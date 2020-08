Distintos gremios coinciden al señalar que la medida de inmovilización social obligatoria durante el día domingo –recientemente anunciada por el Ejecutivo– provocaría que una mayor cantidad de personas se aglomere en supermercados y centros comerciales, debido a las restricciones para el tránsito.

Juan José Calle, director de la Asociación de Centros Comerciales y de Entretenimiento del Perú (Accep), señaló que, además de ello, se trata de una disposición que impacta en el sector con un 15% de menores ventas para los locales comerciales.

“Lo que va a ocurrir es que el sábado va a ir más gente al supermercado y el lunes también”, afirmó.

Teniendo ello en cuenta, manifestó que esta medida debería ser revisada, ya que el objetivo final es contrarrestar la propagación del COVID-19.

Por su parte, Leslie Passalacqua, presidenta del Gremio de Retail y Distribución de la Cámara de Comercio de Lima (CCL) resaltó también el impacto de esta decisión en un día clave, como lo es el domingo. Destacó, en ese sentido, el trabajo realizado por los centros comerciales para implementar los protocolos solicitados.

“Las medidas deberían ser más para las reuniones sociales y no [se debe] parar el comercio, que es lo que se está reactivando”, subrayó.

Para Hugo Ñopo, investigador principal de Grade, es importante que el Gobierno pueda demostrar que las restricciones de movilidad reducen el número de contagios.

“Hay una herramienta importante, que es el trazado de contactos. [Con ella] vamos a poder tener mejor noción de los contagios”, anotó.

Passalacqua destacó que la afluencia en los centros comerciales es baja. Señaló que la venta en julio no ha representado “ni el 40% de lo que fue en el 2019”. (Foto: GEC)

INICIATIVAS

Calle señaló que se deberían considerar medidas “más focalizadas”, en vista de los protocolos de bioseguridad que ya se han venido implementando en los centros comerciales.

“Todavía hay espacios donde [las iniciativas] no se cumplen. [Se debe] empezar un trabajo de fiscalización y que, aquel que no cumpla [con lo dispuesto], no pueda operar”, manifestó.

En tanto, Passalacqua subrayó que existen nuevos desafíos para el sector, teniendo en cuenta la presencia de un nuevo consumidor. En vista de ello, afirmó que se requieren acciones puntuales para garantizar la continuidad de las operaciones.

Una de ellas, señala, es recurrir a la base de datos sobre los clientes de una empresa. Asimismo, recomendó hacer uso de la web para fomentar la venta de los productos.

