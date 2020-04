Las importaciones sumaron US$9.564 millones en el primer trimestre del año, una contracción de 7,2% respecto al mismo periodo de 2019, debido a los problemas logísticos surgidos por el coronavirus, manifestó el presidente de la Asociación de Exportadores (ADEX), Erik Fischer.

Una de las primeras manifestaciones del impacto de la pandemia en el comercio internacional fue la interrupción las cadenas globales de abastecimiento.

Perú no fue la excepción y se vio severamente afectada, no solo porque no todas las empresas están produciendo, sino que las que siguen trabajando deben pagar montos elevados por sus insumos, lo que encarece sus costos y las hace menos competitivas, expresó.

En el detalle mensual se observa que en enero las importaciones crecieron 4%, en febrero cayeron 7% y tuvo su peor retroceso en marzo (-19%), cuando el gobierno peruano decretó la cuarentena para frenar el COVID-19.

Las importaciones primarias (US$1.453,6 millones) representaron el 15% del total y se redujeron 6% por los menores ingresos de aceites crudos de petróleo, diésel B5, carburorreactores, aceites lubricantes y las demás gasolinas.

MIRA: Exportadores peruanos envían pedidos de mascarillas ante epidemia del coronavirus

Las de valor agregado (US$8.110 millones) representaron el 85% restante y se contrajeron 7,5%.

Sectores

Fischer refirió que uno de los principales sectores en caer fue el químico, pues muchos países, en un afán de preservar la salud de sus ciudadanos, prohibieron la exportación de medicamentos e insumos médicos.

Según cifras del Sistema de Inteligencia Comercial ADEX Data Trade, los despachos químicos (US$1.730.8 millones) cayeron 11% en el primer trimestre de 2020. En enero la caída fue de 1%; en febrero de 10%; y en marzo de 22%.

MIRA: El Perú y Bolivia eliminan restricciones a las importaciones de productos agrícolas

La metalmecánica, con US$3.165 millones, se contrajo 9%. Entre sus partidas están máquinas, partes de máquinas, accesorios y equipos para diversos rubros productivos. También retrocedieron los textiles (-22%), confecciones (-13%), minería no metálica (-8%) y maderas (-10%)

El gremio manifestó que a diferencia de otros, la importación de los sectores ligados a los alimentos sigue creciendo. “Los países recortan gastos de todos los conceptos posibles, menos en alimentos y Perú no es la excepción”, dijo.

MIRA: Puerto de Salaverry cierra el 2019 con récord histórico de casi 3 millones de carga movilizada

La agroindustria, con US$1.162,5 millones, creció 5% en el acumulado. Sus principales productos fueron maíz amarillo duro, trigo, torta y demás residuos sólidos de soya y arroz. La pesca con US$87,1 millones cerró con un incremento de 35%.

Finalmente, el rubro varios con US$ 647.1 millones se contrajo 15% y la siderometalurgia creció 1%.