El Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE) descartó que se encuentre realizando algún empadronamiento para la entrega del Bono Independiente, el cual busca beneficiar a cerca de 780,000 hogares vulnerables, en el marco de la emergencia sanitaria por el coronavirus (COVID-19).

Asimismo, el MTPE precisó que no se encuentra empadronando a miembros de ningún gremio para acceder al Bono Independiente y que el padrón para dicho subsidio se encuentra cerrado.

El sector reiteró que las únicas formas para el cobro del subsidio son mediante su retiro en agentes autorizados, cajeros automáticos y agencias del Banco de la Nación.

Además, no se está realizando llamadas ni enviando correos electrónicos anunciando la condición de beneficiario o la fecha de depósito del subsidio.

El único canal para revisar ello es la plataforma: www.bonoindependiente.pe y si tiene alguna duda o consulta sobre el subsidio puede llamar al call center del bono: 01 3150760 o escribir al correo electrónico: consultas@bonoindependiente.pe.

“Recordamos [a los beneficiados del bono] no compartir su información personal, no aceptar ayuda de grupos en redes sociales, no acudir a tramitadores, mantener en reserva sus códigos y claves de retiro (en el caso de utilizar la Banca Celular del Banco de la Nación) y no hacer caso de mensajes o correos fraudulentos”, recomendó el MTPE.

Bono familiar universal

Por otro lado, el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo informó que no se ha iniciado ningún proceso de empadronamiento vinculado al bono familiar universal.

Y, agregó que, las normas sobre las cuales se formulará el padrón de dicha ayuda económica, dirigida a apoyar a 6′800,000 hogares, serán anunciadas públicamente en los próximos días.

