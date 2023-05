Las exportaciones no tradicionales sumaron US$ 4,661 millones 705 mil, en el primer trimestre del presente año, cantidad superior en 7,2% en comparación con el mismo periodo del 2022 (4,347 millones 286 mil dólares), indicó hoy la Asociación de Exportadores (Adex).

El subsector líder fue el agropecuario-agroindustrial con despachos por US$ 2.156 millones 834 mil, cantidad que significa un incremento de 14% respecto al primer trimestre del 2022.

A continuación, se ubicaron la pesca para Consumo Humano Directo (US$ 599 millones 179 mil), químico (US$ 456 millones 483 mil ), siderometalurgía (US$ 388 millones 924 mil), minería no metálica (US$320 millones 492 mil), confecciones (US$ 316 millones 447 mil), metalmecánica (US$ 176 millones 120 mil), textil (US$ 116 millones 802 mil, varios (US$ 102 millones 406 mil) y maderas (US$ 28 millones 14 mil).

La partida que resaltó más por monto FOB en dólares fue la uva fresca (US$ 704 millones 174 mil) con una participación de 15,1% del total de envíos no tradicionales y un incremento de 26,9%. Otros fueron la pota congelada, mangos, fosfatos de calcio naturales y arándanos.

Por mercados destino, Estados Unidos ocupó el primer puesto, con US$ 1,426 millones 816 mil, logrando una variación de 9,7%.

Integraron el top 10 Países Bajos, China, Chile, México, Ecuador, España, Colombia, Brasil y Corea del Sur.

Envíos tradicionales

Por su parte, las exportaciones tradicionales sumaron entre enero y marzo US$10.774 millones 409 mil, cantidad menor en 9,2% en relación al mismo periodo del 2022 (US$ 11.872 millones).

El subsector líder fue la minería (US$ 8.664 millones 249 mil), concentró el 56,1% del total y se contrajo 2,1%. Le siguió los hidrocarburos (US$ 1.303 millones 705 mil) con un descenso de 31,8%.

Las partidas principales fueron el cobre y sus concentrados (US$ 4,310 millones 51 mil) con un incremento de 6%, el oro, cátodos y secciones de cátodos de cobre refinado, gas natural, harina de pescado, cinc, molibdeno, hierro y plomo.

El ranking de mercados estuvo conformado por 65 destinos. China se posicionó en el puesto N° 1 con poco más de US$ 5,180 millones (-0,4%). Completaron el top ten EE.UU., Japón, Canadá, Corea del Sur, Brasil, Emiratos Árabes Unidos, Suiza, Chile e India.