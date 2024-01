Álex Contreras, ministro de Economía y Finanzas, llegó este jueves, 4 de enero, hasta Palacio de Gobierno para conversar con la presidenta Dina Boluarte. A su salida, é l negó haber renunciado al cargo y que “solo tuvo una reunión de trabajo”.

La reunión de Contreras con la mandataria se dio en medio de versiones sobre una supuesta renuncia al cargo. Previamente se había conocido que, el último miércoles, Dina Boluarte conversó con los exministros de Economía Luis Carranza y José Arista.

“He tenido una reunión bastante productiva con la presidenta (Dina Boluarte), haciendo un balance del año. En esa línea vamos a seguir avanzando en los objetivos del Gobierno: uno, la recuperación de la economía, que para nosotros es fundamental. En ese sentido, es bueno empezar con buen pie, con buena ejecución; y dos: el tema de la seguridad, seguir dotando de todos los recursos”, expresó.

LEE AQUÍ: BCP anunció labores de mantenimiento: Pago de servicios y recargas se suspenderán del 5 al 7 de enero

“La presidenta tiene derecho a reunirse con quien estime conveniente. Siempre es bueno tener esa visión. Yo he tenido esta reunión para ver temas estratégicos. La reactivación no puede parar, tenemos un plan en ejecución. Ya se han aprobado cuatro medidas del plan Unidos y lo que queremos en las siguientes semanas es seguir avanzando con el resto de medidas”, añadió el titular del MEF.

“Yo me siento cómodo trabajando (en el Gabinete Ministerial). Y como lo dije desde un inicio, estos son cargos de confianza y uno no piensa en temas como renuncia, sino básicamente en seguir trabajando por el país y este 2024 va ser el año de la recuperación. No he presentado nada (de renuncia). Yo creo que la reunión de ayer (de Dina Boluarte con los exministros) ha generado algunos rumores. Como menciono, seguimos trabajando en la reactivación”, finalizó.

El ministro de Economía y Finanzas, Alex Contreras, llegó este jueves por la tarde a Palacio de Gobierno, en medio de los rumores de su presunta renuncia al cargo ► https://t.co/hrg1h9s6jY pic.twitter.com/v1RjI7L7DS — Canal N (@canalN_) January 4, 2024

En la mencionada reunión de Boluarte con los exministros de Economía, registrada en el portal de Transparencia de la Presidencia de la República, no había participado el titular del MEF, lo que hizo sospechar de una ruptura al interior del Ejecutivo.

TE PUEDE INTERESAR: Trabajadores independientes: verifica si estás libre de Impuesto a la Renta para este 2024

Al promediar el mediodía de este jueves, el ministro de Salud, César Vásquez negó que Álex Contreras haya renunciado al cargo tras intercambiar mensajes con él.