La OCDE realizó una evaluación de los últimos cambios aplicados en materia previsional en el Perú a raíz de la pandemia y el camino hacia una nueva reforma previsional. El economista principal y Jefe de la Unidad de Pensiones de Capitalización del bloque económico, Pablo Antolin , en diálogo con El Comercio, también brindó algunos cambios que se pueden aplicar para reducir las comisiones que cobran las AFP.

- En el Perú, todos los afiliados a la AFP podrán retirar el 25% de sus fondos ante la emergencia. ¿La OCDE está de acuerdo con medida de este tipo?

El mensaje de la OCDE sobre el uso de los fondos es el mismo haya o no haya pandemia. El acceso a estos fondos debe evitarse. Entendemos que hay circunstancias en las que habrá necesidad de utilizar estos fondos como para enfermedades graves, periodos de desempleo por 2 o 3 años. Pero en los países OCDE, o en casi todos, en el marco regulatorio están esas excepciones. ¿Qué pasó con el COVID-19? ha llevado a mucha gente a reducir horas de trabajo, de ingresos e incluso pérdidas de empleo. Por consiguiente, tienen una necesidad de complementar sus ingresos parcial o totalmente. Lo que hemos analizado es que deben utilizar los programas de protección social y desempleo para ayudar a los trabajadores que han perdido parte de sus ingresos. Lo que se ha hecho en el Perú es una medida general para que todo el mundo pueda retirar. Eso no cumple con lo que argumentamos.

- El Gobierno aprobó una medida aún más acotada. Un retiro de S/2.000. ¿Es menos perjudicial?

El mensaje es el mismo. Nosotros nos basamos en lo siguiente: hay un objetivo específico que es proporcionar un ingreso para cuando se jubilen. Con ese objetivo se invierte. Por consiguiente, acceder a esos fondos produce un menor ingreso en el momento de la jubilación.

¿Se ha estimado cuánto menos podrían recibir en su pensión aquellos que retiren sus fondos?

Hicimos un cálculo a groso modo que se basa en mucho parámetros que no tienen porqué coincidir con los del Perú. Si uno contribuye un 10% de su salario durante 40 años obtiene una cantidad. Si asumimos que va a sacar un 10% del fondo acumulado, dependiendo de su edad, produce una reducción de su renta entre 3 y 4 puntos porcentuales hasta 10 puntos porcentuales. Y mayor es la pérdida cuando mayor estés cerca a la jubilación.

Si las AFP venden activos para atender el retiro, ¿se verán efectos sobre la economía peruana? ¿serán de menor o mayor impacto?

Si uno piensa que las AFP tienen estos fondos invertidos en activos y con estrategia de inversión a largo plazo, que son aquellos que probablemente sean los más productivos que hay, el tener que deshacer estas inversiones puede tener impactos negativos sobre el tejido productivo del país. También un impacto negativo sobre las AFP porque tienen un shock de liquidez bastante importante que los va a llevar a invertir más al corto plazo que al largo. Invertir en corto plazo tiene un impacto negativo sobre la capacidad productiva porque no se invierte en activos o valores con un objetivo de país, sino con un objetivo más de especular.

¿El momento es adecuado para el inicio de una reforma del Sistema de Pensiones en el Perú?

Siempre hemos argumentado que mientras se tenga presente en la discusión reformas que son para un sistema a largo plazo y no dejamos que las necesidades de corto influyan, no hay ningún problema. No hay momento malo ni bueno. Obviamente la situación concreta del momento lleva a que se pueda discutir si implementar las medidas por completo, ya que esto requiere de una capacidad fiscal que en momento de crisis no se tiene. Entonces uno puede aprobar la reforma e implementarla gradualmente. En ese momento se convierte en esencial que la reforma tenga el apoyo de todos los grupos que alternativamente van a ir gobernando el país. Porque si uno dice que lo va a quitar, esa reforma no va a funcionar.

Congreso promulga la norma que permite el retiro del 25% de los fondos de las AFP (Foto: Anthony Niño de Guzmán)

Una encuesta reveló que el 79% de los peruanos está a favor de retirar sus fondos de pensiones. El Congreso peruano se propuso a legislar en esa línea. La idea del largo plazo no ha calado como sí lo ha hecho en países europeos.

Yo soy de esas personas que piensa que no hay diferencia entre países en vías de desarrollo y desarrollados. Los políticos son iguales en todos los países. Piensan más en corto plazo. Pero son los cuerpos reguladores y los académicos los que tienen una visión a más de largo plazo. Cuando he hablado con gente en el Perú que están en los cuerpos reguladores tienen la misma visión a largo plazo. Entonces, hay que empujar a los políticos a que se centren en el largo plazo.

El presidente Vizcarra ha hecho mención a “las altas comisiones que cobran las AFP”. ¿Es así? ¿Cuál es el análisis de la OCDE sobre este punto?

El mensaje general es que un sistema de pensiones tiene unos costes porque obviamente los fondos de pensiones y también un sistema público de reparto proveen de un servicio a los individuos. Siempre habrá un coste pero hay que estar seguro de que lo que se cobra por este coste esté en línea con el servicio. En general podemos decir que sí, que igual lo que se carga a los individuos en comparativa internacional, en el Perú dicho cobro está un poco alto respecto a otros países. Esto puede ser porque los fondos de pensiones son un poco más ineficientes frente a otros países o porque cobran más.

