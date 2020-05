Comprar una receta completa para aliviar los síntomas del nuevo coronavirus es frustrante. El miércoles 20 de mayo visitamos cinco farmacias con el objetivo de conocer si había disponibilidad de medicinas para enfrentar este virus. Lo primero que encontramos no fueron medicamentos, sino desesperación. En una farmacia, un adolescente solicitaba pastillas para el COVID-19. Mientras la vendedora le indicaba que no contaban con los que requería, por teléfono preguntaba cuáles eran las otras alternativas.

En una entrevista con este Diario, Edmundo Yañez, gerente de Farmacias Peruanas -empresa que agrupa a las cadenas Mifarma e Inkafarma- alertó que el riesgo de desabastecimiento de medicamentos genéricos para tratar el COVID-19 es muy alto. Por su parte, la Asociación de Farmacias y Boticas Independientes del Perú reveló que hay cerca de 8.000 farmacias públicas en el país que están desabastecidas de medicamentos genéricos.

En nuestra primera parada encontramos azitromicina de 500 mg. En la siguientes cuatro boticas (Inkafarma, América Salud, Boticas Perú y Más Salud) no tuvimos éxito con ninguno de los productos que buscábamos. No había azitromicina, hidroxicloroquina ni ivermectina. Ni en formato genérico ni de marca.

En la cuarta parada, una señora ingresó a Boticas Perú a paso y consultó si había Quanox (ivermectina) disponible. La respuesta fue negativa. La urgencia en su caso marcaba la diferencia.

Las personas que buscaban medicinas para el COVID-19 esa mañana sin éxito no fueron la excepción. En el camino para enfrentar esta enfermedad, Ricardo Samamé, médico de profesión, y Lucero Arteaga, relacionista pública, también pasaron por el martirio de no encontrar en una sola farmacia las medicinas genéricas que les recetaban. Si las encontraban después de tanto buscar, estaban a un precio mayor o debían comprar las medicinas de marca.

MEDIDAS DEL GOBIERNO

El martes 19 de mayo el presidente Martín Vizcarra anunció que los medicamentos que se utilizan para el tratamiento del COVID-19 se incluirán en la lista de los productos genéricos que las boticas y farmacias en todo el país están a obligadas a tener en stock. De lo contrario, estos serían sancionados.

En la noche del día siguiente el Minsa publicó una resolución en la que se incluye a los inyectables dexametasona fosfato (como sal sódica), epinefrina, y metilprednisolona (como succinate sódico). La azitromicina y paracetamol forman parte de este listado desde noviembre del 2019.

Dolores Guevara, gerenta general de Farmacias Universal, señala que la iniciativa del Gobierno es positiva, pero considera que no sirve en esta coyuntura para solucionar los problemas de escasez de los medicamentos genéricos.

“No hay en el Perú y tampoco se están importando los insumos que los laboratorios necesitan para producir las pastillas. Si el laboratorio no tiene los insumos para producir los medicamentos, entonces las farmacias no pueden abastecerse”, indica Guevara.

En esa línea, Carlos Fernández Dávila, asesor legal de Asociación Nacional de Laboratorios Farmacéuticos (Alafarpe), señala que uno de los factores que podrían generar escasez de genéricos en el Perú es la prohibición para la compra de insumos químicos de la India y China. No obstante, indica que ninguno de los laboratorios que forman de la asociación ha reportado problemas de desabastecimiento.

“Algunos de nuestros asociados producen medicamentos genéricos. La mayoría elabora medicamentos de marca. Hicimos una encuesta y ninguno ha reportado problemas de desabastecimiento”, dijo Fernández.

Por otro lado, José Enrique Silva, presidente de la Asociación de Industrias Farmacéuticas Nacionales (Adifan), advierte que existe una alta demanda de medicamentos genéricos en farmacias privadas debido a que el Estado da recetas a sus pacientes, pero no les brinda los medicamentos completos. Ello ha llevado a que las personas busquen estos productos en otros establecimientos.

“Lo que está pasando es que como no hay medicinas en los hospitales del Estado, las personas tienen que salir a la calle a comprar el producto. Pero como en las farmacias privadas se han agotado los productos genéricos, que generalmente son de muy bajo costo, tienen que comprar productos de marca que son cinco o diez veces más caros que los genéricos”, detalla Silva.

Yáñez, de Farmacias Peruanas, Coincide en que las farmacias ahora tienen mayor demanda por este hecho; y señaló a este Diario que el 84% de las tabletas de azitromicina vendidas por Inkafarma y Mifarma son genéricas.

CONTROL DE PRECIOS Y SANCIONES

El Ejecutivo y el Congreso -a través de trece proyectos de ley- buscan sancionar la especulación de precios y el acaparamiento de bienes (entre ellos el de los medicamentos) durante estados de emergencia y desastres naturales. La iniciativa podría ser discutida este viernes 22 de mayo, tomando como base un proyecto consensuado por diversas bancadas, que recoge una iniciativa aprobada y observada en el 2017, para sancionar estos actos en épocas de desastres naturales o de emergencia, como la actual.

