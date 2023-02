Carlo Mosoni, reconocido como Líder Empresarial del Cambio, cuenta en entrevista que su principal forma de gerenciar la empresa IPESA Hydro ha sido rodearse de quienes saben para así tomar las decisiones más acertadas.

- ¿Cómo inició su camino como empresario?

Es interesante porque mi camino no fue normal. Yo estudié en Estados Unidos por 15 años. Trabajé un par de años como abogado durante casi seis años y durante toda la crisis financiera. Viendo casos interesantes de reestructuración de empresas. Era un momento caótico, pero uno aprende un montón de esos momentos. Luego decidí regresar a Perú porque empezó el crecimiento de la economía y no quería perderme esa oportunidad. Regresé y desde IPESA Hydro nos recomiendan comprar John Deere Water en 2012, entonces una empresa quebrada dedicada al riego tecnificado.

- ¿Un rubro desconocido para usted?

Yo no sabía nada del riego tecnificado. Pero empecé a aprender muy rápido. Hasta ahora, parte de mi filosofía es rodearme de la gente que sabe más que yo y me puede enseñar. Contraté a los mejores profesionales y que, con sus equipos, me enseñen todo lo que pueden darme. Con mucha suerte, en los primeros dos meses de la compra de la empresa, ganamos un proyecto de US$ 21 millones. Tuvimos que correr y diseñar el proyecto. Cambiamos mucho de los paradigmas para el riego tecnificado. Mi filosofía es aprender de los que saben más que yo. Y con la información que me dan, tomo las decisiones correctas.

- ¿Cómo motivar a los demás integrantes de la organización para que haya ese interés por superarse?

Damos libertad a los gerentes para que contraten a sus subgerentes o jefes. Si yo voy a esperar resultados, ellos deben contratar a quienes confían. Dicho eso, la capacitación constante es algo importante, especialmente en algo tan técnico como el riego tecnificado. No escatimamos costos en ello. La capacitación evita la fuga de talentos.

- ¿Cómo describiría el momento actual de al empresa?

En los últimos tres años, ya somos la empresa líder en el país de riego tecnificado. No diría que estamos consolidados, porque todavía buscamos crecer. Un ejemplo de ello es que los proyectos ahora son llave en mano. El cliente busca un valor agregado. Nosotros lo que hacemos es buscar servicios agregados como el manejo hídrico. No solo damos el proyecto y nos retiramos, sino damos un servicio de enseñarle a cómo manejar el proyecto en sí. En la agricultura peruana, el riego tecnificado es una necesidad. El 80% del agua dulce lo utilizan las agroindustrias para todo lo que viene a ser el producto agrícola. Debemos ser cuidadosos en cómo usamos el agua.

- ¿Qué nuevas inversiones tienen previstas para este año?

El 2023 va a ser un año que viene golpeado en la agroindustria. Si ves las cifras de crecimiento en los últimos 6 años, todo el sector agrícola crece a un ritmo de 3,4% todos los años. En el 2023 se espera que el sector agrícola crezca 0,3%. Dicho eso, nosotros sí tenemos un ‘pipeline’ de proyectos importante. Será un año de crecimiento, pero estimamos que el 2024 será un año de mejor crecimiento.

- ¿Cómo tomó la noticia de ser reconocido como un Líder Empresarial del Cambio?

Lo tomé con mucha humildad. A la primera persona que llamé fue a mi jefe de ventas de la zona norte. Estábamos viendo un proyecto pequeño y aproveché en comentarle que esto es parte del esfuerzo que damos día a día. Siempre he dicho que los éxitos míos son el éxito de mis colaboradores, pero los errores son solo míos. Este es un reconocimiento a toda la empresa y el trabajo que venimos haciendo desde hace más de 10 años. También lo tomo con mucha responsabilidad, porque estoy convencido que el trabajo que hacemos es importante para cuidar el recurso hídrico del país. Además, la agricultura es motor de crecimiento del país y también de crecimiento social. Donde hay agroindustria, no hay desempleo.