La presidenta de la Confiep, María Isabel León, señaló que la crítica que hizo contra los protocolos del Ministerio de Salud para la reactivación económica “es constructiva” y, además, aclaró lo que quiso expresar sobre estos cuando dijo que “están llenos de requisitos, parecen para un país europeo”.

"Fue una frase incompleta que no pude desarrollar en una entrevista larga. A lo que me refería no es a descalificar ni a criticar el protocolo del sector Salud, sino a comentar algunos puntos”, indicó León en RPP, manifestando a su vez que su preocupación no es por la gran empresa, “si no por las pequeñas empresas, que seguramente van a encontrar un escollo para iniciar sus actividades”.

“Mi frase, lamento mucho si no ha sido entendida o ha sido descontextualizada, iba en el sentido que estas observaciones que hice son porque no parecían ser recogidas de nuestra realidad nacional", declaró la presidenta de la Confiep.

León manifestó que los dos puntos que ha observado, los cuales han sido alcanzados a los ministerios de Salud y de la Producción para su eventual revisión, son los referidos a la obesidad de los trabajadores y la asignación de enfermeras o médicos según el número de trabajadores de una empresa.

Sobre el tema de la obesidad, explicó que el protocolo del Minsa considera como población vulnerable a las personas con obesidad 1, pero “la mayor parte de la población peruana es rellenita, si hacemos una comparación de nuestra talla con nuestro peso probablemente nos acerquemos mucho a este índice de masa corporal 1 que no revisten una gravedad como para dejar a las personas que no tengan acceso a su trabajo”.

La representante del gremio también cuestionó la exigencia de tener enfermeras en empresas con 20 trabajadores y médicos cuando haya 100 trabajadores.

"Son temas discutibles, se pueden reflexionar y evaluar, es una crítica constructiva, no es en absoluto una crítica negativa”, remarcó.

