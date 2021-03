Conforme a los criterios de Saber más

La comisión de Economía del Congreso retoma el debate por una nueva ley para liberar ahorros previsionales en favor de los afiliados durante la pandemia, pese a los riesgos que ello implica. En entrevista, la presidenta de la Asociación de AFP, Giovanna Prialé, brinda detalles sobre la dimensión de un nuevo retiro así como la pertinencia del mismo.

– ¿Cuál es la situación actual de los proyectos de ley que en el Congreso que proponen un nuevo retiro de fondos?

El miércoles, en la sesión de la comisión de Economía del Congreso, se discutió estos proyectos y se acordó entrar en sesión permanente para ver el tema de [los retiros de los fondos] AFP. Quiere decir que está sesionando, que han estado sesionando todo el fin de semana. En cualquier momento, puede haber un PL que se pueda aprobar en la comisión e ingresar al pleno esta semana.

– Un proyecto en consenso.

Sí, ya están trabajando en un proyecto en consenso. La idea inicial era presentarla hoy [ayer] lunes, pero se ha retrasado un poco. Hasta donde entiendo, se quiere tener un proyecto consensuado entre hoy y mañana [ayer u hoy] y presentarlo ante la comisión de Economía. Queremos hacer un llamado a la reflexión antes de que se inicie este debate.

– ¿Se conoce o vislumbra cuál será el monto permitido en esta oportunidad? Vemos que los proyectos van desde las 2 UIT hasta las 10UIT.

Según las estadísticas de la SBS y los números que hemos revisado, cualquiera de los dos escenarios es complejo. Con 2 UIT, hablamos de S/22.000 millones que saldrían de los fondos de pensiones. Y con 10 UIT se piensa en S/69.000 millones. Cualquier escenario de retiro en esta coyuntura es sumamente complejo porque nos deja en situación de debilidad frente al ahorro para la jubilación.

– ¿Cuánto ya se ha retirado de los fondos?

A la fecha se han aprobado 4 retiros extraordinarios y una retención de aportes mediante decreto de urgencia. Se han retirado S/33.270 millones de un fondo de S/150.000 millones. Es casi el 20% de los ahorros de los trabajadores afiliados durante 30 años. Si [la nueva ley] fuera solo por 2 UIT, hablamos que un solo proyecto sacarían S/22.000 millones [de los fondos]. Casi el 80% de lo liberado en el 2020. Si lo sumamos a los S/33.270 millones ya retirados, son cerca de S/56.000 millones, lo que equivale al 36% del ahorro. A todas luces, es extremadamente preocupante y no es el momento para hacer un retiro.

Número de proyecto de ley Fecha de presentación Congresista proponente Bancada Propuesta Estado del proyecto Proyecto de Ley 06500/2020-CR 20 de octubre del 2020 Paul García Acción Popular Ley que autoriza el retiro del 100% de los fondos a favor de los afiliados en situación de vulnerabilidad económica por cese, despido o suspensión perfecta de labores, así como los adultos mayores, personas con discapacidad, enfermedad en estado grave o terminal o sufran accidente grave, así como los afiliados que se encuentren en condiciones de pobreza o pobreza extrema, empadronados en el sistema de focalización de hogares. En comisión de Economía Proyecto de Ley 06631/2020-CR 9 de noviembre del 2020 Aarón Espinoza Podemos Perú - Retiro facultativo del 100% del fondo para quienes no aporten 12 meses o más.

- Retiro de 2 UIT para quienes no aporten en alguno de los 12 meses.

- Retiro de 1 UIT libremente, dentro de los 90 días de publicada la Ley.

-Libre desafiliación de las AFP y traspaso al Sistema Financiero. En comisión de Economía Proyecto de Ley 06693/2020-CR 27 de noviembre del 2020 Cecilia García Podemos Perú Retiro de hasta 10 UIT de los fondos de pensiones dentro de los 180 días de emitida la ley.

Abono de 5 UIT dentro de los 60 días de presentada la solicitud y el resto a los 60 días de la primera entrega. En comisión de Economía Proyecto de Ley 06763/2020-CR 10 de diciembre del 2020 María Teresa

Céspedes Frepap Retiro facultativo de 2 UIT de los afiliados activos, de forma voluntaria y extraordinaria. En comisión de Economía y Defensa del Consumidor Proyecto de Ley 07085/2020-CR 10 de febrero del 2021 José Luna Podemos Perú Retiro de hasta 2 UIT para afiliados que no fueron beneficiados con la Ley 31068 En comisión de Economía Proyecto de Ley 07111/2020-CR 11 de febrero del 2021 Jim Mamani Nueva Constitución Retiro de hasta 4 UIT para afiliados que no fueron beneficiados con la Ley 31068 y afiliados activos En comisión de Economía Proyecto de Ley 07219/2020-CR 26 de febrero del 2021 Leonardo Inga Acción Popular -Unifica edad de acceso al REJA en 50 años

para hombres y mujeres.

