Cinco países de Asia – China, India, Corea del Sur, Japón y Emiratos Árabes Unidos –, concentran el 95,2% de las exportaciones peruanas a esa parte del mundo y tienen en común su gran demanda por productos tradicionales, situación que genera un gran desafío por llegar a más mercados y diversificar la oferta, manifestó el presidente de la Asociación de Exportadores (ADEX), Julio Pérez Alván.

En el evento ‘Evolución del comercio exterior peruano: Una mirada a las relaciones comerciales con Asia’, organizado por la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, el Centro de Estudios Asiáticos San Marcos (CEAS) y ADEX, indicó que los despachos peruanos en el 2023 crecieron, a pesar de los diversos factores adversos, impulsados por el valor de los envíos a ese continente.

El año pasado las exportaciones llegaron a 180 mercados, de los cuales el 51% (US$32 mil 910 millones) tuvieron a Asia como destino. “Nuestra participación es baja. En China solo representamos el 1% de sus importaciones, en Corea del Sur el 0.5%, en India y Japón el 0.3% y en Emiratos Árabes Unidos el 0.2%”, detalló.

“Nos ofrece un mundo de oportunidades, tiene un gran dinamismo comercialmente hablando y genera beneficios a nuestra nación. En el 2023 exportaron 2 mil 085 empresas, generando 1 millón 100 mil empleos, que es el 28% del total creado por nuestro sector”, detalló.

Añadió que, de esos cinco mercados, Perú tiene acuerdos comerciales con China desde el 2010, con Corea del Sur desde el 2011 y con Japón desde el 2012; se está negociando con India y con Emiratos Árabes no hay ninguno.

Detalle

El presidente de ADEX refirió que los principales destinos de los envíos peruanos a ese continente son China (US$ 23 mil 149 millones), seguido de India (US$ 2 mil 526 millones), Corea del Sur (US$ 2 mil 356 millones), Japón (US$ 2 mil 278 millones) y Emiratos Árabes Unidos (US$ 1,037 millones), concentrando de forma conjunta el 95,2% de los despachos a esa zona económica.

El ‘gigante asiático’ demanda minerales e hidrocarburos (92.5% del total), productos pesqueros (5.2%), agroindustriales (1.7%) y manufactura en general (0.6% del total); India, minerales e hidrocarburos (97.1%), manufacturas (2.5%) y agroindustria (0.3%); y, Corea del Sur, minerales e hidrocarburos (80.7% del total), pesca (9.9%), agroindustria (6.4%) y manufacturas (3%).

Japón, con una caída en su demanda en el 2023 de -27.9%, también solicita minerales e hidrocarburos (88.8%), agroindustria (5.2%), pesca (5.1%) y manufacturas (0.9%); y Emiratos Árabes Unidos, con un alza de 47.9%, importó de Perú minerales (97.5% del total), agroindustria (1.4%) y manufacturas (1.1%)

“Las perspectivas positivas del crecimiento mundial podrían incentivar el comercio; sin embargo, existen algunos factores de riesgo como la desaceleración de las economías asiáticas, medidas no arancelarias, volatilidad de los precios internacionales, entre otros”, refirió.

El puerto de Chancay se inauguraría a fines de este año 2024 | Foto: Referencial

Megapuerto de Chancay

Pérez Alván resaltó la importancia del futuro megapuerto de Chancay en el desarrollo del país, el fortalecimiento del comercio, en particular con Asia, y el proceso de descentralización económica. “Tiene una mayor profundidad y podrán ingresar naves más grandes”, dijo.

“También ayudará a reducir los tiempos de llegada y los costos de transporte, ofreceremos productos más competitivos, se crearán nuevas cadenas de valor y distribución y se generarán oportunidades de implementar una estrategia de desarrollo territorial, con lo que tendría un mayor peso en la región, convirtiéndose en un hub logístico/productivo”, señaló.

Para lograr estos beneficios –continuó– se necesita invertir en una eficiente infraestructura que mejore la conectividad del puerto (centro del Perú-Chancay) y desarrollar el Eje Logístico Callao-Chancay; asimismo tener una Ley de Cabotaje cuya aprobación en el Congreso de la República se espera sea este año.