspapelar algún dígito importante para sus intereses. Con la utilización de una base de datos correctamente organizada no solo podrá gestionar aquellas enormes cantidades de información sino también estructurarlas y darles valor con el fin de generar mayor rentabilidad”, puntualizó.