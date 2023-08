—Tres de sus cuatro iniciativas legislativas en materia económica cuentan con bajo análisis de costos y beneficios, ¿a qué se debe ello?

Las propuestas han surgido de forma reactiva a raíz de lo sucedido en la Reconstrucción con Cambios. Es el caso de dos de ellas. Lo que se quería hacer con la propuesta era tratar de ayudar, porque el Ejecutivo no reaccionaba. Ese es un trabajo netamente del Ejecutivo, más que del Legislativo. La primera propuesta buscaba trasladar todo el presupuesto de la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios (ARCC) a la parte Construcción y exonerar estas obras –previo listado realizado por el Ejecutivo– del Invierte.pe. El objetivo era acelerarlas. El Ejecutivo, después de que planteamos nuestro proyecto, ha propuesto una iniciativa parecida: poner su presupuesto para mitigar efectos del Fenómeno de El Niño, pero concentrada no en prevención sino que en limpieza de canales. Nosotros tuvimos menos equipo técnico y menos tiempo.

—En el caso del proyecto sobre maquinarias (PL que establece medidas extraordinarias para la adquisición de maquinaria y equipo por parte de los gobiernos locales y regionales a nivel nacional), tampoco se detalla el análisis costo - beneficio.

También queríamos ver cómo ayudar, porque los gobiernos regionales siempre se han quejado de que no pueden comprar. Se les da presupuesto, pero solo pueden alquilar. Es cierto que hay maquinaria que es mejor manejarla por ‘renting’ como camionetas, pero hay maquinaria que es mejor tenerla. Lo hicimos como una parte reactiva porque no había reacción. [del Gobierno]. El Ejecutivo ahora ha dicho que hará una compra masiva. Como te digo, era trabajo de ellos y nosotros hemos buscado poner el tema en agenda. Son medidas ya estructuradas. No se está creando nada nuevo. No requieres rigurosidad técnica si hablas de un tema que ya existe.

—Por otro lado, la única ley aprobada que tiene en materia económica fue aprobada por insistencia y con observación del Ejecutivo sobre no contar con un debido análisis de costo y beneficio. Se trata de la ley que establecía medidas especiales para que empresas en reestructuración patrimonial, en el marco de la ley general del sistema concursal, fortalezcan la gestión ambiental en áreas importadas y/o con pasivos ambientales mineros.

El Ministerio de Energía y Minas dio opinión favorable en la medida que se les explicó. El que opinó de manera negativa fue el Ministerio de Ambiente. Lo que se quería era poder ayudar a destrabar estas zonas que están abandonadas y se quería ayudar a la mitigación. Lastimosamente las empresas de restauración patrimonial tienen también problemas netamente legales porque son administradores concursales. Fue un tema ideologizado el que bloqueaba la propuesta. Lo que queríamos era proponer algo para dar una solución.

—La Comisión de Economía requerirá de un rigor técnico y más en esta segunda mitad del año. ¿Ve usted espacio para ello de llegar a ser presidente de dicha Comisión?

Lo que tenemos que buscar es trabajar para la población. Trabajar de manera popular pensando en la población y la retribución económica del país, pero no de forma populista. Hay que analizar muy bien las cosas y cada proyecto, cada dictamen que salga tiene que ir en ese sentido y con estricto trabajo técnico. He visto la nota [de El Comercio] en el que se señala que hay un 78% de dictámenes en Economía que tienen observaciones. Voy a revisar todas las observaciones, independientemente de si estás se han realizado en la época de la colega Monteza o Barbarán.

—El tema pensionario va a ser clave en su comisión. ¿Retomará el dictamen que dejó la gestión pasada de la congresista Barbarán?

Vamos a evaluarlo con el MEF. Yo he trabajado en el Ministerio de la Mujer como miembro del directorio de beneficencias públicas. Soy docente universitario y tengo un doctorado en gestión pública. Siempre he trabajado de manera responsable. En este momento lo que el país necesita es que seamos responsables. Y la reforma de pensiones se tiene que trabajar de la mano con el MEF y si es que se puede lograr un acuerdo con ellos, trabajar e ir hacia adelante.

—Confirma usted que se esperará al proyecto que va a presentar el Ejecutivo.

Yo creo que se debió esperar. Respeto mucho el trabajo de mis colegas que pudieron estar antes. Pero en mi presidencia vamos a trabajar coordinadamente con el MEF, espero que el señor ministro atienda la Comisión y tienda los puentes y los canales de comunicación para tener un manejo fluido y poder trabajar en conjunto.

—El MEF ha sido claro en señalar que la reforma no se debe aprobar de manera apresurada. ¿Coincide con ello?

Yo como César Revilla, como presidente de la Comisión de Economía y ex vocero del partido, garantizo que eso es lo que vamos a hacer. No podemos hacer otra cosa. Vamos a trabajar con el MEF y también tendrá que escucharnos respecto a las observaciones que nosotros tenemos de sus políticas. Hay que preguntarles por qué demoraron tanto en hacer las cosas para prevenir el Fenómeno de El Niño.

—De ser elegido, ¿tiene alguna intención de emprender discusiones sobre temas tributarios?

Lo que se necesita es reactivar la economía. Los temas tributarios se tienen que evaluar. Si es que debemos dar oxígeno para la recuperación de la economía del país, hay que hacerlo. Pero siempre de manera técnica y responsable. Coordinado con el MEF y los actores. Debemos ver medidas que sean populares, pero no populistas.

—Finalmente, usted tiene una iniciativa que busca regular la elección de miembros del directorio de Cajas Municipales. ¿Cuál es la intención con esta medida?

Romper los círculos de compadrazgo en las Cajas. Lo más importante: que haya un manejo responsable. Porque se han vuelto como feudos. Yo creo que en un directorio una persona no puede estar 20 años. Creo que deben –obviamente cumpliendo el perfil adecuado– cambiar y no atornillarse en el cargo, porque esto genera corrupción. No estoy acusando a nadie de corrupto. Pueden haber excepciones, pero yo creo que hay que tratar legislar en base a eso.