¿Cómo evaluamos lo segundo?

Lo importante para nosotros es ver las medidas implementadas por el regulador y qué medidas implementan otros reguladores para que los fondos de pensiones sean más eficientes. En el estudio decimos que hay un margen en el Perú para implementar medidas dentro del marco regulatorio para que los fondos de pensiones puedan reducir los cargos que hacen a los trabajadores. Una de las medidas que en la OCDE nos gusta es el proceso de subasta. En ese sentido, creemos que Perú está en el buen camino. Por las medidas tomadas por el regulador.

La SBS es la institución encargada de supervisar a las AFP. (Foto: GEC)

¿Hay otras medidas además de la subasta?

Sí. Por ejemplo, los fondos de pensiones deben proveer toda la información sobre costes y el regulador debe exigírselo. Según tenemos entendido, hoy el regulador no tiene la puerta normativa para que le provean de toda la información. Lo que acompaña a la mejora de la información que se provee en los fondos de pensiones son medidas estructurales. Otra medida es establecer estrategias de inversión por defecto con bajo coste. Todos aquellos individuos que no quieran elegir estrategia de inversión o que no sepan elegir se les asigna la estrategia de inversión por defecto que tiene dos objetivos: uno primordial que es proporcionar la mayor rentabilidad al menor riesgo y al menor coste.

En el informe en materia previsional de la OCDE sobre el Perú se recomienda aumentar el porcentaje de aporte. ¿Es apropiado ello teniendo en cuenta que no todos los peruanos tienen la misma disponibilidad de ingresos?

El primer punto que quiero dejar claro es que 100 dólares de 1.000 dólares es un 10%; y 10 dólares de 100 dólares también es un 10%. Entonces, tener una tasa de 10% no quiere decir que sea lo mismo. Respondiendo a su pregunta, quienes viven básicamente con lo que tienen para pagar la comida que ponen en la boca de sus hijos y de ellos mismos y nada más no deben contribuir a un sistema, sino ser protegidos por el sistema de protección social. Cuando se habla de que los individuos contribuyan más, hablamos de aquellos que no están cerca del nivel de pobreza. Cuando decimos que un 10% es bajo, es bajo si tienes el objetivo de una pensión que represente dos tercios de su último salario.

¿Cuáles fueron las características que le permitieron a Colombia ingresar al bloque OCDE?

Comprometerse que implementarán las medidas para estar en concordancia con los requisitos de la OCDE relacionados a la estructura de su economía y, en este caso, a su sistema de pensiones.

¿Y el Perú está lejos de ello?

Puedo hablarle de la realidad peruana respecto a las pensiones. Nosotros lo evaluamos en función al regulador. En este caso, la SBS funciona en concordancia con los principios de regulación del sistema de pensiones de capitalización de la OCDE. Habría que comprometerse a ajustar algunas cosas, pero no creo yo que haya muchos problemas. Ahora, solo es un punto. Debe evaluarse aspectos del sistema bancario, competencia, de gobernanza, de pensiones, de empleo. Hay muchos aspectos y lleva años, pero la cuestión es empezar el proceso.

Los 5 impactos al sistema de pensiones ante el COVID-19

El impacto de la pandemia y el confinamiento sobre los sistemas de pensiones, según la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), ha sido múltiple. Y ante ello, se requieren respuestas apropiadas por parte de los países afectados. Entre ellos se encuentra el Perú.

En entrevista, el economista principal y jefe de la Unidad de Pensiones de Capitalización de la OCDE, Pablo Antolin, explicó que uno de dichos efectos está relacionado a la reducción en los ingresos y la pérdida de empleo. “Los trabajadores verán reducidos sus ingresos en gran medida o a cero. Por consiguiente, no podrán contribuir a sus planes de pensiones y los llevará a una menor acumulación para la pensión”, explicó.

Ante ello, el economista consideró positivas las medidas que se enfocan en subsidiar los salarios y las contribuciones mediante los sistemas de protección social y -en caso lo tuvieran- de desempleo.

“Es decir, darle dinero a los trabajadores para que paguen sus planes de pensión y tengan un salario. Una medida temporal que se ha implementado en los países de la OCDE bajo distintos mecanismos y sin acceder a los ahorros para la jubilación”







Un segundo impacto ha sido la liberalización de los fondos de pensiones para atender la emergencia. Una medida que Antolin afirma “no solo se ha aplicado en el Perú”.

“Pueden tener un impacto negativo sobre la jubilación, en vez de utilizar otros mecanismos para ayudar a los trabajadores. Hay que mirar quiénes se benefician con estas medidas”, explicó.

El tercer impacto es una caída en el valor de los activos en los que invierten las AFP. Con un retiro, la OCDE advierte que “se materializan las pérdidas” y afectan las pensiones.

Finalmente, Antolin advirtió sobre el aumento en los fraudes cibernéticos que podrían afectar al afiliado y una posible “distorsión en la gestión” que realizan las administradoras de fondos, puesto que sus trabajadores se encuentran bajo modalidad de teletrabajo.

“Esto ha llevado a un retraso en las gestiones administrativas y puede llevar a disrupciones que pueden ser malas para los afiliados. Se requieren medidas urgentes sobre los mismos. Ya algunos países lo vienen realizando”, agregó.

