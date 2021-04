Conforme a los criterios de Saber más

Aunque su negocio principal es la exportación de superfoods, entre ellos la quinua, el plan para este año de GlobeNatural será competir también en el mercado local.

Su gerente general, Augusto Zaa, señala que el plan es lanzar para mediados del 2021 su marca propia de quinua envasada –que por ahora prefiere no revelar- en la variedad orgánica y convencional, la cual será comercializada en el país, inicialmente, a través de Supermercados Peruanos y, probablemente, en Sudamérica.

Aunque la empresa opera desde hace 30 años, confiesa que no dieron este paso antes porque no había suficiente demanda y estaban muy concentrados en sus principales destinos de exportación: Europa y Estados Unidos; no obstante, de un tiempo a esta parte el consumo de este producto ha aumentado considerablemente haciéndola más interesante.

“La demanda de quinua crece a un ritmo entre 20% y 30% año tras año, en parte, por la tendencia a consumir productos más sanos y nutritivos; no obstante aún es más lo que se exporta que lo que se demanda el país (entre 10.000 y 20.000 toneladas versus las 55.000 toneladas que se exportan)”, detalla.

Indica, asimismo, que tendrán una estrategia de precios competitivos pero, sobre todo, se van a distinguir por la trazabilidad del producto y la calidad del grano y de sus procesos. “Nuestros estándares son bien altos, no en vano maquilamos para importantes supermercados en Europa y en Estados Unidos, donde son muy exigentes”, asegura.

Destaca que, en quinua orgánica hay un trabajo más largo por hacer, ya que el consumo es insipiente; sin embargo, hay potencial pese a que es un 30% más costosa que la convencional.

Además, comenta que también están pensando en vender localmente menestras. Sin duda, la quinua solo será la punta de lanza para la comercialización en Perú de otros productos de la empresa, que tiene como uno de sus accionistas al grupo Michell de Arequipa.

PROYECCIONES DE CRECIMIENTO

Pese a la pandemia y a la menor compra del canal horeca, GlobeNatural logró crecer en 2020 en 20%, y para este 2021 el plan es incrementar sus ventas en 25%, debido a que el hábito a consumir productos sanos se mantiene en el mundo e impulsado por el fortalecimiento de su equipo comercial (ya que tiene una plataforma comercial en Francia y en Estados Unidos) y de los mercados de exportación y por las acciones de márketing digital que han emprendido.

Asimismo, el ejecutivo precisa que se han abierto puertas en Brasil y Chile para la quinua orgánica, que representa el 80% de sus envíos; así como en China y Japón, en el Asia. Sostiene que hay países de Europa que también están aumentando su compra de manera significativa como Rusia.

En general, la compañía exporta a un total de 30 países de diferentes continentes, principalmente quinua (el 90% del total), seguido de chía, maca, cañihua, kiwicha, castaña, menestras, entre otros. Desde sus plantas en Lima y Arequipa se encargan de procesar y empacar estos diferentes productos para el mundo, y se abastecen de agricultores experimentados y de cooperativas.

Precisamente, Zaa acota, que están trabajando de la mano con los agricultores de la sierra central y del sur del país en temas de comunicación y estrategias de siembra; fertilización orgánica de alto rendimiento; asesorías de cultivo y han empezado este año con el monitoreo climático, lo cual es prioritario en estas zonas donde el clima muchas veces les hace perder sus cultivos.

GlobeNatural tiene otras unidades de negocios, entre las que destaca la cerveza artesanal Candelaria, con la que ya tiene experiencia en el canal retail.