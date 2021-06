Conforme a los criterios de Saber más

El presidente del Banco Central de Reserva (BCR), Julio Velarde, informó ayer que no continuará al mando de la entidad al considerar que ha estado “un tiempo bastante largo”.

Velarde, quien se desempeña en el cargo desde setiembre del 2006, fue consultado por la prensa durante la presentación del reporte de inflación de junio sobre si aceptaría continuar al mando de la entidad monetaria si se lo ofrecen. “¿Lo aceptaría de ser el ganador el candidato Pedro Castillo (Perú Libre)”, fue la pregunta.

“Este no sé si sea mi último reporte de inflación, me parece que es el penúltimo. Los presidentes nuevos que asumen el BCR entraron entre setiembre y noviembre. Yo entré en octubre [por ejemplo]. No, yo he estado un tiempo bastante largo. Podría quedarme un tiempo hasta que se nombre al nuevo presidente. Pero sería una cuestión de meses. No sé si los vea en setiembre [por el cruce de la fecha del cambio de gestión y el reporte de setiembre]”, indicó.

Velarde ha sido galardonado en dos ocasiones por la revista internacional The Banker (editorial Financial Times). En el 2015, como Banquero Central del Año a nivel global y, en el 2020, como el de las Américas.

MANTIENE PROYECCIÓN

Más temprano, Velarde señaló que el BCR mantiene su proyección de crecimiento para el presente año en 10,7% y de 4,5% para el siguiente.

Sin embargo, precisó que estas expectativas se realizan “todavía con un velo de ignorancia con respecto a la reacción de la economía a las medidas que pueda tomar el nuevo gobierno”.

(Elaboración: El Comercio)

Velarde subrayó en reiteradas veces que el ritmo de la recuperación “dependerá de las medidas de confianza que transmita el nuevo gobierno”. También resaltó la importancia de “dar señales correctas de confianza” y de que “se respeten las reglas de juego”.

Con el escenario actual, el BCR espera que se recupere el nivel de producción prepandemia en el primer trimestre del 2022.

DESTAQUES

La estimación del BCR sobre la inversión privada se mantuvo y se espera una expansión de 15,5% para el 2021. Sobre el sector minero se espera que crezca en 25,1%.

Pablo de la Flor, director Ejecutivo en Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE), explicó que todos los proyectos en actual ejecución responden solo a la continuación de trabajos. El reto, añadió, es iniciar nuevos proyectos de gran envergadura, pero “la compleja coyuntura actual, marcada por la incertidumbre política, lo vuelve improbable”.

“Vamos a tener que esperar a tener mayor claridad”, agregó.

En otro momento, Velarde destacó que la recuperación del empleo formal continúa avanzando, pero todavía por debajo de los niveles prepandemia, sobre todo en los sectores servicios, y afectando, principalmente, al segmento de las mujeres con hijos pequeños.

Carolina Trivelli, asesora de la oficina regional de FAO para América Latina y el Caribe, indicó que, a nivel global, el impacto de la crisis económica por la pandemia en las mujeres ha sido 1,8 veces más que en los hombres.

“Esto se debe a que, uno, el tema del cuidado de los hijos ha limitado que las mujeres puedan salir a trabajar. Lo otro sale a la par de que muchas mujeres tienen menos calificaciones, lo que las pone en posiciones complejas. Esta mayor vulnerabilidad es el reflejo de las percepciones sociales”, señaló.