-Autoriza el retiro facultativo de hasta 3UIT. En comisión de Trabajo y Economía Proyecto de Ley 07223/2020-CR 26 de febrero del 2021 Luis Carlos Simeón Acción Popular Retiro de 100% del fondo para quienes no

cumplieron los 12 meses sin aporte, los aportantes activos y los que no pudieron retirar 4UIT según la Ley 31068 En comisión de Economía Proyecto de Ley 07270/2020-CR 4 de marzo del 2021 Anthony Novoa Acción Popular Retiro 1UIT para afiliados activos y 2 UIT

para afiliados con Covid o familiares con Covid Presentado

Los 9 proyectos de ley que existen en el Congreso y que apuntan a un nuevo retiro de fondos desde las AFP. Fuente: Congreso

– En función a ello, ¿cuántos afiliados podrían quedarse ahora sin ahorros para la jubilación?

Son 5 millones los que han retirado de alguna forma su dinero. De esos, 2,1 millones ya han dejado su cuenta en cero. No tienen un solo sol para su jubilación. No tendrán cobertura y en 5 a 10 años requerirán apoyo del Estado. Con un nuevo retiro, puede que incremente a 3 millones. Todos los no cotizantes ya retiraron el 100% de sus fondos hasta las 7 UIT. Eso hace que se hayan llevado S/30.000 por persona, eso es 30 RMV y 15 sueldos promedio. Hablamos de que una persona ya retiró su fondo de dinero para vivir 30 meses con un sueldo de RMV o 15 meses si fuera un sueldo promedio de un cotizante. Nos hace pensar que la cantidad de dinero inyectada permite sobrellevar la pandemia no solo por 8 meses, sino probablemente por 2 años adicionales. Estamos fomentando un consumo excesivo en población que tiene capacidad de ahorro. Además, se pone en riesgo la capacidad de la economía.

– Siempre que se debate este tema, los congresistas afirman que los posibles riesgos sobre la economía nunca se concretan. ¿Será diferente en este caso?

Ya el BCR ha señalado que continuar con este tipo de retiros presionan a la institución monetaria a realizar operaciones de repo que no necesariamente tendrían que hacer. Esto genera incertidumbre en el mercado internacional y hace que las AFP necesariamente tengan que deshacerse de los bonos peruanos. Es evidente que las personas en situación de desempleo necesitan ayuda, pero el mismo BCR menciona que el grueso de la población del quintil 1 y 2 no se encuentra afiliada en el Sistema Privado de Pensiones. Lo que se hace es generar una redistribución considerada como perversa.

– ¿A diferencia de las discusiones durante el 2020, no existe un punto de consenso? Un retiro aún más acotado, por ejemplo.

No. Definitivamente queremos hacer un llamado a la sensatez, si se puede, al Congreso de la República y obviamente al Ejecutivo para que se tome en consideración que el ahorro para la jubilación es una parte vital de la capacidad y estructura económica del país para salir adelante. Buena parte de la población lo está gastando o llevando a otra herramienta con rentabilidades aún más bajas. En el 2020, las rentabilidades han cerrado en azul y en dos dígitos en el fondo 2. La anual nominal es cerca del 11% y la real en cerca del 7%.

– Además de la rentabilidad, ¿qué han hecho las AFP para mejorar la oferta del sistema?

Hay varias iniciativas. Por el lado de algunas AFP, la comisión por flujo de la mixta se ha reducido sustantivamente. Hay una AFP que cobra cero por flujo. La comisión por administración de fondo se ha reducido a 0,79%, lo cual la pone a nivel de estándares internacionales. La AFP Prima permite que parte del dinero que consumes en un grifo vaya a alimentar tu cuenta de capitalización individual sin fin previsional; se requiere una modificación legislativa para que vaya al ahorro con fin previsional. AFP Hábitat tiene la mayor rentabilidad del mercado y hoy los afiliados pueden elegir trasladarse. Todas las AFP han implementado toda una plataforma de asesoría previsional para mantener mejor informado al afiliado.